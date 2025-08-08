Полезнее брокколи, нежнее цветной: чем кольраби удивила даже диетологов

Её называют "северным лимоном", она выглядит как пришелец с грядки, а на вкус — нечто среднее между яблоком и молодой репой. Кольраби — капуста, о которой многие слышали, но не все готовили. А зря: этот овощ не только универсален на кухне, но и обладает массой полезных свойств. Так кому же она особенно подходит?

Кольраби в сезон: с июня по октябрь

Урожай кольраби собирают почти полгода — с начала лета до поздней осени. Ранние сорта созревают уже в июне-июле, поздние — в октябре, если лето выдалось тёплым. Поэтому включать кольраби в рацион можно долго, пробуя разные способы приготовления.

Чем кольраби полезна?

Кольраби — это не просто капуста, а настоящий кладезь витаминов:

почти суточная норма витамина С в одной порции — отсюда и прозвище "северный лимон";

антиоксиданты и минералы, поддерживающие здоровье сердца и костей;

низкая калорийность — всего 36 ккал на 100 г;

высокое содержание клетчатки, которое помогает регулировать уровень

сахара и холестерина в крови;

улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.

Особенно она будет полезна:

людям с сниженным иммунитетом;

тем, кто следит за весом;

при повышенном холестерине;

при сахарном диабете — благодаря низкому гликемическому индексу;

пожилым — как источник мягкой клетчатки и витаминов;

детям — за счёт мягкого вкуса и пользы для растущего организма.

Как кольраби готовить?

Овощ универсален — его можно использовать в горячих и холодных блюдах:

в свежем виде: натереть на тёрке, заправить сметаной или маслом с уксусом;

в салатах: отлично сочетается с морковью, огурцами, зеленью;

тушёная — особенно вкусна в сливочном соусе;

запечённая или жареная — в духовке, на гриле, в виде оладий;

маринованная — быстрая закуска, хрустящая и пикантная;

в супах и рагу — как самостоятельный овощ или в составе овощных миксов.

Важно не переваривать кольраби — иначе она теряет текстуру и вкус. Листья кольраби тоже съедобны — используйте их как зелень.

А какой у неё вкус?

Если вы никогда не пробовали кольраби, её вкус вас удивит. Он не напоминает капусту в классическом понимании:

Сладковатый, с нотками репы и лёгким яблочным оттенком. Без горечи и характерной капустной резкости. Такой вкус делает кольраби удачным выбором даже для тех, кто обычно капусту не жалует.

Вывод

Кольраби — это не экзотика, а доступный, полезный и вкусный овощ, способный стать украшением стола и источником пользы для здоровья. Особенно он подойдёт тем, кто хочет разнообразить рацион, укрепить иммунитет и при этом не перегрузить организм калориями.