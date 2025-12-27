Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:31

Когда река перестала быть дорогой: несанкционированный выезд обернулся трагедией на Лене

Автомобиль с пассажирами провалился под лёд реки Лены в Якутске — МЧС

Автомобиль с пассажирами, среди которых был ребенок, провалился под лед в Якутске при выезде на реку Лену в несанкционированном месте. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва" со ссылкой на информацию регионального управления МЧС. Инцидент произошел вечером 27 декабря и стал поводом для проведения поисково-спасательной операции.

Происшествие на реке Лене

По данным спасателей, автомобиль Toyota Estima выехал на лед в месте, не предназначенном для движения транспорта, и практически сразу ушел под воду. В салоне находились восемь человек, включая одного ребенка. Пять пассажиров смогли самостоятельно выбраться из тонущей машины.

По предварительной информации, трое человек, в том числе ребенок, остались внутри автомобиля. На месте происшествия оперативно была развернута спасательная операция с привлечением водолазов. Также с пострадавшими и очевидцами работает психолог МЧС.

Ход спасательной операции

Сотрудники экстренных служб продолжают обследование места происшествия. Основные усилия сосредоточены на поиске людей, которые могли остаться в салоне затонувшего автомобиля. Обстоятельства случившегося уточняются, официальные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых мероприятий.

В МЧС вновь напомнили о недопустимости выезда на лед вне оборудованных и официально разрешенных переправ, особенно в условиях нестабильной толщины льда в зимний период.

Аналогичный случай в Приморье

Ранее, 22 декабря, аналогичное происшествие произошло в Приморском крае. Автомобиль с рыбаками провалился под лед на озере Ханка. По данным Следственного комитета региона, в машине находились три человека.

Лед не выдержал веса автомобиля, и он ушел под воду. Одному из рыбаков удалось самостоятельно выбраться и обратиться за помощью. Тела двух других мужчин позже были извлечены из воды специалистами. По факту случившегося проводилась проверка.

