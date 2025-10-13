Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
сверхпроводник
© https://www.flickr.com/photos/departmentofenergy/16334175965/ by U.S. Department of Energy from United States is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:17

Когда воздух — единственное торможение: как учёные победили трение и заставили графит парить

Физики из Окинавского института добились идеальной левитации графита без вихревых токов

Учёные из Окинавского института науки и технологий (OIST) создали уникальный левитирующий ротор, который вращается почти без потери энергии. Это достижение решает ключевую проблему, мешавшую создать идеальную левитацию, — эффект вихретокового демпфирования. Работа опубликована в Communications Physics и открывает перспективы для создания сверхточных гироскопов, сенсоров и квантовых систем.

Как работает левитация графитового диска

Левитация в физике — это не магия, а способ исключить трение и вибрации, позволяя объекту парить в магнитном поле. Обычно такие системы страдают от вихревых токов: когда проводящий материал движется в магнитном поле, внутри него возникают крошечные электрические круги, тормозящие вращение.

Команда OIST решила эту проблему. Они создали лёгкий графитовый диск диаметром всего один сантиметр, парящий над тремя постоянными магнитами. Благодаря идеально симметричной форме ротор не пересекает зоны с разной силой магнитного поля — поэтому вихревые токи просто не успевают возникнуть.

"Мы экспериментально показали, что графитовый ротор может левитировать без каких-либо признаков вихретокового затухания. Если удастся замедлить вращение до квантового уровня, такая система сможет стать новой платформой для квантовых экспериментов", — пояснил аспирант Дэхи Ким, первый автор исследования.

Почему прежние системы не работали

Ранее учёные пытались снизить сопротивление, добавляя в графит воск или порошок диоксида кремния. Это действительно уменьшало вихревые токи, но при этом ослабляло сам эффект левитации. Новый вариант полностью графитовый, что сохраняет и силу магнитного отталкивания, и стабильность в воздухе.

"Когда пластина движется вверх и вниз, магнитный поток меняется, и в материале рождаются вихревые токи. Но вращающийся ротор остаётся в постоянном поле — потока не меняется, и трение исчезает", — отметил профессор Джейсон Туэмли, руководитель проекта.

Компьютерные модели и лабораторные испытания подтвердили: ограничивающим фактором остаётся только сопротивление воздуха. Если перенести систему в вакуум, эффект можно усилить до почти идеальной изоляции от потерь энергии.

Сравнение подходов к левитации

Метод левитации Материал Основная сила Проблемы Современное решение
Магнитная с металлом Металлический диск Магнитное отталкивание Вихревые токи, нагрев Использование графита
Сверхпроводниковая Сплавы на основе YBCO Эффект Мейснера Сложность охлаждения Не требуется охлаждение
Графитовая от OIST Чистый графит Постоянные магниты Только трение воздуха Полное устранение демпфирования

Советы шаг за шагом: как работает эксперимент

  1. Создание диска. Изготавливается идеально ровный графитовый круг диаметром 1 см и толщиной менее миллиметра.

  2. Размещение над магнитами. Три постоянных магнита формируют равномерное поле, удерживающее диск.

  3. Запуск вращения. С помощью слабого импульса диск начинает вращаться, оставаясь подвешенным в воздухе.

  4. Регистрация параметров. Лазерные сенсоры фиксируют скорость и стабильность вращения.

  5. Проверка трения. Наблюдается почти полное отсутствие замедления — единственный тормозящий фактор — воздух.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование неоднородного магнитного поля.
    Последствие: возникновение вихревых токов и торможение.
    Альтернатива: идеальная симметрия магнитного потока, как в модели OIST.

  • Ошибка: добавление непроводящих примесей в графит.
    Последствие: ослабление левитации.
    Альтернатива: использование чистого графита с высокой проводимостью.

  • Ошибка: проведение эксперимента при обычном атмосферном давлении.
    Последствие: остаточное трение от воздуха.
    Альтернатива: проведение испытаний в вакууме для достижения максимальной точности.

А что если…

…перенести эксперимент в космос?

В условиях микрогравитации левитация может стать совершенно стабильной, что откроет путь к новым квантовым и гравитационным экспериментам.

…замедлить ротор до квантового режима?

Физики смогут наблюдать, как крупный объект подчиняется квантовым законам — шаг к пониманию границ между классической и квантовой физикой.

…применить технологию в приборах?

На основе ротора можно создать сверхточные гироскопы и сенсоры, устойчивые к вибрациям, пригодные для спутников и автономной навигации.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Почти полное отсутствие потерь энергии Сложность точной настройки поля
Не требует сверхпроводников и охлаждения Чувствительность к внешним вибрациям
Подходит для квантовых экспериментов Необходимость вакуумной среды
Простая конструкция и низкая масса Пока лабораторный прототип

FAQ

Почему графит выбран для левитации?

Он лёгкий, устойчивый к нагреву и проводит ток достаточно, чтобы взаимодействовать с магнитами, но не настолько, чтобы создавать мощные вихревые токи.

Можно ли использовать этот принцип в бытовых устройствах?

Пока технология на лабораторной стадии, но в будущем возможно создание безтрения гироскопов, сенсоров и даже "вечных" подшипников.

В чём практическая выгода?

Минимальные потери энергии делают такие системы идеальными для точных измерений, космических аппаратов и квантовых приборов.

Мифы и правда

  • Миф: левитация требует огромных магнитов и сверхпроводников.
    Правда: достаточно постоянных магнитов и лёгкого проводящего материала.

  • Миф: графит не может левитировать.
    Правда: при правильной конфигурации поля он стабильно парит над магнитами.

  • Миф: левитация — это просто эффект "обмана зрения".
    Правда: это реальный физический процесс, используемый в научных экспериментах и транспорте.

Исторический контекст

  1. В 1930-х годах физики впервые наблюдали магнитную левитацию металлических шаров.

  2. В 1980-х разработаны поезда на магнитной подушке (маглев), использующие тот же принцип.

  3. В XXI веке исследования сместились к наноматериалам и квантовым эффектам, где левитация стала инструментом фундаментальной физики.

Три интересных факта

  1. Графит способен левитировать даже над холодильным магнитом благодаря диамагнитным свойствам.

  2. При вращении без трения ротор может сохранять скорость часами — ограничивает только сопротивление воздуха.

  3. Эксперимент OIST уже применяют для моделирования систем, чувствительных к гравитационным волнам.

