Смазываете колёсные болты? Вот почему вам следует остановиться прямо сейчас

Почему автопроизводители против смазки колёсных болтов и гаек

Некоторые владельцы автомобилей считают, что колесные болты и гайки следует периодически смазывать. Тем не менее автопроизводители категорически не рекомендуют это делать.

Почему опасно смазывать колесные болты и гайки

Производители автомобилей предостерегают: нельзя использовать масло или густую смазку на колесных болтах и резьбовых соединениях в ступице. Смазка может привести к тому, что крепления колес ослабнут во время движения.

Что касается проблем с откручиванием болтов, то они обычно возникают из-за неправильного момента затяжки. Например, в инструкции по эксплуатации автомобилей «Фольксваген» указано, что затяжка должна производиться с моментом до 120 Нм.

Соблюдение указанного момента затяжки гарантирует, что даже спустя год проблем с откручиванием болтов не возникнет.

Фото:commons.wikimedia.org/ Nan Palermo ( Creative Commons Attribution 2.0 Generic license )