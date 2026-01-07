Когда спина болит — сон уходит: как хроническая боль нарушает ночной отдых мужчин старшего возраста

С возрастом проблемы с опорно-двигательной системой могут привести к дальнейшим нарушениям здоровья, которые выходят за пределы самих болей. Одним из таких случаев является боль в спине, которая, как установили американские ученые, может быть причиной для нарушений сна у мужчин старшего возраста. Об этом сообщает научный журнал Innovation in Aging, в котором опубликованы результаты нового анализа.

Связь боли в спине и бессонницы

По статистике, около половины мужчин старше 65 лет сталкиваются с болями в спине или нарушениями сна, а в некоторых случаях — с их сочетанием. Однако долгое время не было ясно, какое из этих состояний играет ведущую роль в ухудшении самочувствия с возрастом.

Одним из распространенных предположений было, что хронический недосып усиливает болевые ощущения. Тем не менее, новое исследование доказало, что именно боль в спине становится причиной нарушений сна, а не наоборот. До недавнего времени эта гипотеза не имела убедительных подтверждений.

Как проводилось исследование

Для того чтобы проверить, как именно хроническая боль в спине влияет на качество сна, ученые использовали данные проекта Osteoporotic Fractures in Men Study. В исследовании принимали участие 1055 пожилых мужчин. Все они дважды проходили клинические обследования сна с интервалом в шесть лет.

Кроме того, каждый участник заполнял анкеты, в которых указывал частоту и интенсивность болей в спине. Нарушения сна оценивались по различным критериям, таким как регулярность сна, продолжительность ночного отдыха, дневная сонливость и удовлетворенность качеством сна.

Результаты исследования

Анализ данных показал, что боли в спине предсказывали ухудшение качества сна в будущем, а проблемы со сном не увеличивали риск появления болей.

"Наличие болей в спине было связано с увеличением выраженности нарушений сна на 12-25% через шесть лет", — отмечается в исследовании.

Мужчины с хроническим дискомфортом в спине чаще засыпали либо слишком рано, либо наоборот, слишком поздно. Они также чаще выражали недовольство качеством ночного отдыха. Это указывает на влияние боли на циркадные ритмы организма, нарушая естественные процессы восстановления.

Практическое значение результатов

Хотя исследование проводилось только среди мужчин, его результаты имеют важное практическое значение. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы проверить, сохраняется ли эта закономерность у женщин и в более разнообразных популяциях.

"Грамотное обезболивание и поддержание подвижности могут стать ключевыми для сохранения качественного сна и общего здоровья в пожилом возрасте", — заключают исследователи.

Тем не менее, уже сейчас можно сделать вывод, что боль в спине является значимым фактором, который предшествует проблемам со сном у пожилых мужчин.