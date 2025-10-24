Когда сквозняк идёт на пользу: британцы нашли способ подзаряжаться от проходящего поезда
Инженеры из Манчестерского университета предложили необычное решение, которое превращает один из побочных эффектов железнодорожного транспорта — мощный поток воздуха в туннелях — в источник возобновляемой энергии. Идея, основанная на принципе "поршневого ветра", может изменить саму концепцию энергопотребления железных дорог и сделать транспортную инфраструктуру более устойчивой и экологичной.
Когда поезд движется по узкому туннелю, он выталкивает воздух вперед и втягивает его за собой, создавая сильные воздушные потоки. До сих пор этот эффект не использовался, но теперь инженеры нашли способ преобразовать энергию движения в электричество. Новая технология способна производить чистую энергию буквально "из ничего" — из воздуха, движущегося вслед за поездом.
Проект, реализуемый в сотрудничестве с компанией Q-Sustain Limited, стартует на Транспеннинской магистрали в Англии. Именно здесь впервые протестируют систему вертикальных турбин, созданных для работы в ограниченном пространстве подземных тоннелей.
Сравнение
|Параметр
|Классические ветряки
|Турбины VerXis (туннельные)
|Место установки
|Открытые площадки
|Железнодорожные туннели
|Источник энергии
|Природный ветер
|Воздушный поток от поездов
|Ось вращения
|Горизонтальная
|Вертикальная
|Эффективность при переменных потоках
|Средняя
|Высокая
|Влияние на окружающую среду
|Зависит от ландшафта
|Минимальное
Советы шаг за шагом
-
Сбор данных. Программное обеспечение VerXis Wind анализирует геометрию туннеля и график движения поездов.
-
Моделирование потока. Система вычисляет объём и скорость воздуха, создаваемого движением состава.
-
Подбор турбины. Алгоритм определяет оптимальный тип и размер вертикальной турбины (VAWT) под конкретный туннель.
-
Экономическая оценка. Программа преобразует технические параметры в показатели окупаемости и потенциальной прибыли.
-
Установка и тестирование. На экспериментальном участке инженеры проверяют работу турбин в реальных условиях.
"Наш инструментарий VerXis позволяет превращать данные о геометрии туннеля и графике движения поездов в экономические показатели, пригодные для инвесторов, всего за несколько минут", — объясняет руководитель проекта доктор Амир Кешмири.
Ошибка — Последствие — Альтернатива
-
Ошибка: ориентироваться на стандартные ветряные турбины.
Последствие: низкая эффективность в ограниченном пространстве.
Альтернатива: использовать турбины с вертикальной осью вращения (VAWT), адаптированные под поток внутри туннеля.
-
Ошибка: не учитывать специфику движения поездов.
Последствие: турбины могут получать неравномерную нагрузку.
Альтернатива: программное моделирование VerXis Wind позволяет синхронизировать установки с реальным графиком движения.
-
Ошибка: недооценивать экономический потенциал.
Последствие: замедление внедрения технологий.
Альтернатива: рассчитывать эффективность и окупаемость уже на стадии проектирования.
А что если…
А что если подобные турбины появятся в каждом крупном метро мира? Потоки воздуха от поездов могут обеспечить часть энергии для освещения, вентиляции и зарядных станций прямо в тоннелях. Таким образом, подземный транспорт сможет стать не только потребителем, но и производителем электроэнергии. Если технология покажет стабильные результаты, её можно будет интегрировать даже в автомобильные тоннели и аэропортовые системы вентиляции.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Экологически чистый источник энергии
|Зависимость от интенсивности движения поездов
|Не требует дополнительных площадей
|Сложность монтажа в старых тоннелях
|Минимальное воздействие на ландшафт
|Необходимость точных расчётов потока
|Возможность масштабирования
|Высокие начальные инвестиции
|Совместимость с "зелёной" инфраструктурой
|Требуется периодическое обслуживание
FAQ
Что такое "поршневой ветер"?
Это движение воздуха, создаваемое поездом в узком тоннеле, когда он выталкивает воздух вперед и втягивает за собой поток.
Как работает система VerXis?
Программа анализирует движение поездов и рассчитывает, сколько энергии можно получить от воздуха, который они перемещают.
Насколько эффективны турбины в тоннелях?
Предварительные испытания показывают, что в крупных железнодорожных туннелях можно генерировать десятки киловатт энергии ежедневно.
Можно ли использовать технологию в метро?
Да, при корректных расчётах она подходит для любых подземных транспортных систем.
Мифы и правда
-
Миф: турбины в тоннелях мешают движению поездов.
Правда: конструкции устанавливаются в нишах или на стенах и не влияют на безопасность движения.
-
Миф: воздушного потока недостаточно для генерации.
Правда: исследования показывают, что скорость воздуха достигает десятков метров в секунду.
-
Миф: такие установки нерентабельны.
Правда: VerXis Wind позволяет рассчитать экономическую выгоду с учётом энергопотребления станции.
-
Миф: это эксперимент без практической пользы.
Правда: проект уже запущен в реальных условиях на Транспеннинской магистрали.
Исторический контекст
Идея использовать движение воздуха для выработки энергии не нова — аналогичные принципы применялись ещё в старинных ветряных мельницах. Но только развитие цифровых технологий и сенсорных систем позволило адаптировать этот принцип к современным условиям. В 2020-х годах внимание инженеров сосредоточилось на интеграции возобновляемых источников энергии прямо в инфраструктуру — от дорог до тоннелей. Манчестерский проект стал первым, кто смог объединить аэродинамику, энергетику и искусственный интеллект в рамках железнодорожной системы.
"VerXis позволяет нам быстро тестировать и адаптировать конструкции турбин под конкретный туннель. Мы можем принимать решения на основе данных и внедрять экологичные решения в инфраструктуру, поддерживая цели по нулевым выбросам", — отметил директор Q-Sustain Азхар Куайюм.
Три интересных факта
-
Поток воздуха в длинных железнодорожных туннелях может достигать скорости до 80 км/ч, что сопоставимо с природным ураганом.
-
Вертикальные турбины (VAWT) работают даже при нестабильных потоках, где классические ветряки теряют эффективность.
-
Один поезд дальнего следования способен создать объём воздуха, достаточный для питания нескольких уличных фонарей.
