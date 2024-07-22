Член Конгресса Лорен Боберт выступила с заявлением, что потребует доказательств того, что действующий президент США Джо Байден жив.

Конгрессвумен от республиканской партии заявила, что потребует до конца понедельника доказательства того, что Байден не умер.

В США набирает обороты кампания по предоставлению доказательств, что Джо Байден жив. До сих пор с момента опубликования новости о его решении не избираться на второй срок Байден не появляся на публике, что настораживает людей не только в Америке, но и в других странах.

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