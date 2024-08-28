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Врач заявил о пользе кофе для короковременной памяти
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Новое слово в науке: Коф﻿е может улучшить вашу память и настроение

Врач заявил о пользе кофе для короковременной памяти

Врач-невролог Владимир Мартынов поделился с РИА Новости информацией о том, что умеренное употребление кофе способствует улучшению кратковременной памяти, повышению концентрации и внимания, а также улучшению общего настроения.

Мартынов объяснил, что кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует центральную нервную систему, что приводит к повышению концентрации и внимания. Многочисленные исследования подтверждают, что кофе способствует улучшению кратковременной памяти.

Дополнительно, кофеин способствует выработке дофамина и серотонина в организме, что помогает улучшить настроение и снижает вероятность развития депрессии. Невролог также отметил, что кофе содержит антиоксиданты, которые защищают мозг от повреждений.

По словам врача, для взрослого человека безопасной дозой кофеина считается 300-400 мг в день, что эквивалентно примерно 3-4 чашкам кофе по 200 мл. Однако, учитывая разнообразие сортов кофе, содержание кофеина может варьироваться.

Мартынов подчеркнул, что употребление 1-2 чашек кофе в день может не только быть безопасным, но и полезным для здоровья.

Фото: commons. wikimedia.org/Momchet (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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