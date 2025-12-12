Когда сторожевые собаки перестают быть защитой: тигр уносит животных прямо из дворов

В селе при станции Виневитино Надеждинского района жители столкнулись с повторяющимися выходами тигра к жилым домам. Обеспокоенные угрозой для людей и животных, они обратились к ответственным службам с просьбой усилить меры безопасности, об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на публикации и обращения сельчан.

Ситуация с выходами тигра к населённому пункту

По словам местных жителей, хищник появляется у станции не впервые. Ночью тигр утащил сторожевую лайку, которую держали на цепи. По утверждениям сельчан, это уже далеко не первый случай: на счету зверя около десяти собак. Владельцы отмечают, что возможность закрывать животных в помещении отсутствует — собаки охраняют хозяйственные постройки и двор, что особенно важно, когда один из членов семьи работает вахтовым методом.

Виневитино — небольшое село, где насчитывается 20 домовладений. Непростая обстановка в округе заставляет жителей полагаться на собак как на элемент охраны, поскольку на территорию нередко проникают посторонние. Поэтому появление тигра возле жилых домов вызывает дополнительную тревогу, связанную не только с потерей животных, но и с риском для людей.

Опасения за безопасность ребёнка и обращения сельчан

Больше всего жители переживают за единственного школьника. Ребёнок добирается на занятия в посёлок Раздольное и выходит к автобусной остановке в семь утра. Остановка расположена за границей села, и взрослые опасаются, что при нынешней активности хищника это может быть небезопасно. Сельчане попросили организовать заезд школьного автобуса ближе к домам. Соответствующее обращение прозвучало во время визита представителей Охотнадзора и полиции, которые выезжали на место последнего нападения на собаку.

На текущей неделе тигра также видели в селе Занадворовка Хасанского округа. Там хищник прошёл через населённый пункт, но сообщений о новых нападениях на домашних животных не поступало.

Контекст и необходимость мер

Ситуация подчёркивает потребность в более активных мерах по обеспечению безопасности жителей небольших населённых пунктов в районах, расположенных в местах естественного обитания тигра. Сельчане ожидают оперативных решений, чтобы защитить животных и предотвратить угрозу для людей, особенно для детей.