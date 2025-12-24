Когда выключают микрофоны: предновогодний разговор президента с правительством стал закрытым

Президент России Владимир Путин продолжил предновогоднюю встречу с членами правительства в закрытом формате. После завершения открытой части обсуждение с кабинетом министров прошло без присутствия прессы. Об этом сообщает ТАСС.

Темы закрытого обсуждения с правительством

Как анонсировал глава государства в начале открытой части встречи, основное внимание в разговоре с министрами планировалось уделить итогам работы в ключевых сферах. Речь идет о результатах в развитии экономики, социальной сферы и страны в целом.

Кроме подведения итогов года, обсуждение затрагивает и проблемные направления, которые требуют дополнительных усилий со стороны федеральных и региональных властей. Эти вопросы, по словам президента, актуальны как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный период.

Вопросы, требующие дополнительного внимания

Владимир Путин подчеркнул, что важно определить приоритеты дальнейшей работы и сфокусироваться на задачах, где необходимо усилить координацию между федеральным правительством и регионами. Это касается как текущих управленческих решений, так и стратегических направлений развития.

"И, конечно, какие вопросы требуют более пристального внимания и дополнительных усилий и от федерального правительства, и от коллег в регионах как в ближайшее время, так и на перспективу", — отметил президент.

Предновогодние встречи с правительством традиционно используются для подведения итогов года и обозначения ориентиров на следующий период, включая социально-экономические и управленческие задачи.