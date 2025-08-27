Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кока-кола
Кока-кола
© unsplash.com by James Yarema is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Не чипсы и не соль: камни в почках чаще вызывает ваш любимый напиток

Врач назвал компоненты газировки, провоцирующие нарушения в работе почек

Сладкие газированные напитки давно стали частью повседневного рациона для многих. Однако врач Владислав Сепп в беседе с "Газетой.Ru" предупредил: увлечение кока-колой и другими аналогичными напитками может обернуться серьезными проблемами для здоровья — в частности, образованием камней в почках.

Почему газировка так опасна?
Секрет — в сочетании ингредиентов, которые кажутся безобидными на вкус, но вредны при регулярном употреблении. По словам Сеппа, виновниками проблем становятся:

  • Сахар — в больших дозах провоцирует обезвоживание организма, создавая идеальные условия для кристаллизации солей.
  • Оксалаты — являются прямыми "строительными блоками" для почечных камней.
  • Фосфорная кислота — способствует повышению уровня кальция в крови, а избыток кальция, в свою очередь, оседает в почках в виде фосфатов.

"500 миллилитров сладкой газировки в день повышают риск образования уратных камней на 25 процентов", — уточнил врач.

Что происходит в организме?
При регулярном потреблении газировки накапливаются вещества, с которыми организм не справляется. Это приводит к сбою адаптационных механизмов и создает условия для камнеобразования — сначала незаметно, а затем уже с болями и нарушениями в работе почек.

Вывод
Газировка может быть вкусной, но за этим вкусом стоит вполне реальная угроза. Важно помнить, что регулярное употребление даже по пол-литра в день — это уже серьезный риск. Заменить такие напитки лучше на воду, компоты без сахара или травяные чаи — особенно в жару.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Август назван лучшим временем для заготовки хрена сегодня в 14:03

Август — время хрена: одна заготовка превращает зиму в праздник вкуса

Август — идеальный месяц для заготовок хрена. Узнайте, как правильно его сохранить и использовать в зимних блюдах для укрепления здоровья.

Читать полностью » Как правильно готовить говядину в тандыре: рекомендации от шеф-поваров сегодня в 13:35

Минимум специй — максимальный вкус: как простая печь раскрывает истинный аромат мяса

Узнайте, как приготовить невероятно нежное мясо в тандыре! Этот простой рецепт подарит вам сочный и ароматный ужин, который покорит всех.

Читать полностью » Салат с сыром страчателла и авокадо: пошаговый рецепт приготовления сегодня в 13:24

Нежность и свежесть: как салат с авокадо и страчателлой поднимает настроение

Узнайте, как приготовить невероятно нежный салат со страчателлой, свежими овощами и орехами. Идеально для ужина или праздника — простой рецепт с изысканным результатом!

Читать полностью » Готовим пирожки с колбасой: секреты экономии и быстроты на кухне сегодня в 12:32

Вкус детства на современный лад: как превратить простые продукты в кулинарный шедевр

Узнайте, как быстро и просто приготовить аппетитные пирожки с колбасой и сыром на сковороде. Идеальный перекус для всей семьи!

Читать полностью » Как выбрать маскарпоне для тирамису: советы сегодня в 12:21

Тирамису за 30 минут: наслаждение без хлопот и затрат

Откройте для себя секреты приготовления тирамису с печеньем — простого и вкусного десерта, который станет настоящим украшением вашего стола!

Читать полностью » Как приготовить рулет из печенья без выпечки: рецепт от кулинарного эксперта сегодня в 11:30

Пять шагов к идеальному десерту: рулет из печенья, который готовится за 1 час

Узнайте, как быстро и просто приготовить рулет из печенья без выпечки! Этот вкусный десерт станет отличным угощением для всей семьи.

Читать полностью » Как сделать сливочную пасту с красной рыбой: пошаговая инструкция сегодня в 11:18

Сливочная нежность с ноткой моря: паста, которая покорит даже искушенного гурмана

Узнайте, как быстро приготовить макароны с красной рыбой в сливочном соусе — идеальное блюдо для романтического ужина! Простой и вкусный рецепт.

Читать полностью » Плоский круассан с малиновой глазурью: рецепт от шеф-повара сегодня в 10:27

Взрыв вкуса: почему этот круассан перевернет ваше представление о десертах

Узнайте, как легко приготовить плоский круассан с малиновой глазурью. Этот десерт станет идеальным украшением вашего стола и порадует всех!

Читать полностью »

Новости
Мир

Украинская делегация во главе с Ермаком направится в США для обсуждения гарантий безопасности
Наука и технологии

Российские ученые разработали тест на аспергиллез, который выявляет инфекцию за 40 минут
Мир

Генсек НАТО Рютте заявил о подготовке России и Китая к долгосрочной конфронтации с ЕС
Красота и здоровье

Психотерапевт Татьяна Галич объяснила, как справиться с эмоциональным истощением
Туризм

ФТС: пассажиру грозит штраф более миллиона рублей за сокрытые украшения из Дубая
Еда

Тренер: при регулярных нагрузках нужно потреблять до 2,2 г белка на килограмм веса в сутки
Дом

Сода, уксус и мыло помогут вернуть сковороде блеск — рекомендации экспертов
Питомцы

Исследование: расходы россиян на медобслуживание животных превышают траты на собственное здоровье
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru