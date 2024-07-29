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Комбриг ВСУ Хрыстин заявил Гордону* о большом количестве украинцев, ждущих прихода РФ
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Комбриг ВСУ Хрыстин заявил Гордону* о большом количестве украинцев, ждущих прихода РФ

Артем Хрыстин, командир подразделения морской пехоты Вооруженных Сил Украины, в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном*, выразил свое глубокое сожаление относительно действий одесситов, обвиняемых в уничтожении автомобилей украинских военных.

"Мне невыносимо видеть такие инциденты, особенно в наши дни, когда в Одессе уничтожают автомобили военных, проявляя неуважение к ним", — поделился он своими чувствами.

Отвечая на вопрос Гордона о наличии в Одессе значительного числа граждан, ожидающих вторжение российских войск, офицер подтвердил наличие движений, выступающих за объединение с Россией.
"И это наблюдается не только в Одессе", — подчеркнул Хрыстин.

В понедельник стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала группу подозреваемых в поджоге машин ВСУ в Одессе. Согласно данным службы, задержанные уничтожили более 15 автомобилей украинских военных.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в условиях усиленной мобилизации в стране начали поджигать транспорт ВСУ, часто ошибочно принимая его за автомобили работников военкоматов. Позднее стали поступать сведения о том, как украинские автолюбители защищают свои авто от подобных инцидентов, приклеивая на них метки с надписью "не ТЦК".

* Внесен в список террористов и экстремистов, выполняет функции иностранного агента. ﻿

Фото: www. flickr. com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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