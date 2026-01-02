Когда ставка падает, экономика дышит легче: ЦБ продолжит снижать ставку, несмотря на налоги

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозирует, что к концу 2026 года ключевая ставка Центрального банка России может снизиться до 9-10%. Это заявление было сделано на фоне продолжающегося поэтапного снижения ставки на последних заседаниях ЦБ, которое, по мнению Аксакова, будет продолжаться в более решительных темпах в ближайшие месяцы. Ожидается, что первое снижение ставки в 2026 году может произойти уже на заседании Центробанка в феврале.

Снижение ставки и прогнозы

Аксаков считает, что текущая тенденция по снижению ключевой ставки продолжится. В частности, он отметил, что на лето или осень 2026 года стоит ожидать более решительных шагов в этом направлении.

"Тенденция, которая наблюдается последние пять заседаний ЦБ, когда он поэтапно снижал ключевую ставку, продолжится, причём более решительными шагами, ближе к лету или к осени. И, по моим прогнозам, ключевая ставка к концу года снизится до 9%, может быть, 10%", — цитирует РИА Новости Аксакова.

Депутат считает, что процесс снижения ставки будет продолжаться, несмотря на увеличение налогов с начала 2026 года. По его словам, это возможно благодаря "жёсткой политике" Центробанка и дезинфляционным процессам в стране.

Текущая ставка и прогнозы Набиуллиной

На данный момент ключевая ставка ЦБ России составляет 16%. В ходе последнего заседания Банка России в 2025 году, которое прошло 19 декабря, ставка была снижена на 0,5 процентного пункта. Предыдущее снижение также составило 0,5 п. п.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, подводя итоги заседания, отметила, что в следующем цикле снижения ставки могут быть предусмотрены паузы. Решения по изменению ставки будут приниматься в зависимости от устойчивости инфляции. При этом Набиуллина указала, что в начале 2026 года инфляция может временно ускориться из-за повышения налогов, однако это не должно существенно повлиять на общую картину.