Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:21

Командировки, которые не считались войной: журналистам предлагают признание на уровне ветеранов

ЛДПР предлагает приравнять журналистов к ветеранам боевых действий — Слуцкий

В российском парламенте предложили официально закрепить особый статус для журналистов, работающих в зоне боевых действий. Инициатива касается сотрудников СМИ, которые выполняют редакционные задания в условиях повышенного риска, но до сих пор не имеют ветеранских гарантий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, размещенные в электронной базе Госдумы.

Инициатива ЛДПР

Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о введении новой категории — ветераны военной журналистики. Документ предполагает внесение изменений в федеральный закон "О ветеранах".

Авторы инициативы предлагают отнести к новой категории сотрудников редакций СМИ, которые неоднократно направлялись для выполнения профессиональных задач в особых условиях. Речь идет в том числе о районах ведения боевых действий и территориях с повышенным уровнем угрозы жизни и здоровью.

Предлагаемые меры поддержки

Законопроектом предусмотрено предоставление ветеранам военной журналистики мер социальной поддержки, аналогичных тем, которые действуют для ветеранов боевых действий. Среди них — льготы по пенсионному обеспечению, компенсация части расходов на жилищно-коммунальные услуги и право на внеочередное медицинское обслуживание.

Также предлагается обеспечить таких журналистов протезно-ортопедическими изделиями и предоставить им право на отпуск в удобное время. Отдельный блок инициативы касается членов семей погибших журналистов, которым планируется дать право на получение мер социальной поддержки, включая жилищные, а также оформление соответствующих удостоверений.

Аргументы авторов законопроекта

В пояснительной записке отмечается, что журналисты, работающие в зоне боевых действий, фактически выполняют профессиональные обязанности в условиях, сопоставимых с участием в боевых операциях. При этом действующее законодательство не предоставляет им статуса ветеранов и связанных с ним социальных гарантий.

По мнению авторов инициативы, принятие закона позволит устранить существующий правовой пробел. Законодатели считают, что документ обеспечит журналистам и их семьям государственную защиту и признание особого характера их работы.

