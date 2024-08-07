Неожиданный риск: почему нельзя оставлять машину с вывернутыми колёсами

Многие автовладельцы оставляют свои машины на парковках с вывернутыми колесами. Некоторые делают это намеренно, полагая, что таким образом эвакуатор не сможет забрать их автомобиль. Другие просто не обращают внимания на положение колес, оставляя руль в том положении, в каком заехали на стоянку. Эксперты выделили три причины, почему нельзя оставлять транспортные средства с вывернутыми колесами на долгое время.
Во-первых, таким образом не удастся уберечь автомобиль от эвакуации. В настоящее время на большинстве дорог используются манипуляторы, способные поднимать автомобили за все четыре колеса, поэтому данный трюк не работает.
Во-вторых, вывернутые колеса создают неудобства для других автовладельцев. Они занимают больше пространства, что может мешать соседним автомобилям выехать.
Самая важная причина заключается в риске повреждения гидроусилителя руля. При вывернутых колесах увеличивается нагрузка на насос гидроусилителя, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Это же касается автомобилей с электрогидроусилителем руля.
Кроме того, вывернутые колеса могут привести к повреждению ШРУСа. Избыточное натяжение может вызвать разрывы, что потребует ремонта рулевого управления. На стоянке лучше использовать ручной тормоз и оставлять колеса в прямом положении.
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