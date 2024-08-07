Древние колодцы возрастом 3100 лет раскрыли историю Эгейского региона

Аэрофотоснимки региона Лакитра "Котрони" на острове Кефалония (Греция) выявили загадочную круглую структуру на вершине холма. Её изучили археологи, которые обнаружили пару древних колодцев, окруженных каменными кольцами, сообщает Arkeonews. Министерство культуры и спорта сообщает, что сооружениям не менее 3100 лет.

Колодцы, глубиной около 16 футов, когда-то были засыпаны, но сейчас их раскопали, обнаружив следы инструментов и деревянные балки. Вокруг колодцев также нашли тщательно выровненный пол из глины, керамики и кремня, относящийся к позднему бронзовому веку, синхронизированному с микенской керамикой. Это предполагает, что в этом районе существовала сложная культурная жизнь. Уникальной находкой стали намеренно разбитые керамические фрагменты, разбросанные по различным слоям. Такое церемониальное поведение не встречалось ранее в регионе.

Колодцы, датируемые 1200-1100 годами до н. э., являются одними из самых ранних свидетельств добычи материала в Эгейском регионе. Их окружение и преднамеренная фрагментация керамики указывают на значимость этого места, возможно, связанного с церемониальными действиями, а также на богатую культурную жизнь региона.

Фото: Arkeonews/Ministry of Culture of Greece