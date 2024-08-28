"Калашников" за 2 миллиона: Концерн запустил продажу коллекционного оружия

Корпорация "Калашников", которая является частью "Ростеха", вступила в сферу производства коллекционного оружия, представив ручной ремесленный набор из двух автоматов АКМ, оцененный в 2 миллиона рублей, как сообщил Антон Кузин, ответственный за невоенную продукцию концерна.
Кузин уточнил, что все компоненты изготовлены вручную и будут собираться в небольших партиях под уникальным торговым знаком "Освободитель".
Первый комплект включает в себя два автомата АКМ. Он отметил, что выбор пал на два образца, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса — автомат АКМ и винтовку СВД. Планом было восстановить эти исторические модели и максимально приблизить их к оригиналам до такой степени, что даже эксперты не смогут их отличить.
Повышая акцент на строгом соблюдении технологического процесса, Кузин указал, что только полировка корпуса и ствола занимает около недели, или 35 рабочих часов.
Руководитель подтвердил, что подобный набор предназначен для коллекционеров, которые готовы вложиться в свое хобби. Указанный комплект представляет собой гражданское оружие, сертифицированное и предназначенное для коллекции, поскольку стрельба из него может уменьшить его коллекционную ценность.
Он добавил, что перед отправкой покупателю из автомата производится около 500 тестовых выстрелов. Все готово к началу продаж, но только по предварительным заказам.
Кузин отметил, что процесс покупки будет проходить через предварительный заказ, и они не планируют работать со складом. Он уточнил, что розничная цена составит примерно 2 миллиона рублей.
Также было заявлено, что ежегодно будет производиться всего 100 экземпляров, или 100 парных наборов. Кузин подчеркнул, что больше они не смогут сделать в течение года.
Фото: vitalykuzmin. net/V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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