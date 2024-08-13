Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.08.2024 : 89,9475
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.08.2024 : 96,6852
Комбо-карты для игры в
  1. Главная
  2. Игры
  • Опубликована сегодня в 15:04

Появилось комбо для игры Hamster Kombat на 12–13 августа

Комбо-карты для игры в "хомяка" на 12-13 августа

Пользователям игры Hamster Kombat раскрыли комбо-карты на 12-13 августа.

Напомним, что игра, где нужно зарабатывать деньги, тыкая в хомяка в экране телефона, за несколько месяцев набрала огромную популярность среди миллиона людей во всем мире.

Комбо-карточки на 12-13 августа Short squeeze — в разделе Specials; Cointelegraph — в разделе PR & Team; Hamster with friends — в разделе Specials.

Эти карты необходимы, чтобы быстро заработать пять миллионов монет и повысить свой пассивный заработок, пишет "Чемпионат".

Следующая сборка для пользователей должна появиться 13 августа в 15:00 по мск.

Фото:unsplash.com/Anna Demianenko annademy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

Мир

Турция поддерживает любое посредничество в украинском конфликте

Турция поддерживает любое посредничество в украинском конфликте

Турция поддерживает любые посреднические инициативы для разрешения конфликта на Украине, но в данный момент не видит готовности сторон к переговорам, сообщил дипломатический источник РИА Новости в Анкаре

Читать полностью
Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина обвинена в убийстве

Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина обвинена в убийстве

Против бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и шестерых экс-чиновников возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве, сообщает The Daily Star. Это первое дело против Хасины после смены правительства.

Читать полностью

Общество

SHOT: квартиру Долиной купила мать-одиночка

SHOT: квартиру Долиной купила мать-одиночка

Жилое помещение российской эстрадной певицы, актрисы, народной артистки Российской Федерации Ларисы Долиной приобрела 34-летняя мать-одиночка Полина Л., которой официально на данный момент принадлежит данная собственность. Информация, что женщина и сама могла быть жертвой во всей этой истории, проверяется, пишет новостной Telegram-канал SHOT.

Читать полностью
Психолог Бенетт: красный цвет означает уверенность, а фиолетовый — власть

Психолог Бенетт: красный цвет означает уверенность, а фиолетовый — власть

Черный цвет может говорить о наличии депрессии у человека. Однако его порой носят те, кто просто хочет выглядеть более стройным. Об этом NewsInfo.Ru сообщил эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

Читать полностью

Новости