Когда зимний огонь становится проблемой: как подготовка к лету поможет избежать масштабных возгораний

В январе 2026 года в России могут начаться первые лесные пожары, особенно в южных регионах, таких как Крым, Кавказ и юг Приморского края. Об этом сообщил ТАСС Иван Советников, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз). По его словам, зимние пожары в этих областях часто становятся следствием сухой травы, так как в этих местах в это время нет снега и дождей.

Причины зимних пожаров

Советников отметил, что пожары в этих регионах обычно не масштабные, это чаще всего небольшие низовые возгорания, которые начинают распространяться из-за заброшенных костров. Он подчеркнул, что зимой именно такие пожары являются самой распространенной причиной возгораний. Несмотря на то, что возгорания зимнего периода не такие сильные, они требуют внимания и контроля.

Прогноз на лето

Говоря о летнем сезоне 2026 года, Советников затруднился предсказать, насколько интенсивными будут пожары, но подчеркнул, что более точные оценки можно будет сделать в феврале, основываясь на запасах снега и долгосрочных прогнозах погоды. Это поможет понять, где могут возникнуть более серьезные возгорания в летние месяцы. В это время также будет подготовлена необходимая техника и ресурсы для борьбы с возможными пожарами.

Подготовка к сезону

Глава Рослесхоза сообщил, что в феврале и марте уже начнется подготовка к летнему сезону, а все силы будут направлены в те регионы, где ожидается наибольшая пожароопасность. Важно обеспечить быструю реакцию на возможные возгорания, чтобы минимизировать ущерб.