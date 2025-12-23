Комар как источник опасности: что скрывает дирофиляриоз и как избежать этой угрозы на курорте

Отдых на российских курортах традиционно считается безопасной альтернативой зарубежным направлениям. Однако недавний случай показал, что реальная угроза может подстерегать туристов даже в самых обыденных ситуациях, где её совсем не ожидают. Об этом сообщает источник ТурПром.

Необычный случай на Краснодарском крае

Во время отдыха в Краснодарском крае 15-летнюю школьницу укусил обычный комар — типичный случай для любого курорта. Однако спустя три месяца ситуация приняла пугающий оборот. Девочка начала ощущать дискомфорт в области глаза, который вскоре перерос в отёк. Обратившись к офтальмологу, она прошла обследование, и только спустя несколько дней был поставлен точный диагноз.

"У школьницы выявили дирофиляриоз — редкое паразитарное заболевание, передающееся через укусы комаров", — сообщает "Mash на Донбассе".

Личинка паразита, попавшая в организм, вырастала до 15 сантиметров, перемещаясь под кожей и остановившись в области лица. Подростку экстренно направили в Мариупольскую больницу интенсивного лечения, где врачи успешно удалили паразита. Операция заняла 15 минут. Сейчас состояние пациентки стабильное, и она уже выписана.

Что такое дирофиляриоз и почему он опасен?

Дирофиляриоз — это заболевание, которое чаще всего ассоциируется с тропическими странами, однако в последние годы его случаи фиксируются и на юге России, особенно в районах с тёплым климатом и высокой влажностью. Паразит передаётся через укусы комаров, заражённых личинками. Хотя человек является случайным хозяином, паразит может жить в организме месяцами.

Симптомы дирофиляриоза могут долго отсутствовать или маскироваться под обычное воспаление. Чаще всего поражаются области лица, глаз и конечностей.

Почему риск выше на курортах Азовского и Чёрного морей

На курортах Азовского и Чёрного морей, особенно в районах с большим количеством стоячей воды и камышей, для дирофиляриоза существует благоприятная среда. По оценкам эпидемиологов, наибольшее количество комаров наблюдается на прибрежных станицах и посёлках, что повышает риск заражения.

Туристы, отдыхающие в частном секторе, кемпингах или на базах отдыха рядом с лиманами и заливами, находятся в зоне повышенного риска.

Почему об этом редко говорят

Опасность дирофиляриоза долгое время считалась низкой, а случаи заболевания были редкими. Однако рост внутреннего туризма, изменения климата и увеличение популяции комаров привели к тому, что подобные случаи стали более частыми и уже не являются экзотикой.

Врачи подчёркивают, что паниковать не стоит, но игнорировать проблему также нельзя.

Советы туристам

Эксперты рекомендуют:

Использовать репелленты даже вечером и ночью.

Избегать мест с большим скоплением комаров.

При появлении странных отёков или "движущихся" уплотнений под кожей не затягивать с визитом к врачу.

Помнить, что "безобидный укус" может иметь отложенные последствия.

История школьницы закончилась благополучно, но она стала тревожным напоминанием: даже привычный отдых на российских курортах требует внимательного отношения к здоровью. Иногда реальная опасность оказывается куда ближе, чем кажется.