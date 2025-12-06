Когда выдавливание превращается в катастрофу: как неправильное лечение акне может повредить кожу

Акне — это одно из самых распространенных кожных заболеваний, и его лечение требует профессионального подхода. Несмотря на это, многие люди, стремясь сэкономить время и деньги, пытаются справиться с проблемой самостоятельно. Однако, по словам врача-дерматокосметолога Амины Бердовой, подобные методы могут привести к негативным последствиям. Об этом сообщает Тут Новости.

Самостоятельное выдавливание: опасные последствия

Один из самых популярных способов борьбы с акне — самостоятельное выдавливание прыщей. Однако, как отмечает Амина Бердова, такая процедура, выполненная без участия специалиста, может значительно ухудшить ситуацию.

Гной, который при выдавливании не был правильно удален, может проникнуть глубже в кожу, что приведет к воспалению и усугублению проблемы. Врач предупреждает, что самостоятельное выдавливание может также стать причиной образования рубцов, которые потом очень трудно устранить.

Спирт и агрессивные косметические средства: риски для кожи

Еще одной ошибкой является использование тоников на основе спирта. Этот компонент, как подчеркивает дерматолог, может привести к пересушиванию кожи, нарушая её естественный баланс. В результате кожа начинает выделять больше жира, что только усугубляет проблему акне.

Важно также правильно подходить к выбору косметических и декоративных средств. Например, при жирной коже следует избегать использования масел, а также средств с вазелином, каррагеном, изопропил изостеаратом, миристил миристатом и лаурилсульфатом натрия.

Уход за кожей: что важно помнить

Кроме того, существует ряд рекомендаций по уходу за кожей, которые помогут избежать ухудшения состояния. Амина Бердова подчеркивает, что мыть лицо горячей водой или чрезмерно использовать скрабы категорически не рекомендуется. Также следует ограничить время, проведенное на солнце, и не злоупотреблять загаром. Паровые процедуры для лица, несмотря на их популярность, тоже могут навредить коже, усиливая воспаления.

Современные методы лечения акне

Как поясняет врач, акне — это не просто косметическая проблема, а заболевание, которое требует профессионального подхода. Современное лечение может включать различные косметологические процедуры, инъекции, а также медикаментозное лечение.

Это могут быть антибиотики, специальные мази и, в некоторых случаях, гормональные препараты, которые подбираются индивидуально в зависимости от конкретной ситуации. Поэтому, чтобы избежать осложнений и эффективно бороться с акне, важно обратиться к профессионалу.