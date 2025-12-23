Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Укус комара на руке
Укус комара на руке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:58

Комар как источник опасности: что скрывает дирофиляриоз и как избежать этой угрозы на курорте

Необычный случай на курорте: школьница заболела дирофиляриозом после укуса комара

Отдых на российских курортах традиционно считается безопасной альтернативой зарубежным направлениям. Однако недавний случай показал, что реальная угроза может подстерегать туристов даже в самых обыденных ситуациях, где её совсем не ожидают. Об этом сообщает источник ТурПром.

Необычный случай на Краснодарском крае

Во время отдыха в Краснодарском крае 15-летнюю школьницу укусил обычный комар — типичный случай для любого курорта. Однако спустя три месяца ситуация приняла пугающий оборот. Девочка начала ощущать дискомфорт в области глаза, который вскоре перерос в отёк. Обратившись к офтальмологу, она прошла обследование, и только спустя несколько дней был поставлен точный диагноз.

"У школьницы выявили дирофиляриоз — редкое паразитарное заболевание, передающееся через укусы комаров", — сообщает "Mash на Донбассе".

Личинка паразита, попавшая в организм, вырастала до 15 сантиметров, перемещаясь под кожей и остановившись в области лица. Подростку экстренно направили в Мариупольскую больницу интенсивного лечения, где врачи успешно удалили паразита. Операция заняла 15 минут. Сейчас состояние пациентки стабильное, и она уже выписана.

Что такое дирофиляриоз и почему он опасен?

Дирофиляриоз — это заболевание, которое чаще всего ассоциируется с тропическими странами, однако в последние годы его случаи фиксируются и на юге России, особенно в районах с тёплым климатом и высокой влажностью. Паразит передаётся через укусы комаров, заражённых личинками. Хотя человек является случайным хозяином, паразит может жить в организме месяцами.

Симптомы дирофиляриоза могут долго отсутствовать или маскироваться под обычное воспаление. Чаще всего поражаются области лица, глаз и конечностей.

Почему риск выше на курортах Азовского и Чёрного морей

На курортах Азовского и Чёрного морей, особенно в районах с большим количеством стоячей воды и камышей, для дирофиляриоза существует благоприятная среда. По оценкам эпидемиологов, наибольшее количество комаров наблюдается на прибрежных станицах и посёлках, что повышает риск заражения.

Туристы, отдыхающие в частном секторе, кемпингах или на базах отдыха рядом с лиманами и заливами, находятся в зоне повышенного риска.

Почему об этом редко говорят

Опасность дирофиляриоза долгое время считалась низкой, а случаи заболевания были редкими. Однако рост внутреннего туризма, изменения климата и увеличение популяции комаров привели к тому, что подобные случаи стали более частыми и уже не являются экзотикой.

Врачи подчёркивают, что паниковать не стоит, но игнорировать проблему также нельзя.

Советы туристам

Эксперты рекомендуют:

  • Использовать репелленты даже вечером и ночью.

  • Избегать мест с большим скоплением комаров.

  • При появлении странных отёков или "движущихся" уплотнений под кожей не затягивать с визитом к врачу.

  • Помнить, что "безобидный укус" может иметь отложенные последствия.

История школьницы закончилась благополучно, но она стала тревожным напоминанием: даже привычный отдых на российских курортах требует внимательного отношения к здоровью. Иногда реальная опасность оказывается куда ближе, чем кажется.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Недельный маршрут по Узбекистану советуют начинать со столицы Ташкента — Lonely Planet сегодня в 6:14
От пустыни до лазурных куполов: поездка по Узбекистану, которую не забывают

Откройте для себя Узбекистан за 7 дней! Путешествуйте от Ташкента до Самарканда и узнайте секреты древних городов, культового наследия и уникальных ландшафтов.

Читать полностью » За один день в Пятигорске можно пройти основные достопримечательности пешком — гиды сегодня в 2:44
Один день — и город раскрывается полностью: почему Пятигорск не требует спешки

Пятигорск за один день — реальный и насыщенный маршрут: курортный центр, гора Машук, озеро Провал и лермонтовские места без спешки и лишних затрат.

Читать полностью » Аннапурна I — самая смертельная вершина среди восьмитысячников – FreeDom Travel вчера в 21:06
Челлендж для альпинистов: Эверест, К2 и другие вершины, которые испытали силу воли лучших

Восьмитысячники — это вершины, где ставятся под сомнение пределы человеческих возможностей. Узнайте, какие горы самые опасные и сложные для восхождения.

Читать полностью » Эксперты отмечают мягкую погоду в Афинах весной и осенью вчера в 17:28
Выбрал не тот месяц — Афины показались совсем другими: когда ехать, чтобы не разочароваться

Афины — динамичный город с уникальной атмосферой, где выбор времени поездки определяет впечатления. Узнайте, когда лучше всего посетить этот удивительный город.

Читать полностью » Сроки шенгенских виз в Испанию сократились до 2–2,5 недели — Абасов вчера в 15:51
Шенген начали выдавать быстрее, но попасть на подачу стало сложнее: что изменится для россиян в 2026 году

Сокращение сроков рассмотрения шенгенских виз для россиян становится актуальной темой. Узнайте, каковы реальные шансы на получение визы и какие преграды встали на пути к поездкам в Европу.

Читать полностью » Red Wings возобновит рейсы Москва—Эйлат с 19 февраля раз в неделю — ТАСС вчера в 14:33
Перелёт обещают прямой, но есть нюанс: как на самом деле полетят на курорт в Израиле

Red Wings запускает еженедельные рейсы из Москвы в Эйлат, начиная с 19 февраля. Узнайте о маршрутах, требованиях для въезда и планах на 2026 год.

Читать полностью » Для первой поездки на Маврикий рекомендуют север и запад острова — турагенты вчера в 13:12
Пятизвёздочный сервис и редкое чувство покоя: чем Маврикий отличается от других курортов

Маврикий привлекает тропической природой и высоким сервисом, но для первой поездки важно выбрать правильный район и сезон, чтобы отдых оправдал ожидания.

Читать полностью » Прямой поезд Ташкент — Казань возобновили после перерыва — ТАСС вчера в 12:44
Ташкент и Казань снова связали рельсами: поезд вернулся после остановки с 2020 года

Возобновление прямого сообщения между Ташкентом и Казанью - важное событие для пассажиров. Узнайте расписание, номер поезда и вместимость составов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Энзимные пасты провоцируют микроповреждения эмали при регулярном применении — ортодонт Барагунова
Туризм
В аэропортах мира начали изымать powerbank из сдаваемого багажа – ТурПром
Туризм
В Таиланде растет число русских туристов и долговременных жителей – ТурПром
Туризм
Блюдо Фо и спринг-роллы могут стать причиной лишних килограммов во Вьетнаме — ТурПром
Туризм
Индекс туристической привлекательности России 2025: лидерами стали Москва и Санкт-Петербург — Tourbus.ru
Туризм
Абхазия предлагает более дешёвый новогодний отдых, чем Сочи — Турпром
Туризм
Сочи удержал самые высокие средние чеки на горнолыжных курортах — Отелло
Спорт и фитнес
Физические упражнения изменили работу генов, связанных с жиром — MIT
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet