Более 50 военнослужащих симферопольского полка Росгвардии участвуют в тушении пожара в крымском курортном посёлке Коктебель.
В сообщении пресс-служб отмечается, что росгвардейцы поливают водой отдельные очаги возгорания, чтобы огонь не распространялся дальше.
Напомним, что пожар в Коктебеле начался вечером 15 июля: в посёлке загорелась сухая трава. Изначально площадь распространения огня составляла 20 гектаров, для тушения были привлечены свыше 100 сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники. Позже пожар перешёл на территорию Карадагского природного заповедника, поэтому пришлось задействовать дополнительные силы, включая вертолёт Ми-8.
В региональной прокуратуре подчеркнули, что ситуация находится под личным контролем прокурора Республики Крым.
Фото: Телеграм-канал Росгвардии.
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