Вакцинация
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:58

Когда вирусы идут по зимнему кругу: подъём заболеваемости в Приморье не ломает эпидкартину

Рост числа заболевших гриппом и ОРВИ в Приморском крае за последнюю неделю не привёл к ухудшению эпидемиологической ситуации. Региональные службы продолжают мониторинг, а меры профилактики остаются ключевым инструментом защиты населения, об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на данные территориального управления Роспотребнадзора.

Текущая эпидемиологическая ситуация

По словам ведущего специалиста эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора Екатерины Клименко, обстановка в регионе характеризуется как стабильная и не превышает показатели, наблюдавшиеся в течение последнего года. Несмотря на это, в Приморье зафиксирован прирост заболеваемости на 9,3% по сравнению с предыдущей неделей. Рост отмечается как среди всех возрастных групп, так и среди населения в целом.

С начала года зарегистрировано 93 лабораторно подтверждённых случая гриппа. В подавляющем большинстве случаев — около 97% — заболевшие не были привиты. Это подчёркивает необходимость вакцинации как одного из основных способов предотвращения тяжёлого течения инфекций.

"В настоящее время эпидобстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе стабильная. Она не превышает среднестатистические показатели за последний год", — отметила Екатерина Клименко.

Вирусная циркуляция и прогноз на сезон

Лабораторный мониторинг, который проводит Центр гигиены и эпидемиологии Приморья, подтверждает циркуляцию широкого спектра респираторных вирусов. В регионе выявляются риновирусы, аденовирусы, парагрипп, COVID-19 и другие негриппозные возбудители. Такой состав сезонной циркуляции отражает общую тенденцию для зимнего периода, когда традиционно возрастает число заболеваний разной этиологии.

Специалист отмечает, что пик заболеваемости в Приморье приходится на период с середины января по середину февраля. Именно в этот промежуток предполагается усиление противоэпидемиологических мер. Речь идёт о профилактических фильтрах, дезинфекции помещений до и после мероприятий, а также контроле за посещаемостью в организованных коллективах.

Рекомендации на праздничный период

Особое внимание жители края должны уделять профилактике в новогодние и рождественские каникулы. Посещение массовых мероприятий повышает риск заражения, поэтому Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения базовых мер защиты. Клименко подчёркивает, что простые правила продолжают оставаться наиболее эффективными в условиях сезонного подъёма заболеваемости.

"Отправляясь на массовые мероприятия — новогодние елки, в кино, театр и другие места большого скопления людей, важно не забывать про меры неспецифической профилактики: мыть руки, пользоваться одноразовыми салфетками, не стесняться носить маску", — напомнила Екатерина Клименко.

Комплекс профилактических мер и своевременное реагирование позволяют сохранять стабильность эпидемиологической обстановки и поддерживать безопасность населения в период зимних праздников.

