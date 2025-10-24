Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Наскальные рисунки
Наскальные рисунки
© commons.wikimedia.org by José Manuel Benito is licensed under public domain
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:02

Когда вода отступила — заговорили камни: под плотиной в Турции всплыло искусство возрастом 12 тысяч лет

В Турции под водами плотины Ататюрка обнаружены наскальные гравировки возрастом 12 000 лет

Археологи в турецкой провинции Адыяман сделали одно из самых впечатляющих открытий последних лет: под водами плотины Ататюрка были обнаружены наскальные гравировки, возраст которых оценивается примерно в 12 000 лет. Эти резные изображения, расположенные на массивной скале в районе Кахта, относятся к эпохе эпипалеолита и представляют сцены охоты — людей, вооружённых копьями, и диких животных.

Находка стала возможной благодаря снижению уровня воды в плотине после длительного сухого сезона. По словам специалистов, это редчайший случай, когда древнее искусство удалось зафиксировать в подводных условиях. Памятник впервые заметили местные рыбаки восемь лет назад, но только теперь археологам удалось провести полноценное исследование с применением подводного оборудования.

Директор музея Адыяман Мехмет Алкан рассказал, что поверхность скалы покрыта слоями раковин мидий, затрудняющих визуализацию рисунков.

"Несмотря на наличие ракушек, нам удалось убедиться в целостности резных фигур. Мы планируем очистить территорию и изготовить детальную копию для Музея Адыяман", — отметил Алкан.

Его заместитель Мустафа Челик подчеркнул, что подобные исследования возможны только в сезон, когда уровень воды падает до минимума.

"В этот сезон уровень воды самый низкий, что даёт нам редкую возможность осмотреть резьбу. Она остаётся на глубине примерно полутора-двух метров", — пояснил он.

Сравнение

Параметр Подводные рисунки в Кахта Гёбекли-Тепе Карахан-Тепе
Возраст ~12 000 лет ~11 000 лет ~11 000 лет
Техника Гравировка по камню Барельеф Скульптура и барельеф
Тематика Сцены охоты, животные Ритуальные сцены, животные Символические изображения
Состояние Частично под водой Хорошо сохранилось На открытом воздухе
Доступность Ограничена уровнем воды Музейный объект Раскопки продолжаются

Советы шаг за шагом

  1. Оценка состояния. Перед началом работ специалисты провели погружение для определения степени сохранности и угроз разрушения.

  2. Подводная фотосъёмка. Использовались камеры с высоким разрешением и светодиодное освещение для фиксации деталей гравировок.

  3. Очистка поверхности. Археологи планируют осторожно удалить мидий и осадки, не повредив камень.

  4. 3D-сканирование. После очистки будет выполнено лазерное сканирование, чтобы создать точную цифровую копию.

  5. Создание музейного макета. Реплику планируют выставить в Музее Адыяман, чтобы сделать находку доступной для публики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полное извлечение артефакта из-под воды
    Последствие: разрушение рисунков при контакте с воздухом
    Альтернатива: оставить памятник на месте, используя технологии 3D-документации

  • Ошибка: механическая чистка скалы
    Последствие: утрата части гравировок
    Альтернатива: щадящая очистка водолазами с применением мягких инструментов

  • Ошибка: игнорирование влияния плотины
    Последствие: постепенная эрозия и биологическое обрастание
    Альтернатива: регулярный мониторинг уровня воды и создание защитных мер

А что если…

…уровень воды снова поднимется? Тогда рисунки останутся скрытыми, но благодаря 3D-сканированию их цифровая копия сохранится для научных исследований и музеев.

…памятник решат поднять на поверхность? Это возможно, но требует сложных реставрационных мер, ведь контакт с воздухом может вызвать растрескивание камня.

…в регионе найдут другие подводные гравировки? Тогда можно будет говорить о целой системе древнего искусства, охватывающей ранние поселения людей в долине Евфрата.

Плюсы и минусы

Плюсы цифрового сохранения Минусы подводного состояния
Сохранность информации Сложность доступа
Возможность масштабного изучения Риск повреждения при подъёме воды
Использование в музейных экспозициях Необходимость дорогостоящего оборудования
Образовательная ценность Зависимость от климатических условий

FAQ

Где находятся эти рисунки?
На скале в районе Белорен (Кахта), под водами плотины Ататюрка в провинции Адыяман, Турция.

Какой возраст находки?
Примерно 12 000 лет — эпоха эпипалеолита, предшествующая появлению земледелия.

Что изображено на скале?
Люди, горные козлы, лошади, волки, лисы и аисты — сцена коллективной охоты.

Можно ли увидеть памятник туристам?
Пока нет: объект находится под водой, но музей Адыяман планирует создать копию.

Мифы и правда

  • Миф: подводные памятники невозможно сохранить
    Правда: современные технологии 3D-сканирования позволяют документировать их с высокой точностью.

  • Миф: такие гравировки редкость для Турции
    Правда: регион юго-восточной Анатолии известен множеством ранних памятников искусства, включая Гёбекли-Тепе.

  • Миф: плотина полностью уничтожает археологические объекты
    Правда: при правильном мониторинге часть памятников можно сохранить и исследовать.

Исторический контекст

Эпипалеолит — эпоха, предшествующая неолитической революции, когда люди ещё вели охотничье-собирательный образ жизни. Южная Анатолия в то время была одним из центров формирования символического искусства. Подобные гравировки ранее находили в Гёбекли-Тепе и Карахан-Тепе, где изображались животные, сцены охоты и культовые ритуалы.
Плотина Ататюрка, построенная в 1990 году в рамках проекта "Юго-Восточная Анатолия", затопила десятки древних поселений. Новые технологии теперь помогают документировать эти скрытые под водой сокровища, не разрушая их.

Три интересных факта

  1. Гравировки протянулись на восемь метров и достигают высоты около 70 см — редкий масштаб для эпохи эпипалеолита.

  2. Подобные изображения указывают на ранние формы ритуального искусства задолго до появления письменности.

  3. По данным музея Адыяман, это первое зафиксированное подводное археологическое открытие такого уровня в регионе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Потсдамский институт имени Лейбница сообщил о деформации гало тёмной материи сегодня в 2:33
Галактика рушит старые законы — тёмная материя приняла форму диска

Новое моделирование Млечного Пути переворачивает представления о тёмной материи: её форма оказалась не круглой, а сплющенной. Что это значит для науки?

Читать полностью » Science Robotics: учёные представили линзу, фокусирующуюся без электричества сегодня в 1:16
Свет вместо электричества: новая линза делает роботов автономными

Учёные создали мягкую линзу, которая фокусируется сама — без электроники и батарей. Как работает "живой" глаз робота и где он может пригодиться?

Читать полностью » Гарвардский эксперт: темпы атомного строительства в Китае удивляют сегодня в 0:37
Ядерная гонка перезапущена: Китай готов обойти США уже к 2030 году

Китай строит атомные станции быстрее и дешевле всех, превращая ядерную энергетику в инструмент глобального влияния. Почему США не успевают за ним?

Читать полностью » JCAP: расширение Вселенной может быть связано с геометрией пространства-времени вчера в 23:21
Пространство-время ведёт себя как живой организм: учёные раскрыли секрет расширения Вселенной

Учёные из Германии и Румынии предложили объяснение ускоренного расширения Вселенной без тёмной энергии. В новой модели эффект возникает из самой геометрии пространства-времени — естественного свойства космоса.

Читать полностью » Чжэнь: в Китае обнаружена гробница династии Тан с уникальными фресками VIII века вчера в 23:19
Тайная жизнь древнего Китая: гробница с фресками показала то, о чём молчат учебники

В провинции Шаньси археологи нашли гробницу династии Тан с фресками, изображающими жизнь VIII века и светловолосого иностранца. Находка раскрывает многообразие и космополитизм "золотого века" Китая.

Читать полностью » Археолог Негрете: в горах Герреро обнаружен древний город Пасо-Темпрано возрастом 1200 лет вчера в 22:15
Древние строители знали секрет: город в горах Мексики простоял 12 веков без цемента

В горах Герреро археологи нашли древний город Пасо-Темпрано — центр эпиклассической эпохи с ритуальной площадкой для игры в мяч и оборонительными укреплениями. Его сохранность поражает даже специалистов.

Читать полностью » JCEM: кетогенная диета повышает уровень защитного белка BDNF в мозге на 47% вчера в 22:12
Жирное питание защищает мозг: учёные нашли способ замедлить старение

Учёные доказали, что кетогенная диета усиливает кровоток и связь между нейронами, повышая уровень белка BDNF почти наполовину. Кетоны оказываются мощным топливом и защитой для мозга.

Читать полностью » Университет Осаки: мРНК-терапия помогла восстановить фертильность у бесплодных животных вчера в 21:09
Играет ли роль ДНК в бесплодии? Японские учёные нашли способ обойти генетические барьеры

Учёные из Университета Осаки восстановили сперматогенез у бесплодных мышей с помощью мРНК, доставленной в ткани яичка. Метод позволил получить здоровое потомство и может стать основой терапии мужского бесплодия.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Фитильный полив признан оптимальным способом увлажнения для спатифиллума
Садоводство
Удаление мха с крыши предотвращает разрушение покрытия и появление плесени — эксперт
Красота и здоровье
Энергетические напитки не дают энергию, а истощают ресурсы организма — Александр Созыкин
Авто и мото
ГИБДД напомнила о штрафах для водителей осенью 2025 года
Питомцы
Ротвейлеры, доберманы и кане-корсо: эти сторожевые породы считаются самыми уравновешенными
Культура и шоу-бизнес
Белла Хадид рассказала, что почувствовала себя плохо на показе Victoria’s Secret
ДФО
Дальневосточная программа деревянных домов заморожена из-за проблем с финансированием и себестоимостью — Михаил Дегтярев
Дом
Специалисты предупредили об опасных реакциях при смешивании бытовых чистящих средств
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet