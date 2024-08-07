Древние колодцы возрастом 3100 лет раскрыли историю Эгейского региона

Аэрофотоснимки региона Лакитра "Котрони" на острове Кефалония (Греция) выявили загадочную круглую структуру на вершине холма. Её изучили археологи, которые обнаружили пару древних колодцев, окруженных каменными кольцами, сообщает Arkeonews. Министерство культуры и спорта сообщает, что сооружениям не менее 3100 лет.
Колодцы, глубиной около 16 футов, когда-то были засыпаны, но сейчас их раскопали, обнаружив следы инструментов и деревянные балки. Вокруг колодцев также нашли тщательно выровненный пол из глины, керамики и кремня, относящийся к позднему бронзовому веку, синхронизированному с микенской керамикой. Это предполагает, что в этом районе существовала сложная культурная жизнь. Уникальной находкой стали намеренно разбитые керамические фрагменты, разбросанные по различным слоям. Такое церемониальное поведение не встречалось ранее в регионе.
Колодцы, датируемые 1200-1100 годами до н. э., являются одними из самых ранних свидетельств добычи материала в Эгейском регионе. Их окружение и преднамеренная фрагментация керамики указывают на значимость этого места, возможно, связанного с церемониальными действиями, а также на богатую культурную жизнь региона.
Фото: Arkeonews/Ministry of Culture of Greece
Счета Тимура Иванова арестовали за взятку в 1,185 млрд руб
В рамках расследования дела о коррупции в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, были арестованы четыре его счета в одном из российских банков. Об этом сообщает информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на судебные документы. Ранее адвокаты Иванова заявляли об аресте имущества его родителей и близких.
Запуск корабля NASA с российским космонавтом на борту отложен на месяц
Согласно информации, опубликованной на сайте NASA, запуск космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым на борту к Международной космической станции (МКС) перенесен и состоится не раньше 24 сентября 2024 года.
Певица Рымбаева: я выгляжу молодо благодаря хорошей генетике
Певица Роза Рымбаева, которой в этом году исполнится 67 лет, раскрыла секрет своей молодости.
Светлана Журова заявила, что она искренне поздравляет российских теннисисток
Депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова ответила на высказывание певицы Земфиры*.