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Отучить кошку драть мебель помогут скотч и кошачья мята
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Как отучить кошку драть мебель раз и навсегда: названы простые, но действенные методы

Отучить кошку драть мебель помогут скотч и кошачья мята

Нередко обстановка в доме страдает от кошачьих когтей. Кресла, диваны, пуфики, ковры и обои заменяют питомцу стволы деревьев, которые кошачьи используют в дикой природе. Ветеринары рассказали РБК, как сохранить имущество и отучить животное от вредной привычки.

  • Купите пушистику специальную когтеточку, советует ветеринар Валентина Шумилина. Если кошка игнорирует когтеточку, то выходом станут силиконовые накладки на кошачьи когти.
  • Вовремя подстригайте и подпиливайте отросшие когти животного, напоминает ветеринар Иван Пушилин. Также можно использовать кошачью мяту. Распылите средство на когтеточку — его запах сделает аксессуар привлекательным для кошки.
  • Пульверизатор с обычной водой тоже может помочь. Как только кошка нацелится на обивку мебели, обрызгайте её - после нескольких попыток питомец поймёт, что драть мебель не стоит.
  • На облюбованную животным мебель можно наклеить двухсторонний скотч. Липкая поверхность неприятна кошкам, поэтому они могут прекратить точить когти о кресло или диван.

Бывает, что ни один из способов не помогает. Тогда владельцу стоит показать животное специалисту, советует Шумилина.

"Если владелец не может справиться с питомцем, стоит обратиться к ветеринарному психологу, который поможет начать жить с кошкой в мире. Тогда не придется прибегать к опасной процедуре, называемой "мягкие лапки" (онихэктомия)", — отмечает ветеринар.

Фото: Freepik.

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