Школа заканчивается, профессия начинается: как выбрать специальность за полгода

Даже если выпускник школы до сих пор не определился с будущей профессией, ситуация не является критичной и поддается решению, говорит психолог, карьерный консультант Анна Мухина. Она рассказала NewsInfo как помочь подростку с выбором профессии и учебного заведения.

Специалист пояснила, что у выпускников еще есть время, но в такой ситуации важно подключать профессиональную профориентацию и не затягивать с решением.

"Есть специалисты, психологи, профориентаторы, нужно обратиться к ним. Есть центры, которые проводят тестирование психологическое, после тестирования консультация со специалистом, где выясняются особенности характера, базовые способности выпускника школы, на этой основе подбирается список направлений, экзамены, подготовительные курсы", — отметила Мухина.

Эксперт подчеркнула, что профориентация может проходить в разных форматах. При этом важно обращать внимание на квалификацию специалистов и наличие профильного образования. Она также обратила внимание, что выбор профессии это не только про способности, но и про понимание реального мира профессий. В этом помогают экскурсии, профпробы и специализированные сайты с информацией о вузах и карьерных траекториях.

"Бывает такое, что у ребенка все хорошо получается, по математике успевает, сочинения прекрасно пишет, иностранный язык учит, и непонятно, какая область лидирует, а жизненного опыта, чтобы понять, как это к практике прилагается, нет", — пояснила Мухина.

В таких случаях она советует выбирать направление "крупными мазками" — между гуманитарным и техническим образованием, а также рассматривать классические ВУЗы с сильным базовым обучением. Альтернативой может стать среднее специальное образование, которое позволяет раньше познакомиться с профессией и при необходимости скорректировать выбор.