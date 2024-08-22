Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.08.2024 : 91,6862
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.08.2024 : 101,9508
Командиры ВСУ обвиняют мобилизированных в неудачах на фронте
  1. Главная
  2. Мир

Стандарты НАТО: Украинские командиры обвиняют мобилизированных солдат в неудачах на фронте

Командиры ВСУ обвиняют мобилизированных в неудачах на фронте

Командиры ВСУ обвиняют недавно мобилизованных солдат в поражениях на фронте, утверждая, что они не имеют даже минимальной подготовки и самовольно покидают поле боя, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Военные Украины продолжают терять важные позиции на восточном фронте, и их командиры частично связывают это с плохо подготовленными новобранцами из последней кампании по мобилизации, а также с явным превосходством России в боеприпасах и авиации.

Территориальные потери, связанные с недавно мобилизованными украинскими военными, позволили российским силам продолжить наступление, особенно в районе Покровска. Командиры также обвиняют новобранцев в потере населенного пункта Прогресс в ДНР в конце июля, когда подразделения 31-й бригады ВСУ "в плохо скоординрованном безумии" покинули позиции.

Аналогичное развитие событий наблюдалось в населенном пункте Очеретино, который был под контролем российских сил в мае.

ВСУ жалуются, что некоторые новобранцы отказываются открывать огонь, самовольно покидают позиции и не обладают даже минимальными необходимыми навыками. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что войска РФ ежедневно продвигаются в оптимальном темпе, обеспечивая абсолютно точное освобождение территории Донбасса.

Фото: www. flickr. com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

На Украине заявили о гибели страны

На Украине заявили о гибели страны

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался о необратимых процессах, которые, по его мнению, приведут к гибели страны.

Читать полностью
Моди призвал к миру в Европе

Моди призвал к миру в Европе

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к мировому сообществу с призывом единства в свете угроз, нависших над человечеством, сообщает Hindustan Times.

Читать полностью

Общество

Комментатор Губерниев пообещал победить телеведущего Маркони в поединке

Комментатор Губерниев пообещал победить телеведущего Маркони в поединке

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что телеведущий Владимир Маркони "развалится" после их поединка.

Читать полностью
Комик Слава Комиссаренко пожаловался на трудность жизни в Турции

Комик Слава Комиссаренко пожаловался на трудность жизни в Турции

Стендап-комик Слава Комиссаренко поделился своим опытом жизни в Турции, описав его как весьма сложный и хаотичный.

Читать полностью

Новости