Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в кокошнике
Девушка в кокошнике
© https://i.pinimg.com/originals/64/eb/95/64eb954f8e4ef5af7ffbca94b86431f4.jpg
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:26

Найти кокошник сложнее, чем айфон: где в Екатеринбурге продают главный аксессуар года

Екатеринбуржцы всё чаще заказывают кокошники ручной работы

Кокошник — символ русской культуры — снова в моде. После всплеска интереса к народным мотивам екатеринбуржцы всё чаще ищут этот яркий аксессуар. Корреспондент URA. RU прошёлся по магазинам города и узнал, где можно купить кокошник и сколько он стоит.

Оказалось, найти кокошник непросто

Несмотря на популярность образа, в обычных торговых центрах кокошники не продаются. Ни в "Пассаже", ни в ТЦ "Успенский" корреспонденту найти их не удалось.

Зато аксессуар удалось обнаружить в небольших бутиках и магазинах изделий ручной работы.

Цены и ассортимент

  • В магазине Terapiya (Банковский переулок, 3) кокошники из эко-кожи продаются по 1500 рублей.

  • В магазине "Твоя полка" (улица Малышева, 29) варианты из замши стоят 800 рублей, а из эко-кожи - 850 рублей.

  • На популярных онлайн-площадках можно найти изделия ручной работы от 290 до 3500 рублей - всё зависит от материалов, декора и сложности исполнения.

Кокошники — больше для заказов, чем для прилавков

"Кокошники в магазинах почти не встретишь. Чаще всего их делают на заказ, — рассказала продавец бутика русской одежды в современном стиле "Марыся". — Люди хотят что-то оригинальное, под конкретный образ или событие".

Таким образом, если хочется приобрести кокошник, лучше искать мастеров, которые шьют их вручную — индивидуально и с душой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В арбитражный суд поступил иск АО 03.10.2025 в 5:47
Национализированная "Макфа" подаёт в суд на "чешскую" Makfa: за что борются макароны

Национализированная «Макфа» судится с чешской Makfa Europe, которую ранее связывали с семьёй бывших владельцев холдинга Белоусова и Юревича.

Читать полностью » Авито Услуги: косметический ремонт на Урале стоит от 3 800 руб. за квадратный метр 03.10.2025 в 4:22
Косметика — рулит, капремонт — мимо: сколько стоит привести квартиру в порядок осенью на Урале

Косметический ремонт стал самым востребованным у челябинцев: 15% заказов. Средняя цена — 3 800 рублей за «квадрат». Капремонт дороже вдвое.

Читать полностью » В Челябинске цены на цветы к Дню учителя вырастут на 3–5% — Flowwow 03.10.2025 в 3:36
Учительские букеты — по ценам ювелирки: сколько теперь стоит порадовать педагога

Ко Дню учителя в Челябинске букеты в среднем будут стоить 3 088 рублей. Популярность набирают и сладкие подарки — клубника в шоколаде и бенто-торты.

Читать полностью » Военком Максуров: призывники из Челябинской области не поедут в зону СВО 03.10.2025 в 2:28
Служить — внутри страны: Максуров объяснил, куда отправят челябинских призывников

2900 призывников из Челябинской области этой осенью отправятся служить в армии РФ, но в зону СВО и новые регионы их направлять не будут.

Читать полностью » Жители Магнитогорска пожаловались на зазоры в рельсах, подрядчик отказался устранять дефекты 03.10.2025 в 1:18
Суд приказал — подрядчик игнорирует: в Магнитогорске трамваи гремят, а дома дрожат

В Магнитогорске подрядчик отказался чинить трамвайные рельсы после решения суда. Теперь его ждёт принудительное исполнение.

Читать полностью » Призывники из Челябинской области распределены по всем военным округам России 03.10.2025 в 0:17
Часть — в учебки, часть — во флот: где будут служить новобранцы из Челябинской области

Осенний призыв в Челябинской области проходит с новыми правилами: часть новобранцев отправят в Центральный округ, а повестки теперь приходят через Госуслуги.

Читать полностью » В Свердловской области предложили штрафовать родителей за мат детей на 5–10 тысяч рублей 02.10.2025 в 23:57
Ругнулся — родители платят: в Свердловской области предложили штрафы за детский мат

В Свердловской области предложили штрафовать родителей за брань детей. Размер штрафа — до 10 тысяч рублей. Также обсуждается ограничение соцсетей для подростков.

Читать полностью » В Челябинске подписаны соглашения дум городов России о сотрудничестве в сфере МСУ 02.10.2025 в 23:28
Челябинск стал центром муниципального диалога: в городе подписали соглашения с тремя регионами

Челябинская гордума подписала соглашения о сотрудничестве с думами Якутска, Кургана и Волгограда. Главная тема круглого стола — новый закон о МСУ.

Читать полностью »

Новости
Технологии
В США разработан экологичный заменитель медицинского пластика — Ökosix BioPolymer
СФО
В Югре рыба и морепродукты подорожали на 12,5% — данные Росстата
УрФО
Уральские фильмы победили на международном фестивале документального кино "Россия"
Еда
Диетолог Поляков: сочетание брокколи и пасты делает блюдо сбалансированным
Питомцы
Ветеринар Иванова: кошки достигают половой зрелости к восьми месяцам
Наука
Исследователи из Австралии зафиксировали сигнал эпохи Тёмных веков
Спорт и фитнес
Men’s Health: жим узким хватом помогает развить силу и объём трицепсов
Авто и мото
Автоэксперт: круиз-контроль помогает экономить до 7 % топлива в дороге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet