Экс-губернатор Югры Комарова станет новым сенатором от ХМАО

Бывшая руководительница Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова назначена новым сенатором от этого региона. Сообщение размещено на официальном сайте правительства ХМАО 9 сентября.

"Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук подписал постановление о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства ХМАО Натальи Комаровой", — указано в заявлении.

Комарова поблагодарила губернатора Югры за оказанное доверие и заявила, что намерена продолжить работать на благо жителей округа.

С 6 по 8 сентября в 83 регионах России прошли выборы, среди них были прямые выборы 21 губернатора, выборы депутатов законодательных органов, а также довыборы в Госдуму. Около 4 тысяч избирательных кампаний разных уровней приняли участие в этих выборах. На губернаторские посты претендовали 94 кандидата от 10 партий. Избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Фото: сайт Государственной Думы Федерального собрания РФ