В Боровске Калужской области состоялось открытие уникального образовательного учреждения — технического колледжа "Логос", созданного под духовным покровительством Русской православной церкви на территории Свято-Пафнутьева монастыря. Это первое в современной России среднее профессиональное учебное заведение, сочетающее технические специальности с духовно-нравственным воспитанием.

Учебное заведение будет готовить специалистов в области информационных технологий, кибербезопасности, радиотехники и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Как отметил председатель наблюдательного совета колледжа академик РАН Андрей Каприн, особое внимание будет уделяться подготовке кадров для обслуживания сложного медицинского оборудования.

Первый набор показал высокий интерес к новому формату образования — на 90 доступных мест поступило более 150 заявлений. Родители учащихся отмечают преимущества сочетания технического образования с духовной составляющей, что создает благоприятную среду для развития без вредных влияний.

Митрополит Калужский и Боровский Климент подчеркнул гармоничное сочетание научно-технического и духовного образования, отметив, что церковь определяет нравственные ориентиры использования технических достижений. Учебная программа включает как профессиональные дисциплины, так и основы православия, историю родного края, а каждая студенческая группа получает персонального наставника.

Представители промышленных предприятий региона уже выразили готовность к сотрудничеству с колледжем, что обеспечит будущим выпускникам трудоустройство по востребованным специальностям.