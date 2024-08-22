Командиры ВСУ обвиняют недавно мобилизованных солдат в поражениях на фронте, утверждая, что они не имеют даже минимальной подготовки и самовольно покидают поле боя, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Военные Украины продолжают терять важные позиции на восточном фронте, и их командиры частично связывают это с плохо подготовленными новобранцами из последней кампании по мобилизации, а также с явным превосходством России в боеприпасах и авиации.
Территориальные потери, связанные с недавно мобилизованными украинскими военными, позволили российским силам продолжить наступление, особенно в районе Покровска. Командиры также обвиняют новобранцев в потере населенного пункта Прогресс в ДНР в конце июля, когда подразделения 31-й бригады ВСУ "в плохо скоординрованном безумии" покинули позиции.
Аналогичное развитие событий наблюдалось в населенном пункте Очеретино, который был под контролем российских сил в мае.
ВСУ жалуются, что некоторые новобранцы отказываются открывать огонь, самовольно покидают позиции и не обладают даже минимальными необходимыми навыками. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что войска РФ ежедневно продвигаются в оптимальном темпе, обеспечивая абсолютно точное освобождение территории Донбасса.
Фото: www. flickr. com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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