Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Крем точечного нанесения на прыщи
Крем точечного нанесения на прыщи
© grok.com
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:08

Когда выдавливание превращается в катастрофу: как неправильное лечение акне может повредить кожу

Современные методы лечения акне требуют профессионального подхода — Амина Бердова

Акне — это одно из самых распространенных кожных заболеваний, и его лечение требует профессионального подхода. Несмотря на это, многие люди, стремясь сэкономить время и деньги, пытаются справиться с проблемой самостоятельно. Однако, по словам врача-дерматокосметолога Амины Бердовой, подобные методы могут привести к негативным последствиям. Об этом сообщает Тут Новости.

Самостоятельное выдавливание: опасные последствия

Один из самых популярных способов борьбы с акне — самостоятельное выдавливание прыщей. Однако, как отмечает Амина Бердова, такая процедура, выполненная без участия специалиста, может значительно ухудшить ситуацию.

Гной, который при выдавливании не был правильно удален, может проникнуть глубже в кожу, что приведет к воспалению и усугублению проблемы. Врач предупреждает, что самостоятельное выдавливание может также стать причиной образования рубцов, которые потом очень трудно устранить.

Спирт и агрессивные косметические средства: риски для кожи

Еще одной ошибкой является использование тоников на основе спирта. Этот компонент, как подчеркивает дерматолог, может привести к пересушиванию кожи, нарушая её естественный баланс. В результате кожа начинает выделять больше жира, что только усугубляет проблему акне.

Важно также правильно подходить к выбору косметических и декоративных средств. Например, при жирной коже следует избегать использования масел, а также средств с вазелином, каррагеном, изопропил изостеаратом, миристил миристатом и лаурилсульфатом натрия.

Уход за кожей: что важно помнить

Кроме того, существует ряд рекомендаций по уходу за кожей, которые помогут избежать ухудшения состояния. Амина Бердова подчеркивает, что мыть лицо горячей водой или чрезмерно использовать скрабы категорически не рекомендуется. Также следует ограничить время, проведенное на солнце, и не злоупотреблять загаром. Паровые процедуры для лица, несмотря на их популярность, тоже могут навредить коже, усиливая воспаления.

Современные методы лечения акне

Как поясняет врач, акне — это не просто косметическая проблема, а заболевание, которое требует профессионального подхода. Современное лечение может включать различные косметологические процедуры, инъекции, а также медикаментозное лечение.

Это могут быть антибиотики, специальные мази и, в некоторых случаях, гормональные препараты, которые подбираются индивидуально в зависимости от конкретной ситуации. Поэтому, чтобы избежать осложнений и эффективно бороться с акне, важно обратиться к профессионалу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Контактные линзы могут привести к конъюнктивиту и повреждениям глаз — офтальмолог Сюняева сегодня в 11:08
Когда линзы стали врагами зрения: тайна, скрытая за удобством контактных линз

Использование контактных линз без должной консультации с врачом может привести к множеству проблем. Что нужно учесть, чтобы избежать осложнений и сохранить здоровье глаз?

Читать полностью » МГНЦ выявил новое заболевание по секвенированию генома — Минобрнауки РФ сегодня в 8:27
Задержка роста и странная походка: у семилетнего мальчика нашли болезнь, которую раньше не знали

Обычные на первый взгляд симптомы у ребёнка привели к генетической находке: в России выявили новую форму артрогрипоза и важный "маркер" для диагностики.

Читать полностью » Гонконгский грипп вызывает осложнения в виде пневмонии — Зыкова сегодня в 8:11
Уши заложило, в пазухах давление? Это может быть не просто простуда, а осложнение от гриппа

"Гонконгский грипп" развивается за считаные дни и опасен осложнениями. Врач объяснила, почему медлить с обращением за помощью рискованно.

Читать полностью » Santal 33 вдохновлён образом ковбоя — сообщают создатели Le Labo сегодня в 8:10
Он пахнет, как свобода после дождя — аромат, который меняет всё вокруг

Аромат, ставший легендой, покоряет мир своим неповторимым шлейфом и особым ритуалом создания. Почему Santal 33 до сих пор не теряет культового статуса?

Читать полностью » Соевое масло усилило набор веса — Journal of Lipid Research сегодня в 6:18
Популярное растительное масло запускает каскад в печени, провоцируя быстрый набор веса

Учёные изучили, как популярное растительное масло влияет на обмен веществ и почему его переработка в организме может способствовать набору веса.

Читать полностью » Регулярное употребление кофе формирует толерантность и снижает чувствительность рецепторов — нутрициолог сегодня в 4:58
Стала считать кофеин не только в кофе — и удивилась, сколько его было в чае и шоколаде

Кофеин не всегда бодрит одинаково: эффект зависит от генетики, толерантности и дозировки. Как избежать переутомления и использовать кофе правильно?

Читать полностью » С возрастом ухудшается качество сна из-за снижения уровня мелатонина — врачи сегодня в 2:04
Сделал простую настройку для ночного отдыха — и качество сна пожилого человека улучшилось на 100%

Как правильно организовать режим сна для пожилых людей? Узнайте, какие привычки помогают улучшить ночной отдых и поддерживают здоровье в пожилом возрасте.

Читать полностью » Регулярное употребление авокадо улучшает липидный профиль крови — NSC Total сегодня в 0:25
Фрукт, который лечит сердце лучше лекарств: авокадо рушит старые мифы

Новое исследование показало, что авокадо помогает снизить уровень "плохого" холестерина и улучшает работу сердца, особенно у людей с риском заболеваний.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Перекупщики избегают разговоров о собственнике машин — автодилеры
Еда
Горошек может заменить авокадо в популярном завтраке — BBC Good Food
Дом
Уксус и гель для посуды очищают унитаз эффективно — эксперты по быту
Спорт и фитнес
Растительная и мясная пища одинаково помогают росту мышц при тренировках — MSSE
Общество
Уход из компании без конфликта важен для карьерного роста — хедхантер Кантемирова
Питомцы
Животные используют уход для укрепления связей — Fanpage
Общество
Коллекторы не могут требовать оплату несуществующего долга — адвокат Князев
Наука
Учёные нашли рибозу и глюкозу в образцах с астероида Бенну — Университет Тохоку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet