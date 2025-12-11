Когда старые лимиты больше не держат систему: вычет на жильё становится ареной тихой реформы, от которой зависит рынок

Идея пересмотра механизма налоговых вычетов при покупке жилья вновь оказалась в центре обсуждения. Возможное повышение лимитов может стать мерой поддержки молодых семей, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на мнение представителей отрасли.

Перспективы изменения лимитов вычета

Директор по продажам девелоперской компании Pioneer Павел Иншаков отметил, что повышение максимального размера имущественного налогового вычета могло бы усилить эффект программ господдержки, включая семейную ипотеку. Сейчас лимит вычета составляет 2 млн рублей при покупке жилья или строительстве и 3 млн рублей — с уплаченных ипотечных процентов. С учётом ставки НДФЛ в 13% возврат составляет 260 тыс. и 390 тыс. рублей соответственно.

Инициатива увеличения вычета обсуждается на фоне заявления лидера фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова, который предложил повысить его в 2,5 раза. Эту идею ранее поддержал Минстрой РФ, указав на необходимость корректировки параметров, действующих неизменными ещё с 2014 года.

"Повышение лимита может стать инструментом поддержки молодых семей, приобретающих первое самостоятельное жилье, в том числе по программе семейной ипотеки, особенно в части возможности включить расходы на отделку, если квартира в новостройке реализуется без нее", — сказал Павел Иншаков.

Интерес к вычету и ограничения механизма

По словам Иншакова, с 2022 года наблюдается стабильный рост интереса граждан к налоговым вычетам. Согласно данным компании, два года назад за получением имущественного вычета обращались около 40% россиян, тогда как в 2024 году — уже около половины опрошенных. При этом 45% интересовались именно имущественным вычетом, что подтверждает значимость инструмента для тех, кто покупает недвижимость.

В то же время эксперт подчёркивает, что увеличение лимита не приведёт к росту покупательской активности на рынке жилья. Возврат налога — механизм долгосрочный и не оказывает такого прямого влияния на продажи, как скидки или рассрочки. Он также отмечает связанные риски: возможное недополучение бюджетных средств и стимуляция инфляционных процессов.

Правовые особенности и действующие параметры

Механизм налогового вычета предусматривает возможность суммировать возврат по стоимости жилья и процентам по ипотеке — до 650 тыс. рублей.

Право предоставляется один раз: по основному вычету — до выбора всей суммы в 260 тыс. рублей, независимо от числа приобретённых квартир; по процентам — до 390 тыс. рублей, но только по одному объекту, без возможности переноса остатка на последующие ипотеки.

Существующие параметры применяются с 2014 года, что делает вопрос их актуализации одним из ключевых в дискуссиях о поддержке покупателей жилья.