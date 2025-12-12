Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
тигр
тигр
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:20

Когда сторожевые собаки перестают быть защитой: тигр уносит животных прямо из дворов

В селе Виневитино зафиксированы повторные выходы тигра к домам — DEITA.RU

В селе при станции Виневитино Надеждинского района жители столкнулись с повторяющимися выходами тигра к жилым домам. Обеспокоенные угрозой для людей и животных, они обратились к ответственным службам с просьбой усилить меры безопасности, об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на публикации и обращения сельчан.

Ситуация с выходами тигра к населённому пункту

По словам местных жителей, хищник появляется у станции не впервые. Ночью тигр утащил сторожевую лайку, которую держали на цепи. По утверждениям сельчан, это уже далеко не первый случай: на счету зверя около десяти собак. Владельцы отмечают, что возможность закрывать животных в помещении отсутствует — собаки охраняют хозяйственные постройки и двор, что особенно важно, когда один из членов семьи работает вахтовым методом.

Виневитино — небольшое село, где насчитывается 20 домовладений. Непростая обстановка в округе заставляет жителей полагаться на собак как на элемент охраны, поскольку на территорию нередко проникают посторонние. Поэтому появление тигра возле жилых домов вызывает дополнительную тревогу, связанную не только с потерей животных, но и с риском для людей.

Опасения за безопасность ребёнка и обращения сельчан

Больше всего жители переживают за единственного школьника. Ребёнок добирается на занятия в посёлок Раздольное и выходит к автобусной остановке в семь утра. Остановка расположена за границей села, и взрослые опасаются, что при нынешней активности хищника это может быть небезопасно. Сельчане попросили организовать заезд школьного автобуса ближе к домам. Соответствующее обращение прозвучало во время визита представителей Охотнадзора и полиции, которые выезжали на место последнего нападения на собаку.

На текущей неделе тигра также видели в селе Занадворовка Хасанского округа. Там хищник прошёл через населённый пункт, но сообщений о новых нападениях на домашних животных не поступало.

Контекст и необходимость мер

Ситуация подчёркивает потребность в более активных мерах по обеспечению безопасности жителей небольших населённых пунктов в районах, расположенных в местах естественного обитания тигра. Сельчане ожидают оперативных решений, чтобы защитить животных и предотвратить угрозу для людей, особенно для детей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Предприятие выплатило 190 тысяч за травму с ампутацией пальцев — прокуратура вчера в 7:58
Цена одной ошибки на станке: ампутация пальцев стала сигналом, который предприятие не могло игнорировать

В Арсеньеве два работника добились компенсаций за травму и производственное заболевание, а проверки выявили серьёзные нарушения техники безопасности.

Читать полностью » Очередь на жильё для детей сирот в Приморье сократилась на 426 человек — Минтруд вчера в 7:58
Стены для тех, кто ждал годы: ввод новых домов меняет карту социальной поддержки Приморья

Очередь на жильё для детей-сирот в Приморье впервые за годы начала сокращаться, а регион ускоряет закупку квартир и ввод новых домов.

Читать полностью » В продукции фастфуда нашли пятикратное превышение обсемённости — Россельхознадзор вчера в 7:58
Фастфуд, который подвёл: мясная продукция снова демонстрирует тревожную повторяемость нарушений

Во Владивостоке в маринованной куриной голени популярной сети фастфуда выявили пятикратное превышение бактериальной обсемённости, и это уже не первый подобный случай.

Читать полностью » В едином режиме ДФО и Арктики появится порог рентабельности — Трутнев 10.12.2025 в 6:11
Льготы больше не для всех: новый режим на Дальнем Востоке заставит сверхприбыльные проекты платить по полной

Введение единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике меняет подход к поддержке: высокорентабельные проекты получат иное налогообложение.

Читать полностью » Комитет Госдумы поддержал исключения для единственных торговых точек — Сергей Леонов 10.12.2025 в 4:22
Остановки под запретным куполом: Госдума готовит новый удар по продаже сигарет и вейпов

Законопроект о запрете продажи табака и вейпов на остановках получил новые поправки, которые могут изменить правила для небольших населённых пунктов.

Читать полностью » Толчок магнитудой 4,4 ощутили в Северо-Курильске — сейсмостанция Южно-Сахалинск 10.12.2025 в 3:53
Архипелаг услышал гул глубин: новое землетрясение напоминает о нестабильности Курильской дуги

У Курильских островов зафиксирован ощутимый толчок магнитудой 4,4. Специалисты уточняют параметры эпицентра и продолжают мониторинг региона.

Читать полностью » Елочные базары во Владивостоке откроются уже 12 декабря — ДВ — РОСС 09.12.2025 в 16:25
Власти выходят в рейды: нелегальные точки продаж ёлок обещают устранять ежедневно

Во Владивостоке откроются десятки елочных базаров, а власти начнут ежедневные рейды. Как город готовится к сезону новогодней торговли — и что ждёт нарушителей.

Читать полностью » Эксперт Алина Иванова предсказала судьбоносные повороты по друидской системе — ИА PrimaMedia 09.12.2025 в 16:25
Три дерева — три удара по стабильности: друидский прогноз намекает на декабрь, меняющий всё

Древний кельтский календарь выделяет три знака, которым декабрь 2025 года принесёт резкие перемены и мощный жизненный подъём.

Читать полностью »

Новости
Дом
Для предотвращения запаха стирайте полотенца при температуре 60°C — эксперты по быту
Мир
Суд рассмотрит запрос на арест бывшего президента Луиса Арсе — ТАСС
Происшествия
Аварийные службы продолжают разбор завалов после взрыва в Твери — ТАСС
Общество
МВД зафиксировало массовую фальшивую рассылку от имени Госуслуг — ТАСС
Картаполов считает, что Киев рассчитывает на продолжение финансирования от Европы — ТАСС
Мир
Трамп заявил о глобальной гонке США и Китая за лидерство в сфере ИИ — ТАСС
Наука
Китайские учёные создали гриб, заменяющий мясо — The Independent
Питомцы
Собаки различают человеческие эмоции по запаху — зоологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet