Найти кокошник сложнее, чем айфон: где в Екатеринбурге продают главный аксессуар года

Кокошник — символ русской культуры — снова в моде. После всплеска интереса к народным мотивам екатеринбуржцы всё чаще ищут этот яркий аксессуар. Корреспондент URA. RU прошёлся по магазинам города и узнал, где можно купить кокошник и сколько он стоит.

Оказалось, найти кокошник непросто

Несмотря на популярность образа, в обычных торговых центрах кокошники не продаются. Ни в "Пассаже", ни в ТЦ "Успенский" корреспонденту найти их не удалось.

Зато аксессуар удалось обнаружить в небольших бутиках и магазинах изделий ручной работы.

Цены и ассортимент

В магазине Terapiya (Банковский переулок, 3) кокошники из эко-кожи продаются по 1500 рублей .

В магазине "Твоя полка" (улица Малышева, 29) варианты из замши стоят 800 рублей , а из эко-кожи - 850 рублей .

На популярных онлайн-площадках можно найти изделия ручной работы от 290 до 3500 рублей - всё зависит от материалов, декора и сложности исполнения.

Кокошники — больше для заказов, чем для прилавков

"Кокошники в магазинах почти не встретишь. Чаще всего их делают на заказ, — рассказала продавец бутика русской одежды в современном стиле "Марыся". — Люди хотят что-то оригинальное, под конкретный образ или событие".

Таким образом, если хочется приобрести кокошник, лучше искать мастеров, которые шьют их вручную — индивидуально и с душой.