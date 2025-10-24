Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:02

Когда сквозняк идёт на пользу: британцы нашли способ подзаряжаться от проходящего поезда

Инженеры Манчестерского университета превращают поршневой ветер поездов в электроэнергию — Амир Кешмири

Инженеры из Манчестерского университета предложили необычное решение, которое превращает один из побочных эффектов железнодорожного транспорта — мощный поток воздуха в туннелях — в источник возобновляемой энергии. Идея, основанная на принципе "поршневого ветра", может изменить саму концепцию энергопотребления железных дорог и сделать транспортную инфраструктуру более устойчивой и экологичной.

Когда поезд движется по узкому туннелю, он выталкивает воздух вперед и втягивает его за собой, создавая сильные воздушные потоки. До сих пор этот эффект не использовался, но теперь инженеры нашли способ преобразовать энергию движения в электричество. Новая технология способна производить чистую энергию буквально "из ничего" — из воздуха, движущегося вслед за поездом.

Проект, реализуемый в сотрудничестве с компанией Q-Sustain Limited, стартует на Транспеннинской магистрали в Англии. Именно здесь впервые протестируют систему вертикальных турбин, созданных для работы в ограниченном пространстве подземных тоннелей.

Сравнение

Параметр Классические ветряки Турбины VerXis (туннельные)
Место установки Открытые площадки Железнодорожные туннели
Источник энергии Природный ветер Воздушный поток от поездов
Ось вращения Горизонтальная Вертикальная
Эффективность при переменных потоках Средняя Высокая
Влияние на окружающую среду Зависит от ландшафта Минимальное

Советы шаг за шагом

  1. Сбор данных. Программное обеспечение VerXis Wind анализирует геометрию туннеля и график движения поездов.

  2. Моделирование потока. Система вычисляет объём и скорость воздуха, создаваемого движением состава.

  3. Подбор турбины. Алгоритм определяет оптимальный тип и размер вертикальной турбины (VAWT) под конкретный туннель.

  4. Экономическая оценка. Программа преобразует технические параметры в показатели окупаемости и потенциальной прибыли.

  5. Установка и тестирование. На экспериментальном участке инженеры проверяют работу турбин в реальных условиях.

"Наш инструментарий VerXis позволяет превращать данные о геометрии туннеля и графике движения поездов в экономические показатели, пригодные для инвесторов, всего за несколько минут", — объясняет руководитель проекта доктор Амир Кешмири.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться на стандартные ветряные турбины.
    Последствие: низкая эффективность в ограниченном пространстве.
    Альтернатива: использовать турбины с вертикальной осью вращения (VAWT), адаптированные под поток внутри туннеля.

  • Ошибка: не учитывать специфику движения поездов.
    Последствие: турбины могут получать неравномерную нагрузку.
    Альтернатива: программное моделирование VerXis Wind позволяет синхронизировать установки с реальным графиком движения.

  • Ошибка: недооценивать экономический потенциал.
    Последствие: замедление внедрения технологий.
    Альтернатива: рассчитывать эффективность и окупаемость уже на стадии проектирования.

А что если…

А что если подобные турбины появятся в каждом крупном метро мира? Потоки воздуха от поездов могут обеспечить часть энергии для освещения, вентиляции и зарядных станций прямо в тоннелях. Таким образом, подземный транспорт сможет стать не только потребителем, но и производителем электроэнергии. Если технология покажет стабильные результаты, её можно будет интегрировать даже в автомобильные тоннели и аэропортовые системы вентиляции.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Экологически чистый источник энергии Зависимость от интенсивности движения поездов
Не требует дополнительных площадей Сложность монтажа в старых тоннелях
Минимальное воздействие на ландшафт Необходимость точных расчётов потока
Возможность масштабирования Высокие начальные инвестиции
Совместимость с "зелёной" инфраструктурой Требуется периодическое обслуживание

FAQ

Что такое "поршневой ветер"?
Это движение воздуха, создаваемое поездом в узком тоннеле, когда он выталкивает воздух вперед и втягивает за собой поток.

Как работает система VerXis?
Программа анализирует движение поездов и рассчитывает, сколько энергии можно получить от воздуха, который они перемещают.

Насколько эффективны турбины в тоннелях?
Предварительные испытания показывают, что в крупных железнодорожных туннелях можно генерировать десятки киловатт энергии ежедневно.

Можно ли использовать технологию в метро?
Да, при корректных расчётах она подходит для любых подземных транспортных систем.

Мифы и правда

  • Миф: турбины в тоннелях мешают движению поездов.
    Правда: конструкции устанавливаются в нишах или на стенах и не влияют на безопасность движения.

  • Миф: воздушного потока недостаточно для генерации.
    Правда: исследования показывают, что скорость воздуха достигает десятков метров в секунду.

  • Миф: такие установки нерентабельны.
    Правда: VerXis Wind позволяет рассчитать экономическую выгоду с учётом энергопотребления станции.

  • Миф: это эксперимент без практической пользы.
    Правда: проект уже запущен в реальных условиях на Транспеннинской магистрали.

Исторический контекст

Идея использовать движение воздуха для выработки энергии не нова — аналогичные принципы применялись ещё в старинных ветряных мельницах. Но только развитие цифровых технологий и сенсорных систем позволило адаптировать этот принцип к современным условиям. В 2020-х годах внимание инженеров сосредоточилось на интеграции возобновляемых источников энергии прямо в инфраструктуру — от дорог до тоннелей. Манчестерский проект стал первым, кто смог объединить аэродинамику, энергетику и искусственный интеллект в рамках железнодорожной системы.

"VerXis позволяет нам быстро тестировать и адаптировать конструкции турбин под конкретный туннель. Мы можем принимать решения на основе данных и внедрять экологичные решения в инфраструктуру, поддерживая цели по нулевым выбросам", — отметил директор Q-Sustain Азхар Куайюм.

Три интересных факта

  1. Поток воздуха в длинных железнодорожных туннелях может достигать скорости до 80 км/ч, что сопоставимо с природным ураганом.

  2. Вертикальные турбины (VAWT) работают даже при нестабильных потоках, где классические ветряки теряют эффективность.

  3. Один поезд дальнего следования способен создать объём воздуха, достаточный для питания нескольких уличных фонарей.

