Когда вода отступила — заговорили камни: под плотиной в Турции всплыло искусство возрастом 12 тысяч лет
Археологи в турецкой провинции Адыяман сделали одно из самых впечатляющих открытий последних лет: под водами плотины Ататюрка были обнаружены наскальные гравировки, возраст которых оценивается примерно в 12 000 лет. Эти резные изображения, расположенные на массивной скале в районе Кахта, относятся к эпохе эпипалеолита и представляют сцены охоты — людей, вооружённых копьями, и диких животных.
Находка стала возможной благодаря снижению уровня воды в плотине после длительного сухого сезона. По словам специалистов, это редчайший случай, когда древнее искусство удалось зафиксировать в подводных условиях. Памятник впервые заметили местные рыбаки восемь лет назад, но только теперь археологам удалось провести полноценное исследование с применением подводного оборудования.
Директор музея Адыяман Мехмет Алкан рассказал, что поверхность скалы покрыта слоями раковин мидий, затрудняющих визуализацию рисунков.
"Несмотря на наличие ракушек, нам удалось убедиться в целостности резных фигур. Мы планируем очистить территорию и изготовить детальную копию для Музея Адыяман", — отметил Алкан.
Его заместитель Мустафа Челик подчеркнул, что подобные исследования возможны только в сезон, когда уровень воды падает до минимума.
"В этот сезон уровень воды самый низкий, что даёт нам редкую возможность осмотреть резьбу. Она остаётся на глубине примерно полутора-двух метров", — пояснил он.
Сравнение
|Параметр
|Подводные рисунки в Кахта
|Гёбекли-Тепе
|Карахан-Тепе
|Возраст
|~12 000 лет
|~11 000 лет
|~11 000 лет
|Техника
|Гравировка по камню
|Барельеф
|Скульптура и барельеф
|Тематика
|Сцены охоты, животные
|Ритуальные сцены, животные
|Символические изображения
|Состояние
|Частично под водой
|Хорошо сохранилось
|На открытом воздухе
|Доступность
|Ограничена уровнем воды
|Музейный объект
|Раскопки продолжаются
Советы шаг за шагом
-
Оценка состояния. Перед началом работ специалисты провели погружение для определения степени сохранности и угроз разрушения.
-
Подводная фотосъёмка. Использовались камеры с высоким разрешением и светодиодное освещение для фиксации деталей гравировок.
-
Очистка поверхности. Археологи планируют осторожно удалить мидий и осадки, не повредив камень.
-
3D-сканирование. После очистки будет выполнено лазерное сканирование, чтобы создать точную цифровую копию.
-
Создание музейного макета. Реплику планируют выставить в Музее Адыяман, чтобы сделать находку доступной для публики.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полное извлечение артефакта из-под воды
Последствие: разрушение рисунков при контакте с воздухом
Альтернатива: оставить памятник на месте, используя технологии 3D-документации
-
Ошибка: механическая чистка скалы
Последствие: утрата части гравировок
Альтернатива: щадящая очистка водолазами с применением мягких инструментов
-
Ошибка: игнорирование влияния плотины
Последствие: постепенная эрозия и биологическое обрастание
Альтернатива: регулярный мониторинг уровня воды и создание защитных мер
А что если…
…уровень воды снова поднимется? Тогда рисунки останутся скрытыми, но благодаря 3D-сканированию их цифровая копия сохранится для научных исследований и музеев.
…памятник решат поднять на поверхность? Это возможно, но требует сложных реставрационных мер, ведь контакт с воздухом может вызвать растрескивание камня.
…в регионе найдут другие подводные гравировки? Тогда можно будет говорить о целой системе древнего искусства, охватывающей ранние поселения людей в долине Евфрата.
Плюсы и минусы
|Плюсы цифрового сохранения
|Минусы подводного состояния
|Сохранность информации
|Сложность доступа
|Возможность масштабного изучения
|Риск повреждения при подъёме воды
|Использование в музейных экспозициях
|Необходимость дорогостоящего оборудования
|Образовательная ценность
|Зависимость от климатических условий
FAQ
Где находятся эти рисунки?
На скале в районе Белорен (Кахта), под водами плотины Ататюрка в провинции Адыяман, Турция.
Какой возраст находки?
Примерно 12 000 лет — эпоха эпипалеолита, предшествующая появлению земледелия.
Что изображено на скале?
Люди, горные козлы, лошади, волки, лисы и аисты — сцена коллективной охоты.
Можно ли увидеть памятник туристам?
Пока нет: объект находится под водой, но музей Адыяман планирует создать копию.
Мифы и правда
-
Миф: подводные памятники невозможно сохранить
Правда: современные технологии 3D-сканирования позволяют документировать их с высокой точностью.
-
Миф: такие гравировки редкость для Турции
Правда: регион юго-восточной Анатолии известен множеством ранних памятников искусства, включая Гёбекли-Тепе.
-
Миф: плотина полностью уничтожает археологические объекты
Правда: при правильном мониторинге часть памятников можно сохранить и исследовать.
Исторический контекст
Эпипалеолит — эпоха, предшествующая неолитической революции, когда люди ещё вели охотничье-собирательный образ жизни. Южная Анатолия в то время была одним из центров формирования символического искусства. Подобные гравировки ранее находили в Гёбекли-Тепе и Карахан-Тепе, где изображались животные, сцены охоты и культовые ритуалы.
Плотина Ататюрка, построенная в 1990 году в рамках проекта "Юго-Восточная Анатолия", затопила десятки древних поселений. Новые технологии теперь помогают документировать эти скрытые под водой сокровища, не разрушая их.
Три интересных факта
-
Гравировки протянулись на восемь метров и достигают высоты около 70 см — редкий масштаб для эпохи эпипалеолита.
-
Подобные изображения указывают на ранние формы ритуального искусства задолго до появления письменности.
-
По данным музея Адыяман, это первое зафиксированное подводное археологическое открытие такого уровня в регионе.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru