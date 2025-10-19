Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik by starline is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:31

Когда звёзды молчат, говорит тьма: загадочное излучение из центра Млечного Пути поставило астрономов в тупик

Учёные Университета Джона Хопкинса смоделировали поведение тёмной материи — профессор Джозеф Силк

В самом сердце Млечного Пути, за облаками пыли и звёзд, скрывается источник мощного гамма-излучения, о происхождении которого астрономы спорят уже полтора десятилетия. Так называемый избыток GeV в галактическом центре (GCE) впервые был зафиксирован в 2009 году и до сих пор остаётся одной из самых интригующих загадок космоса. Новое исследование учёных из Университета Джона Хопкинса, опубликованное в журнале Physical Review Letters, может наконец пролить свет на этот феномен.

Что обнаружили учёные

Астрономы давно заметили, что из центра нашей галактики исходит поток гамма-лучей — света с чрезвычайно высокой энергией. Его интенсивность превышает все расчёты. Чтобы объяснить это, физики предложили две гипотезы. Первая — столкновения частиц тёмной материи, невидимого вещества, которое удерживает галактики от распада. Вторая — активность нейтронных звёзд, сверхплотных остатков погибших солнцеподобных звёзд.

"Темная материя доминирует во Вселенной и удерживает галактики вместе. Это имеет чрезвычайно важные последствия, и мы всё время ищем способы её обнаружить", — сказал профессор Джозеф Силк.

Если избыток гамма-лучей действительно вызван аннигиляцией частиц тёмной материи, это станет первым прямым подтверждением её существования — событием, сравнимым по значению с открытием Хиггсовского бозона.

Как суперкомпьютеры изменили картину

Чтобы приблизиться к разгадке, исследователи создали серию суперкомпьютерных симуляций, моделирующих распределение тёмной материи в нашей галактике. В отличие от предыдущих работ, эти модели учитывали всю историю формирования Млечного Пути: как он поглощал более мелкие галактики, как концентрировалась масса в его центре и как изменялась плотность частиц.

Результаты оказались поразительными: столкновения частиц тёмной материи в центре галактики создают гамма-излучение, почти полностью совпадающее с наблюдениями телескопа Fermi. Излучение от нейтронных звёзд оказалось схожим, но чтобы воспроизвести нужную интенсивность, их должно быть гораздо больше, чем реально наблюдается.

Сравнение

Гипотеза Источник гамма-лучей Аргументы в пользу Аргументы против
Тёмная материя Аннигиляция или распад частиц Совпадение спектра с данными телескопа Fermi; предсказуемое распределение по центру галактики Пока нет прямых наблюдений частиц
Нейтронные звёзды Быстро вращающиеся пульсары Могут генерировать гамма-кванты высокой энергии Не хватает количества источников для объяснения яркости сигнала

Советы шаг за шагом

  1. Шаг 1. Моделирование галактики. Учёные создали компьютерную модель Млечного Пути с учётом его эволюции и поглощения карликовых галактик.

  2. Шаг 2. Распределение массы. Введены данные о плотности тёмной материи и звёздных скоплений.

  3. Шаг 3. Симуляция столкновений. Программа рассчитала вероятность аннигиляции частиц и спектр возникающего гамма-излучения.

  4. Шаг 4. Сопоставление с наблюдениями. Полученные результаты сравнили с картами, созданными телескопом Fermi.

  5. Шаг 5. Проверка гипотез. Модель тёмной материи дала совпадение с наблюдениями, тогда как сценарий с нейтронными звёздами не объяснил интенсивность сигнала.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ранние модели игнорировали эволюцию галактики и её столкновения с другими системами.
    Последствие: полученные данные не совпадали с наблюдениями гамма-излучения.
    Альтернатива: учёт истории формирования Млечного Пути позволил создать реалистичную модель распределения тёмной материи.

  • Ошибка: переоценка вклада нейтронных звёзд.
    Последствие: модели требовали в десятки раз больше пульсаров, чем реально существует.
    Альтернатива: использование данных о плотности звёздных остатков показало, что этот сценарий не может объяснить весь гамма-сигнал.

А что если…

А что если источник излучения — вовсе не тёмная материя и не нейтронные звёзды? Возможно, мы наблюдаем неизвестный тип взаимодействия частиц или проявление квантовых эффектов в экстремальных гравитационных полях центра галактики. Учитывая, что Млечный Путь содержит сверхмассивную чёрную дыру, нельзя исключать и участие её магнитных полей в генерации высокоэнергетических фотонов.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Модели тёмной материи Объясняют спектр и интенсивность излучения Неподтверждённое существование частиц
Модели пульсаров Основаны на реальных источниках света Не соответствуют количественно наблюдениям
Гибридная теория Позволяет учесть оба механизма Сложна для проверки в реальных условиях

FAQ

Когда появятся новые данные?
В 2026 году начнёт работу Черенковская решётка телескопов (CTA) - система, которая сможет различать гамма-сигналы с беспрецедентной точностью.

Почему центр галактики?
Это регион с максимальной концентрацией тёмной материи и звёздных остатков, поэтому именно там происходят наиболее интенсивные столкновения частиц.

Можно ли "увидеть” тёмную материю напрямую?
Нет. Она не излучает и не отражает свет. Учёные судят о её существовании по гравитационным эффектам и косвенным сигналам — таким, как гамма-избыток GCE.

Мифы и правда

  • Миф: тёмная материя — это просто невидимая обычная материя.
    Правда: это совершенно иная форма вещества, не взаимодействующая с электромагнитными силами.

  • Миф: гамма-лучи в центре галактики — случайное явление.
    Правда: распределение излучения совпадает с формой гало тёмной материи.

  • Миф: суперкомпьютерные симуляции не могут подтвердить физические процессы.
    Правда: современные модели воспроизводят наблюдения с высокой точностью и позволяют тестировать гипотезы до получения данных с телескопов.

Исторический контекст

Идея тёмной материи возникла ещё в 1930-х годах, когда астроном Фриц Цвикки заметил, что галактики в скоплениях движутся слишком быстро, чтобы удерживаться видимой массой. Позже, в 1970-х, Вера Рубин подтвердила это наблюдение, изучая вращение спиральных галактик. С тех пор физики ищут прямые доказательства существования этого загадочного вещества. Избыток гамма-лучей в центре Млечного Пути стал самым убедительным кандидатом на такую подсказку.

Три интересных факта

  • Современные симуляции моделируют более 10 миллиардов частиц тёмной материи, каждая из которых взаимодействует по своим физическим законам.

  • Телескоп Fermi фиксирует гамма-кванты с энергией до 300 миллиардов электрон-вольт — это в миллиарды раз мощнее видимого света.

  • Если теория подтвердится, Земля буквально "плавает” в облаке тёмной материи, но мы не ощущаем его, потому что частицы взаимодействуют исключительно через гравитацию.

