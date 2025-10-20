Камера в унитазе за $599: Kohler обещает следить за вашим здоровьем — и стулом
Компания Kohler, известная своими инновациями в области сантехники и бытовых технологий, объявила о запуске необычного устройства — Dekoda, камеры стоимостью $599, предназначенной для установки прямо на унитаз. Новинка анализирует содержимое чаши и выдаёт данные о состоянии кишечника, уровне гидратации и возможных признаках заболеваний.
Умный туалет как инструмент здоровья
Dekoda представляет собой компактную камеру, которая крепится под крышкой унитаза и делает снимки после каждого использования. Затем встроенный алгоритм анализирует изображение и формирует отчёт о состоянии организма. По данным CNET, система может оценивать:
-
консистенцию и частоту стула (по шкале Бристоля);
-
уровень гидратации организма;
-
возможное присутствие крови или других тревожных признаков.
Так Kohler позиционирует Dekoda как "персонального помощника по здоровью пищеварения", способного заметить ранние изменения, которые человек может не заметить сам.
Как устроено устройство
У Dekoda встроен аккумулятор, порт USB для зарядки и сканер отпечатков пальцев. Последний позволяет системе определять, кто именно из членов семьи воспользовался туалетом, и сохранять отдельные профили пользователей.
Для полноценной работы камера соединяется с фирменным приложением Kohler, где пользователи получают расшифровку данных и советы по питанию или водному балансу.
Однако помимо самой камеры, покупателям предстоит оформить подписку стоимостью от $70 до $156 в год, в зависимости от уровня анализа и объёма сохраняемых данных.
Поставки Dekoda начнутся 21 октября, устройство уже доступно для предварительного заказа.
Вопрос конфиденциальности
Главный вопрос, который закономерно возник у пользователей, — насколько безопасно ставить камеру в туалете. Kohler утверждает, что Dekoda делает снимки только внутренней части унитаза, не фиксируя тело человека:
"Датчики Dekoda видят только ваш туалет и ничего больше", — заявили представители компании.
Все данные, по словам Kohler, шифруются сквозным шифрованием и хранятся на защищённых серверах. Компания подчёркивает, что фотографии не могут быть просмотрены вручную сотрудниками или третьими сторонами.
Тем не менее, эксперты по кибербезопасности уже отмечают, что анализ биологических данных и изображений требует строгих мер защиты, сопоставимых с медицинскими стандартами HIPAA, особенно если устройство собирает чувствительную информацию о здоровье.
Почему туалетные камеры — новый тренд
Dekoda — не единственная попытка превратить туалет в диагностический прибор. Ранее о похожем устройстве сообщал стартап Throne, разработавший "умную крышку" с камерой и сенсорами для анализа кала.
Появление таких решений отражает растущий интерес к домашним технологиям мониторинга здоровья. На рынке уже есть умные весы, браслеты и анализаторы сна — и теперь компании переходят к системам, способным оценивать внутренние процессы организма без участия человека.
Идея проста: вместо визита в лабораторию данные собираются дома, а алгоритмы ИИ анализируют их, подсказывая, когда стоит обратиться к врачу.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: воспринимать Dekoda как медицинское устройство.
Последствие: ложное чувство безопасности или тревоги.
Альтернатива: рассматривать данные камеры как вспомогательные и консультироваться с врачом.
• Ошибка: не учитывать конфиденциальность и доступ к данным.
Последствие: риск утечки личной информации.
Альтернатива: использовать шифрование, локальное хранение и отдельные профили доступа.
• Ошибка: игнорировать стоимость подписки.
Последствие: дополнительные расходы без понимания пользы.
Альтернатива: оценить реальную необходимость анализа и возможности альтернатив.
Таблица: ключевые характеристики Kohler Dekoda
|Параметр
|Описание
|Цена устройства
|$599
|Подписка
|$70-$156 в год
|Функции анализа
|Состояние кишечника, гидратация, следы крови
|Безопасность
|Сквозное шифрование, ограниченный угол съёмки
|Определение пользователя
|Сканер отпечатков пальцев
|Запуск поставок
|21 октября 2025 года
|Подключение
|Приложение Kohler Health через Wi-Fi
А что если это действительно будущее гигиены?
Если тренд сохранится, в ближайшие годы туалет может стать новым элементом системы "умного дома", объединённой с фитнес-трекерами и медицинскими сервисами. Такие устройства смогут отслеживать изменения в здоровье в автоматическом режиме — например, предупреждать о обезвоживании или воспалениях задолго до появления симптомов.
Однако для массового внедрения технологиям придётся доказать свою надёжность, а производителям — обеспечить максимальную прозрачность и безопасность хранения данных.
Плюсы и минусы Dekoda
|Плюсы
|Минусы
|Ранняя диагностика и профилактика
|Высокая цена и платная подписка
|Персонализация профилей пользователей
|Вопросы конфиденциальности
|Простая установка и автономная работа
|Низкая клиническая точность
|Интеграция с приложением Kohler
|Необходимость доверять облачным сервисам
|Использование ИИ для анализа
|Возможные сбои и ложные сигналы
FAQ
Что делает Dekoda?
Фотографирует содержимое унитаза и анализирует состояние кишечника и уровень гидратации.
Сколько стоит устройство?
$599 за камеру плюс годовая подписка от $70 до $156.
Безопасно ли использовать камеру в туалете?
Компания утверждает, что камера снимает только чашу унитаза и использует сквозное шифрование.
Можно ли использовать Dekoda без подписки?
Нет, подписка обязательна для активации функций анализа.
Когда начнутся поставки?
С 21 октября 2025 года.
Мифы и правда
• Миф: Dekoda передаёт изображения в открытый интернет.
Правда: данные шифруются и передаются только в защищённое облако Kohler.
• Миф: устройство может снимать тело пользователя.
Правда: камера направлена строго вниз, фиксируя только содержимое чаши.
• Миф: Dekoda заменяет визит к врачу.
Правда: устройство даёт лишь ориентировочные показатели.
3 интересных факта
-
Kohler разрабатывает бытовую электронику более 150 лет, но Dekoda — первый продукт компании, использующий ИИ для анализа биомаркеров.
-
Алгоритмы анализа обучались на изображениях, собранных с медицинских датчиков и клинических исследований.
-
Компания рассматривает возможность добавления теста на pH и уровень электролитов в будущих версиях устройства.
Исторический контекст
Технологии для "умной ванной" развиваются уже более десяти лет. Японские компании, такие как Toto и Panasonic, экспериментировали с унитазами, способными измерять давление и уровень сахара в моче. Теперь американский рынок догоняет: Kohler и Throne делают ставку на визуальную аналитику и искусственный интеллект.
Dekoda — шаг к новой категории устройств, где туалет становится элементом цифровой диагностики, а ежедневная гигиеническая процедура превращается в источник данных о здоровье.
