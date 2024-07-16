Более 50 военнослужащих симферопольского полка Росгвардии участвуют в тушении пожара в крымском курортном посёлке Коктебель.

В сообщении пресс-служб отмечается, что росгвардейцы поливают водой отдельные очаги возгорания, чтобы огонь не распространялся дальше.

Напомним, что пожар в Коктебеле начался вечером 15 июля: в посёлке загорелась сухая трава. Изначально площадь распространения огня составляла 20 гектаров, для тушения были привлечены свыше 100 сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники. Позже пожар перешёл на территорию Карадагского природного заповедника, поэтому пришлось задействовать дополнительные силы, включая вертолёт Ми-8.

В региональной прокуратуре подчеркнули, что ситуация находится под личным контролем прокурора Республики Крым.

Фото: Телеграм-канал Росгвардии.