Камера в унитазе за $599: Kohler обещает следить за вашим здоровьем — и стулом

Компания Kohler, известная своими инновациями в области сантехники и бытовых технологий, объявила о запуске необычного устройства — Dekoda, камеры стоимостью $599, предназначенной для установки прямо на унитаз. Новинка анализирует содержимое чаши и выдаёт данные о состоянии кишечника, уровне гидратации и возможных признаках заболеваний.

Умный туалет как инструмент здоровья

Dekoda представляет собой компактную камеру, которая крепится под крышкой унитаза и делает снимки после каждого использования. Затем встроенный алгоритм анализирует изображение и формирует отчёт о состоянии организма. По данным CNET, система может оценивать:

консистенцию и частоту стула (по шкале Бристоля);

уровень гидратации организма;

возможное присутствие крови или других тревожных признаков.

Так Kohler позиционирует Dekoda как "персонального помощника по здоровью пищеварения", способного заметить ранние изменения, которые человек может не заметить сам.

Как устроено устройство

У Dekoda встроен аккумулятор, порт USB для зарядки и сканер отпечатков пальцев. Последний позволяет системе определять, кто именно из членов семьи воспользовался туалетом, и сохранять отдельные профили пользователей.

Для полноценной работы камера соединяется с фирменным приложением Kohler, где пользователи получают расшифровку данных и советы по питанию или водному балансу.

Однако помимо самой камеры, покупателям предстоит оформить подписку стоимостью от $70 до $156 в год, в зависимости от уровня анализа и объёма сохраняемых данных.

Поставки Dekoda начнутся 21 октября, устройство уже доступно для предварительного заказа.

Вопрос конфиденциальности

Главный вопрос, который закономерно возник у пользователей, — насколько безопасно ставить камеру в туалете. Kohler утверждает, что Dekoda делает снимки только внутренней части унитаза, не фиксируя тело человека:

"Датчики Dekoda видят только ваш туалет и ничего больше", — заявили представители компании.

Все данные, по словам Kohler, шифруются сквозным шифрованием и хранятся на защищённых серверах. Компания подчёркивает, что фотографии не могут быть просмотрены вручную сотрудниками или третьими сторонами.

Тем не менее, эксперты по кибербезопасности уже отмечают, что анализ биологических данных и изображений требует строгих мер защиты, сопоставимых с медицинскими стандартами HIPAA, особенно если устройство собирает чувствительную информацию о здоровье.

Почему туалетные камеры — новый тренд

Dekoda — не единственная попытка превратить туалет в диагностический прибор. Ранее о похожем устройстве сообщал стартап Throne, разработавший "умную крышку" с камерой и сенсорами для анализа кала.

Появление таких решений отражает растущий интерес к домашним технологиям мониторинга здоровья. На рынке уже есть умные весы, браслеты и анализаторы сна — и теперь компании переходят к системам, способным оценивать внутренние процессы организма без участия человека.

Идея проста: вместо визита в лабораторию данные собираются дома, а алгоритмы ИИ анализируют их, подсказывая, когда стоит обратиться к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: воспринимать Dekoda как медицинское устройство.

Последствие: ложное чувство безопасности или тревоги.

Альтернатива: рассматривать данные камеры как вспомогательные и консультироваться с врачом.

• Ошибка: не учитывать конфиденциальность и доступ к данным.

Последствие: риск утечки личной информации.

Альтернатива: использовать шифрование, локальное хранение и отдельные профили доступа.

• Ошибка: игнорировать стоимость подписки.

Последствие: дополнительные расходы без понимания пользы.

Альтернатива: оценить реальную необходимость анализа и возможности альтернатив.

Таблица: ключевые характеристики Kohler Dekoda

Параметр Описание Цена устройства $599 Подписка $70-$156 в год Функции анализа Состояние кишечника, гидратация, следы крови Безопасность Сквозное шифрование, ограниченный угол съёмки Определение пользователя Сканер отпечатков пальцев Запуск поставок 21 октября 2025 года Подключение Приложение Kohler Health через Wi-Fi

А что если это действительно будущее гигиены?

Если тренд сохранится, в ближайшие годы туалет может стать новым элементом системы "умного дома", объединённой с фитнес-трекерами и медицинскими сервисами. Такие устройства смогут отслеживать изменения в здоровье в автоматическом режиме — например, предупреждать о обезвоживании или воспалениях задолго до появления симптомов.

Однако для массового внедрения технологиям придётся доказать свою надёжность, а производителям — обеспечить максимальную прозрачность и безопасность хранения данных.

Плюсы и минусы Dekoda

Плюсы Минусы Ранняя диагностика и профилактика Высокая цена и платная подписка Персонализация профилей пользователей Вопросы конфиденциальности Простая установка и автономная работа Низкая клиническая точность Интеграция с приложением Kohler Необходимость доверять облачным сервисам Использование ИИ для анализа Возможные сбои и ложные сигналы

FAQ

Что делает Dekoda?

Фотографирует содержимое унитаза и анализирует состояние кишечника и уровень гидратации.

Сколько стоит устройство?

$599 за камеру плюс годовая подписка от $70 до $156.

Безопасно ли использовать камеру в туалете?

Компания утверждает, что камера снимает только чашу унитаза и использует сквозное шифрование.

Можно ли использовать Dekoda без подписки?

Нет, подписка обязательна для активации функций анализа.

Когда начнутся поставки?

С 21 октября 2025 года.

Мифы и правда

• Миф: Dekoda передаёт изображения в открытый интернет.

Правда: данные шифруются и передаются только в защищённое облако Kohler.

• Миф: устройство может снимать тело пользователя.

Правда: камера направлена строго вниз, фиксируя только содержимое чаши.

• Миф: Dekoda заменяет визит к врачу.

Правда: устройство даёт лишь ориентировочные показатели.

3 интересных факта

Kohler разрабатывает бытовую электронику более 150 лет, но Dekoda — первый продукт компании, использующий ИИ для анализа биомаркеров. Алгоритмы анализа обучались на изображениях, собранных с медицинских датчиков и клинических исследований. Компания рассматривает возможность добавления теста на pH и уровень электролитов в будущих версиях устройства.

Исторический контекст

Технологии для "умной ванной" развиваются уже более десяти лет. Японские компании, такие как Toto и Panasonic, экспериментировали с унитазами, способными измерять давление и уровень сахара в моче. Теперь американский рынок догоняет: Kohler и Throne делают ставку на визуальную аналитику и искусственный интеллект.

Dekoda — шаг к новой категории устройств, где туалет становится элементом цифровой диагностики, а ежедневная гигиеническая процедура превращается в источник данных о здоровье.