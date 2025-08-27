Не чипсы и не соль: камни в почках чаще вызывает ваш любимый напиток

Сладкие газированные напитки давно стали частью повседневного рациона для многих. Однако врач Владислав Сепп в беседе с "Газетой.Ru" предупредил: увлечение кока-колой и другими аналогичными напитками может обернуться серьезными проблемами для здоровья — в частности, образованием камней в почках.

Почему газировка так опасна?

Секрет — в сочетании ингредиентов, которые кажутся безобидными на вкус, но вредны при регулярном употреблении. По словам Сеппа, виновниками проблем становятся:

Сахар — в больших дозах провоцирует обезвоживание организма, создавая идеальные условия для кристаллизации солей.

Оксалаты — являются прямыми "строительными блоками" для почечных камней.

Фосфорная кислота — способствует повышению уровня кальция в крови, а избыток кальция, в свою очередь, оседает в почках в виде фосфатов.

"500 миллилитров сладкой газировки в день повышают риск образования уратных камней на 25 процентов", — уточнил врач.

Что происходит в организме?

При регулярном потреблении газировки накапливаются вещества, с которыми организм не справляется. Это приводит к сбою адаптационных механизмов и создает условия для камнеобразования — сначала незаметно, а затем уже с болями и нарушениями в работе почек.

Вывод

Газировка может быть вкусной, но за этим вкусом стоит вполне реальная угроза. Важно помнить, что регулярное употребление даже по пол-литра в день — это уже серьезный риск. Заменить такие напитки лучше на воду, компоты без сахара или травяные чаи — особенно в жару.