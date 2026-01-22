Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
молодые повары
молодые повары
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:29

Школа заканчивается, профессия начинается: как выбрать специальность за полгода

Даже если выпускник школы до сих пор не определился с будущей профессией, ситуация не является критичной и поддается решению, говорит психолог, карьерный консультант Анна Мухина. Она рассказала NewsInfo как помочь подростку с выбором профессии и учебного заведения.

Специалист пояснила, что у выпускников еще есть время, но в такой ситуации важно подключать профессиональную профориентацию и не затягивать с решением.

"Есть специалисты, психологи, профориентаторы, нужно обратиться к ним. Есть центры, которые проводят тестирование психологическое, после тестирования консультация со специалистом, где выясняются особенности характера, базовые способности выпускника школы, на этой основе подбирается список направлений, экзамены, подготовительные курсы", — отметила Мухина.

Эксперт подчеркнула, что профориентация может проходить в разных форматах. При этом важно обращать внимание на квалификацию специалистов и наличие профильного образования. Она также обратила внимание, что выбор профессии это не только про способности, но и про понимание реального мира профессий. В этом помогают экскурсии, профпробы и специализированные сайты с информацией о вузах и карьерных траекториях.

"Бывает такое, что у ребенка все хорошо получается, по математике успевает, сочинения прекрасно пишет, иностранный язык учит, и непонятно, какая область лидирует, а жизненного опыта, чтобы понять, как это к практике прилагается, нет", — пояснила Мухина.

В таких случаях она советует выбирать направление "крупными мазками" — между гуманитарным и техническим образованием, а также рассматривать классические ВУЗы с сильным базовым обучением. Альтернативой может стать среднее специальное образование, которое позволяет раньше познакомиться с профессией и при необходимости скорректировать выбор.

"Например, в IT-специальностях это правильный путь, получить первое образование в техникуме, получить возможность зарабатывать достаточно быстро, а потом продолжать образование в ВУЗе, можно потом поступать на второй или даже третий курс, это очень правильный путь", — отметила психолог.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Искусственный пруд на участке Долиной проверят из-за федерального статуса — Mash 12.01.2026 в 13:53
Прибрежная защитная полоса стала ловушкой: пруд Долиной рискует превратиться в обязательство на снос

Mash пишет о жалобе на пруд и постройки на участке Долиной в Подмосковье: заявитель говорит о федеральной зоне и ущербе. Чем закончится проверка?

Читать полностью » Универсальную индексацию признали экономически рискованной — депутат Бессараб 12.01.2026 в 12:36
Хотели защитить доходы, но рискуют разогнать цены: чем опасна жёсткая индексация

Идея обязательной индексации зарплат не ниже инфляции может дублировать нормы ТК и усилить нагрузку на бизнес, предупредили в Госдуме.

Читать полностью » Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Roblox 12.01.2026 в 12:35
Возрастные меры в игре не стали аргументом: Роскомнадзор оставил Roblox под ограничениями

Роскомнадзор ответил на слухи о шагах Roblox навстречу требованиям: регулятор заявил, что причин для разблокировки платформы в России нет.

Читать полностью » Ближайшие длинные выходные поставили на конец февраля - Известия 12.01.2026 в 11:07
Три дня свободы без отпуска: ближайшие длинные выходные уже записаны в календаре

В конец февраля россиян ждут три долгожданных выходных, которые позволят не только отдохнуть, но и перезагрузиться перед работой. Подробности в статье!

Читать полностью » Соцстипендию дают детям-сиротам и оставшимся без попечения — DEITA.RU 12.01.2026 в 10:28
Деньги приходят не только из вуза: профсоюзы добавляют поддержку, если знать входной билет

Студентам доступны доплаты и льготы — от соцстипендий без привязки к оценкам до учебного отпуска и вычетов для родителей.

Читать полностью » Пенсионный балл с января 2026 стоит 65 600 рублей — DEITA.RU 12.01.2026 в 8:26
Докупка пенсионных баллов выглядит как быстрый выход: ограничение на 7,5 года ломает иллюзию

В 2026 году изменились ориентиры для тех, кому не хватает стажа и баллов для страховой пенсии: сколько стоит ИПК и какие пределы действуют.

Читать полностью » Объем рынка промышленных роботов в России составил 7 86 млрд рублей — Ъ 12.01.2026 в 7:48
Требования к локализации тормозят рост: как благие намерения мешают российской робототехнике

Рынок промышленных роботов в России растет двузначными темпами, но для прорыва к 2030 году отрасли потребуются триллионные инвестиции.

Читать полностью » Число санаториев в России сократилось до 1695 к концу 2025 года — Кокорев 12.01.2026 в 7:45
Эксперты бьют тревогу: строительство новых санаториев в России стало невыгодным

Число санаториев в России продолжает снижаться, несмотря на растущий спрос. Почему девелоперы считают новое строительство невыгодным?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Медленный проворот стартера указывает на слабый аккумулятор — CITIZEN AUTO
Питомцы
Лабрадора называют породой с мягкой хваткой и редкими укусами
Спорт и фитнес
Раунд гольфа даёт нагрузку на уровне быстрой ходьбы — Fox News
Дом
Неправильное размещение увлажнителя снизило его пользу зимой — The Spruce
Туризм
Туристка из Тюмени отказалась от повторной поездки в Сочи зимой
Еда
Жареное под запретом: вот так должен выглядеть рацион пожилого человека
Красота и здоровье
Физическая активность сократила смертность от болезней сердца — Belfast Live
Туризм
Семья провела 5 месяцев с годовалым ребёнком в автотрипе по Грузии, Турции и Египту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet