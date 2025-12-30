Когда усталость становится сигналом болезни: что стоит за хронической слабостью

Усталость, которая не проходит даже после длительного отдыха, может быть сигналом о наличии серьёзных заболеваний, таких как дефицит витамина D, анемия или проблемы с эндокринной системой. Об этом предупредила врач-невролог клиники Atribeaute Мария Лавренова в интервью с "Лентой.ру".

Усталость как симптом заболеваний

Как объяснила Лавренова, зимой особенно часто встречается дефицит витамина D, что может приводить к мышечной слабости, усталости и вялости. Важно, по её словам, не заниматься самолечением и не назначать себе витаминные добавки без предварительного анализа. Только врач, основываясь на результатах анализа, может подобрать правильную дозировку витамина.

"Зимой нередко встречается дефицит витамина D — он связан с такими симптомами как мышечная слабость, усталость, вялость. Важно не прибегать к самостоятельным экспериментам с витамином, а проверить дефицит по анализам, чтобы врач подобрал корректную дозировку", — пояснила Мария Лавренова.

Еще одной причиной, маскирующейся под усталость, может быть железодефицитная анемия или латентный дефицит железа. В этих случаях, помимо усталости, могут наблюдаться такие симптомы как слабость, сонливость, бледность кожи, одышка при физических нагрузках, сердцебиение, ломкость ногтей и волос, а также характерные трещины в уголках губ.

Заболевания эндокринной системы и психические расстройства

Лавренова также отметила, что усталость может быть связана с нарушениями в работе эндокринной системы, например, при гипотиреозе, а также с психическими расстройствами. Эти проблемы могут вызывать длительное чувство усталости и слабости, которое не исчезает после отдыха.

"Если после качественного отдыха, балансировки рациона, усталость становится меньше — это "зеленый” флаг. А вот если чувство разбитости возникает даже после продолжительного глубокого сна, стоит насторожиться", — предупредила врач.

Когда обращаться к врачу

Если усталость не характерна для вашего обычного состояния и длится более двух-четырех недель, не объясняется недосыпом или временной перегрузкой, стоит обратиться за консультацией к врачу. Это может быть терапевт или невролог, которые помогут выявить причины и назначить соответствующее лечение.