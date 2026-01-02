Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:09

Когда стрелки не спорят друг с другом: столичная система времени прошла новогоднюю проверку

Система GPS и ГЛОНАСС обеспечила точность уличных часов — Собянин

В Москве наступление 2026 года зафиксировали не только кремлёвские куранты. Более тысячи уличных часов по всему городу синхронно отметили начало нового года, подтвердив точность городской системы времени. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в Max.

Как работают городские часы

Все уличные часы в Москве оснащены системой спутниковой коррекции GPS/ГЛОНАСС. Благодаря этому стрелки автоматически сверяются со спутниковым сигналом, что позволяет сохранять высокую точность хода независимо от погодных условий и времени года.

"Более тысячи уличных часов в Москве зафиксировали начало нового года. Часы на улицах столицы оснащены системой спутниковой коррекции GPS/ГЛОНАСС. Это гарантирует точность хода стрелок", — написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Такая система делает городское время единым и стабильным, исключая рассинхронизацию между разными районами столицы.

Кто следит за точным временем

За техническое состояние и внешний вид уличных часов отвечает специальная служба времени АО "ОЭК". Специалисты ежедневно проверяют чистоту корпусов, читаемость циферблатов, ход стрелок и работу подсветки. Небольшие повреждения устраняются на месте, а более сложный ремонт проводится в оборудованной мастерской.

По словам мэра, все городские часы являются электрическими и подключены к системе наружного освещения. При этом каждый циферблат оснащён собственным аккумулятором, который обеспечивает до 72 часов автономной работы при отключении питания.

От трамваев к умным технологиям

Первые уличные часы появились в Москве в 1912 году. Их установили для удобства пассажиров, чтобы они могли ориентироваться в расписании быстро расширяющейся трамвайной сети. Эти часы прослужили городу вплоть до Олимпиады 1980 года.

Современные модели считаются преемниками циферблатов олимпийского периода, однако существенно отличаются от них по конструкции. Сегодня уличные часы весят не более 25 килограммов и представлены в основном в круглой или прямоугольной форме. При этом в городе насчитывается 28 циферблатов с уникальным дизайнерским оформлением.

Время как элемент городской среды

Уличные часы давно стали не только функциональным объектом, но и частью визуального облика Москвы. Они помогают ориентироваться в городе, создают ощущение ритма и подчёркивают внимание к деталям в городской инфраструктуре.

Современная система синхронизации и регулярное обслуживание позволяют столичным часам оставаться точными и надёжными, сохраняя традицию, которой уже более века.

