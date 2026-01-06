Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:03

Когда землетрясение не вызывает паники: как сейсмическая активность не потревожила жителей Шикотана

На Южных Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,1 — ФИЦ ЕГС РАН

6 января на юге Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,1. Толчки ощущались на Шикотане. Сейсмографы зарегистрировали малые колебания в других районах. Об этом сообщает Сахалинский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Землетрясение магнитудой 4,1 на Южных Курилах

6 января в 05:57 по местному времени на глубине 70 километров было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр находился недалеко от побережья Южных Курил, что привело к слабым подземным толчкам. Жители Шикотана могли ощущать колебания силы до 3 баллов.

Источник, сайт eqalert.ru, сообщает, что ближайший населенный пункт — село Малокурильское — располагался в 105 километрах от эпицентра. Влияние землетрясения было ограничено только этим районом. Жители села Малокурильского и соседнего Крабозаводского почувствовали слабые толчки.

Последствия и реакции сейсмографов

Сейсмографы зарегистрировали едва заметные колебания на соседних островах Итурупе и Кунашире. Эти слабые сейсмические волны не были ощущены людьми и не привели к видимым последствиям. Информация о неощутимых колебаниях, зафиксированных датчиками на этих островах, подтверждает, что землетрясение не оказало существенного воздействия на жителей.

"Сейсмографы зафиксировали неощутимые отголоски сейсмоактивности на Итурупе и Кунашире", — сообщает Сахалинский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

По данным платформы Sakh.online, ранее, 3 января, в Охинском районе на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,3. Эпицентр находился на западе района, и, как и в случае с 6 января, толчки были слабыми и не вызвали значительных последствий.

Сейсмическая активность Курильских островов

Курильские острова находятся в сейсмоактивной зоне, где часто происходят землетрясения различной силы. Это связано с расположением региона на стыке тектонических плит, что делает его уязвимым к подземным толчкам. Несмотря на регулярные сейсмические события, большинство из них не оказывают серьезного воздействия на повседневную жизнь.

Местные власти и жители региона уже привыкли к таким явлениям, и системы мониторинга сейсмической активности продолжают работать. Однако важность соблюдения мер безопасности и готовности к возможным повторным толчкам остается актуальной.

