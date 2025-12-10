Когда углеводы исчезают, просыпается нечто древнее: кетоз запускает в мозге процессы, о которых молчали

Неожиданные выводы о работе мозга сделали исследователи, изучив влияние рациона с высоким содержанием жиров на состояние людей среднего и старшего возраста. Об этом сообщает life.ru со ссылкой на публикацию progorod59. ru. Новые данные указывают, что подобный тип питания способен существенно повысить мозговой кровоток и активность нейронов.

Как проводилось исследование

Работу выполняла группа ученых, которая привлекла к эксперименту 11 добровольцев в возрасте от 50 до 70 лет с избыточным весом. Участников разделили на две группы: одна продолжала придерживаться привычного рациона, другая была переведена на кетогенную диету. В таком режиме питания около 75% калорий приходилось на жиры, а уровень углеводов снижался до минимума.

Эксперимент длился несколько недель и позволил наблюдать первые физиологические изменения у тех, кто достиг состояния кетоза. Специалисты подчеркивают, что именно этот метаболический процесс запускает альтернативный режим питания клеток и может оказывать влияние на мозговые структуры.

"В таком рационе около 75% калорий приходится на жиры, а потребление углеводов сведено к минимуму", — отмечается в материале.

Результаты: рост кровотока и нейронной активности

Спустя три недели результаты у участников кетогенной группы оказались значительно выше ожидаемых. Мозговой кровоток увеличился на 22%, что указывает на улучшение снабжения тканей кислородом и питательными веществами. Ещё одно заметное изменение — рост уровня белка BDNF почти на 47%. Этот белок играет ключевую роль в поддержке, восстановлении и формировании новых нейронных связей.

Исследователи считают, что кетоны в условиях низкого уровня углеводов выполняют двойную функцию: обеспечивают клетки энергией и включают защитные механизмы мозга. Такой эффект потенциально может помочь в профилактике возрастных изменений и снижении когнитивных способностей, которые часто сопровождают старение.

Потенциальное применение результатов

По мнению специалистов, данные исследования открывают возможности для дальнейшего изучения кетогенной диеты как инструмента профилактики заболеваний, связанных с нарушениями мозгового кровоснабжения. Хотя выборка была небольшой, показатели у участников демонстрируют тенденцию, требующую более масштабных исследований.

Если результаты подтвердятся в крупных группах добровольцев, этот тип питания могут рассматривать как один из вспомогательных методов поддержки когнитивного здоровья. При этом учёные подчёркивают необходимость медицинского сопровождения при переходе на такой рацион.