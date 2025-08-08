Полезнее брокколи, нежнее цветной: чем кольраби удивила даже диетологов
Её называют "северным лимоном", она выглядит как пришелец с грядки, а на вкус — нечто среднее между яблоком и молодой репой. Кольраби — капуста, о которой многие слышали, но не все готовили. А зря: этот овощ не только универсален на кухне, но и обладает массой полезных свойств. Так кому же она особенно подходит?
Кольраби в сезон: с июня по октябрь
Урожай кольраби собирают почти полгода — с начала лета до поздней осени. Ранние сорта созревают уже в июне-июле, поздние — в октябре, если лето выдалось тёплым. Поэтому включать кольраби в рацион можно долго, пробуя разные способы приготовления.
Чем кольраби полезна?
Кольраби — это не просто капуста, а настоящий кладезь витаминов:
- почти суточная норма витамина С в одной порции — отсюда и прозвище "северный лимон";
- антиоксиданты и минералы, поддерживающие здоровье сердца и костей;
- низкая калорийность — всего 36 ккал на 100 г;
- высокое содержание клетчатки, которое помогает регулировать уровень
- сахара и холестерина в крови;
- улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.
Особенно она будет полезна:
- людям с сниженным иммунитетом;
- тем, кто следит за весом;
- при повышенном холестерине;
- при сахарном диабете — благодаря низкому гликемическому индексу;
- пожилым — как источник мягкой клетчатки и витаминов;
- детям — за счёт мягкого вкуса и пользы для растущего организма.
Как кольраби готовить?
Овощ универсален — его можно использовать в горячих и холодных блюдах:
- в свежем виде: натереть на тёрке, заправить сметаной или маслом с уксусом;
- в салатах: отлично сочетается с морковью, огурцами, зеленью;
- тушёная — особенно вкусна в сливочном соусе;
- запечённая или жареная — в духовке, на гриле, в виде оладий;
- маринованная — быстрая закуска, хрустящая и пикантная;
- в супах и рагу — как самостоятельный овощ или в составе овощных миксов.
Важно не переваривать кольраби — иначе она теряет текстуру и вкус. Листья кольраби тоже съедобны — используйте их как зелень.
А какой у неё вкус?
Если вы никогда не пробовали кольраби, её вкус вас удивит. Он не напоминает капусту в классическом понимании:
Сладковатый, с нотками репы и лёгким яблочным оттенком. Без горечи и характерной капустной резкости. Такой вкус делает кольраби удачным выбором даже для тех, кто обычно капусту не жалует.
Вывод
Кольраби — это не экзотика, а доступный, полезный и вкусный овощ, способный стать украшением стола и источником пользы для здоровья. Особенно он подойдёт тем, кто хочет разнообразить рацион, укрепить иммунитет и при этом не перегрузить организм калориями.
