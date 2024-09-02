Когда пора стричь когти: не ждите нарушения походки, берегите опорно-двигательный аппарат

В природе у животных когти стачиваются естественным образом: например, собаки ежедневно проходят километры по разным поверхностям — асфальту, земле, деревянному настилу. Но что делать с домашними питомцами?

Чтобы у собаки были здоровые лапы, опорно-двигательный аппарат и когти, с ней нужно гулять хотя бы 2 раза в день по несколько часов. Во время прогулок животное не только тренирует мышцы, но и стачивает когти до правильной длины.

Однако не все могут гулять с собакой так часто, а иногда у конкретного животного когти растут чуть быстрее, чем у других. В таких случаях нужно обратить внимание на поведение питомца. Если вы слышите "цоканье" от соприкосновения когтей с полом, это сигнал: пора стричь когти. Также есть другие признаки, которые говорят о том, что когти нужно стричь чаще:

— плохое качество когтей: они слоятся, откалываются, появляются трещины;

— хромота, неуклюжая походка;

— врастание когтей в подушечки лап — это уже серьёзная и болезненная проблема, повод для срочного обращения к ветеринарному врачу.

К стрижке когтей нужно приучать с детства, потому что обычно это вызывает стресс у питомца. Если вы не уверены в своих силах, доверьтесь профессионалам! В нашей ветеринарной клинике опытные специалисты аккуратно и безболезненно подстригут когти вашему любимцу.

Фото: flickr.com/cogdogblog(Creative Commons General License CC0 1.0)