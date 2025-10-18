Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:47

Комары не пьют кровь дважды: почему они не могут передать ВИЧ, даже если очень захотят

Комары не переносят ВИЧ, но опасны инфекциями при расчесывании укусов — Михаил Воробьёв

Нашествие комаров в районе Ириклинского водохранилища в Оренбургской области вызвало бурное обсуждение в соцсетях и обеспокоенность местных жителей. В дело вмешались специалисты Роспотребнадзора, однако биологи поспешили успокоить население: эти насекомые не несут смертельной угрозы.

Комары не передают ВИЧ

Биолог Михаил Воробьёв в интервью отметил, что комары не являются переносчиками заболеваний вроде СПИДа.

"Комары не разносят заболевания наподобие СПИДа. Просто неприятные, и всё. Самая большая опасность — волдыри от комариных укусов, если их расчесать, может инфекция попасть какая-либо. Репелленты нам в помощь", — пояснил Михаил Воробьёв.

Учёный объяснил, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) не может передаваться через укусы, потому что механизм питания комара полностью исключает перенос крови от одного человека к другому.

Когда комар кусает, он вводит под кожу не кровь предыдущей жертвы, а слюну, содержащую ферменты, препятствующие свёртыванию крови. Вирусы, подобные ВИЧ, не способны выжить в пищеварительной системе насекомого — они быстро разрушаются.

Сравнение

Параметр ВИЧ Малярия
Возбудитель Вирус Паразит (Plasmodium)
Пути передачи Половой, через кровь, от матери к ребёнку Через укусы комаров рода Anopheles
Передаётся ли комарами Нет Да
Устойчивость возбудителя в насекомом Разрушается в желудке Размножается в теле комара
Возможность заражения при укусе Отсутствует Высокая

Почему комаров стало так много

Нашествие комаров на Ириклинском водохранилище специалисты объясняют сочетанием нескольких факторов:

  • Тёплая и влажная погода создала идеальные условия для размножения.

  • Высокая водность обеспечила множество мест для откладывания яиц.

  • Наличие пищи - людей, животных и птиц — поддерживает популяцию.

"Трудно сказать точно, какие факторы повлияли на такое комариное нашествие, да мы и не сможем на них подействовать. Надо принимать как данность. Природа сама себя отрегулирует", — отметил Михаил Воробьёв.

Советы шаг за шагом: как защититься от укусов

  1. Используйте репелленты. Средства с диэтилтолуамидом (DEET), пикаридином или эфирными маслами (цитронелла, гвоздика, лаванда) эффективно отпугивают насекомых.

  2. Надевайте закрытую одежду. Светлые длинные рукава и брюки снижают количество укусов.

  3. Устанавливайте москитные сетки. Особенно важно для дач, палаток и детских комнат.

  4. Избегайте скоплений воды. Даже небольшая лужа может стать местом размножения комаров.

  5. Не расчесывайте укусы. Это основной источник бактериальных инфекций после контакта с насекомыми.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: думать, что комары могут заразить ВИЧ или гепатитом.
    Последствие: избыточная тревожность и паника.
    Альтернатива: помнить, что вирус не выживает в организме насекомого.

  • Ошибка: пренебрегать репеллентами на природе.
    Последствие: укусы, аллергические реакции и возможное заражение бактериальной инфекцией.
    Альтернатива: наносить средство на открытые участки кожи и одежду.

  • Ошибка: использовать агрессивные аэрозоли вблизи детей и животных.
    Последствие: раздражение кожи и дыхательных путей.
    Альтернатива: применять натуральные средства — браслеты с эфирными маслами или электрические фумигаторы.

А что если комаров станет ещё больше?

По словам специалистов, природа регулирует численность популяции самостоятельно. При снижении температуры, усилении ветров и уменьшении количества влаги количество комаров резко падает.

Однако если насекомых слишком много, стоит сообщить об этом в местные санитарные службы. Иногда применяют обработку биологическими препаратами, которые уничтожают личинок, не вредя при этом животным и людям.

Плюсы и минусы комаров в экосистеме

Плюсы Минусы
Важная часть пищевой цепи — корм для рыб, лягушек и птиц Мешают отдыху, кусают
Способствуют биоразнообразию Могут вызывать аллергические реакции
Участвуют в разложении органики Переносят некоторые болезни (не в России)

FAQ

Могут ли комары переносить ВИЧ?
Нет, вирус не выживает в организме насекомого. Комары не передают СПИД, гепатит и другие заболевания, распространяющиеся через кровь.

Какие болезни действительно переносят комары?
В тропиках — малярию, лихорадку денге, вирус Зика. В России такие заболевания не встречаются.

Почему укусы чешутся?
Комар впрыскивает слюну с веществами, препятствующими свёртыванию крови. На них организм реагирует зудом и воспалением.

Как безопасно снять зуд?
Можно приложить прохладный компресс, обработать место укуса содовым раствором или мазью с пантенолом.

Мифы и правда

  • Миф: комары распространяют СПИД.
    Правда: ВИЧ быстро разрушается в теле насекомого.

  • Миф: чем сладче кровь, тем больше кусают.
    Правда: комаров привлекает запах пота и углекислый газ, а не вкус крови.

  • Миф: ультразвуковые отпугиватели эффективнее всех.
    Правда: их эффективность научно не доказана — лучше использовать репелленты.

Исторический контекст

В начале XX века считалось, что комары могут быть переносчиками любых болезней, передающихся через кровь. Лишь в середине века биологи доказали, что разные виды комаров переносят разные возбудители. Например, только Anopheles способен переносить малярию, а обычные Culex или Aedes, встречающиеся в России, не несут серьёзной опасности.

Современные исследования показали: ВИЧ погибает в желудке комара за считанные минуты. Поэтому заражение через укус невозможно — даже теоретически.

Три интересных факта

  1. Комары предпочитают людей с группой крови I и II.

  2. Самки пьют кровь только для откладывания яиц — самцы питаются нектаром растений.

  3. Один комар может чувствовать запах человека на расстоянии до 50 метров.

