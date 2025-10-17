Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Москва. Коломенское
Москва. Коломенское
© commons.wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:17

Коломенское меняется на глазах: старинная усадьба готовится к новому рождению

В Коломенском идёт масштабная реконструкция: завершена реставрация храма XVI века и открыта новая набережная

По данным канала на Дзен "Душевный шагомер", на территории музея-заповедника идёт масштабная реконструкция, которая должна преобразить усадьбу к 2027 году. Уже сейчас часть парка перекопана, прокладывают новые дорожки, занимаются благоустройством зелёных зон и обновлением "Соколиного двора". Вопрос, который задают себе многие посетители: ехать сейчас или ждать, пока техника покинет территорию?

Возвращение старинной святыни

Одним из самых ожидаемых событий стала реставрация шатровой Церкви Вознесения Господня XVI века. Работы продолжались два с половиной года, и 16 сентября 2025 года Сергей Собянин объявил об их завершении. Этот храм, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО ещё в 1994 году, отличается уникальной архитектурой и почти 500-летней историей.

Примечательно, что реставраторы сознательно сохранили небольшие утраты и неровности фасада — так подчёркивается возраст постройки. Открытие храма запланировано на май 2026 года, к престольному празднику Вознесения. Богослужения будут проводить только в дни главных церковных торжеств, остальное время помещение станет музейным объектом. Экспозиция в подклете откроется круглогодично, а сама церковь — только в тёплый сезон.

Исторический вид территории дополняют Передние ворота — уцелевший вход в Государев двор, построенный для царя Алексея Михайловича.

Новая набережная: 3,5 километра прогулок и тысячи огней

Одним из самых заметных обновлений стала Царская набережная — новый променада вдоль Москвы-реки длиной 3,5 км. Запустили её после длительного ремонта, и теперь пространство напоминает большой прогулочный парк: качели, тренажёры, современные клумбы, лодочная пристань и спуски к воде с морской галькой.

Особое внимание уделено подсветке. Здесь установлено более 83 тысяч декоративных светящихся шаров высотой до 80 см — днём они напоминают одуванчики, а вечером превращают ландшафт в световую инсталляцию. Дополняют атмосферу около 40 грунтовых прожекторов, свет которых направлен на кроны деревьев.

На набережной построен Свадебный сад со сценой на воде, зелёным лабиринтом, павильоном на 200 гостей и фотозонами. Подать заявление можно онлайн или через Шипиловский дворец бракосочетания. Именно здесь 30 июля 2025 года провели первую официальную церемонию. Цены соответствуют столичным — только вынос хлеба-соли стоит 6000 рублей за пять минут.

Зимой появится линейный каток почти на два километра. Для него уже проложено около 15 километров труб с хладагентом. Кафе на набережной работают круглый год — сейчас сезонное "осеннее меню", позже появятся глинтвейн и пряники.

Коломенское ежегодно принимает до 9 миллионов гостей, и это ощущается: чтобы уединиться, приходится уходить с центральных маршрутов.

Голосов овраг: мистические легенды и бизнес на "желаниях"

Голосов овраг (его ещё называют Велесовым) давно оброс мифами. То рассказывают про порталы во времени, то приписывают место древнему святилищу. Самая колоритная история — о том, как "крестьяне Архип Кузьмин и Иван Бочкарёв в 1832 году пошли через этот овраг и увидели, как из зелёной дымки им навстречу вышли неандертальцы с каменными копьями…".

Спуски теперь оборудованы лестницами, поэтому чувство тайны уступило удобству. Зато "волшебные камни" на месте: Гусь-камень почитают как мужской талисман для силы и успеха, а Девий камень — как "женский". Под ним поселилась крыса, и, по словам очевидцев, у неё "целый лабиринт ходов".

Возле камней работает торговец ленточками желаний, без страха перед легендами о тумане и исчезновениях.

Реликтовые дубы и память эпох

На территории сохранилась часть старинной дубравы. Возраст деревьев — от 400 до 600 лет. По официальной информации музея, по этим аллеям гуляли царь Алексей Михайлович и Пётр I. Самый высокий дуб достигает 28 метров, а окружность ствола самого мощного — 153 см.

"А-ля франсе" и ярмарки

Новая фестивальная площадка в стилистике "а-ля франсе" украшена коваными элементами, фонарями и переходами, визуально напоминая станцию метро "Славянский бульвар". Летом здесь работал Винтажный маркет, осенью разместилась Ярмарка меда (до 4 ноября), зимой ожидаются тематические мероприятия.

Старина и бутафория: зодчество прошлых веков

За последние десять лет многое изменилось. Копия дворца Алексея Михайловича, построенная в 2010 году, обзавелась декоративными деталями — золотая "свинина", осетрина и икра на бутафорском царском столе выглядят экспозиционно, но спорно. Осенью дворец особенно эффектен издалека.

Водяная мельница на реке Жужа, восстановленная в 2007 году по архивным материалам, по-прежнему чаще стоит без движения — многие посетители ни разу не видели, чтобы колесо вращалось.

В Коломенское привезли пять деревянных памятников XVI-XVIII веков из экспедиций по Северу и Сибири. Это редкие образцы зодчества: например, церковь великомученика Георгия Победоносца (1685 год) и Моховая башня Сумского острога XVI века. Однако вокруг сейчас продолжаются земляные работы, выглядят эти уголки пока непрезентабельно.

Музей-заповедник "Коломенское" — один из самых значимых архитектурно-природных комплексов страны. Здесь расположено 17 памятников федерального значения, включая объект ЮНЕСКО. Масштабная реконструкция меняет территорию, сочетая исторические артефакты и современные решения. Стоит ли ехать сейчас? Если не пугает соседство техники и толпы — да. Для прогулок в тишине лучше искать будние дни или уходить дальше от маршрутов.

