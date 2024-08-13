Появилось комбо для игры Hamster Kombat на 12–13 августа

Комбо-карты для игры в "хомяка" на 12-13 августа

Пользователям игры Hamster Kombat раскрыли комбо-карты на 12-13 августа.

Напомним, что игра, где нужно зарабатывать деньги, тыкая в хомяка в экране телефона, за несколько месяцев набрала огромную популярность среди миллиона людей во всем мире.

Комбо-карточки на 12-13 августа Short squeeze — в разделе Specials; Cointelegraph — в разделе PR & Team; Hamster with friends — в разделе Specials.

Эти карты необходимы, чтобы быстро заработать пять миллионов монет и повысить свой пассивный заработок, пишет "Чемпионат".

Следующая сборка для пользователей должна появиться 13 августа в 15:00 по мск.

Фото:unsplash.com/Anna Demianenko annademy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).