Когда рассеянность — это сила: новое исследование показало, что люди с СДВГ чаще проявляют гениальную креативность

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) часто воспринимается как препятствие: беспокойный ум, трудности с концентрацией, невозможность долго удерживать внимание. Но новое исследование, представленное на конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии (ECNP) в Амстердаме, предлагает взглянуть на СДВГ под другим углом.

Учёные из Университета Радбауд (Нидерланды) под руководством доктора Хана Фанга выяснили, что люди с выраженными чертами СДВГ демонстрируют повышенную креативность и производят больше оригинальных идей. И ключ к этому — в том, как именно работает их "рассеянный" мозг.

Когда отвлечённость становится преимуществом

В популярной культуре СДВГ часто ассоциируется с хаосом и забывчивостью. Однако, как выяснили исследователи, ментальное "блуждание" у людей с этим расстройством не просто случайное, а гибкое и продуктивное.

"Наши данные показывают, что особенности мышления при СДВГ не всегда мешают — они могут открывать новые пути для творчества", — отметил доктор Хан Фанг.

Именно способность ума спонтанно перескакивать между идеями помогает таким людям находить неожиданные решения, генерировать свежие образы и нестандартно подходить к задачам.

Как проводилось исследование

Команда Фанга провела два взаимосвязанных эксперимента с участием 750 человек из Европы и Великобритании. Добровольцы проходили тесты, оценивающие черты СДВГ, типы "ментального блуждания" и уровень творческой продуктивности.

Испытуемые выполняли задания на генерацию идей (например, "придумайте как можно больше применений для обычного кирпича"), а также описывали, как часто их мысли "уходят" от текущей задачи.

Результаты показали: участники с выраженными чертами СДВГ демонстрировали больше оригинальных и разнообразных идей, чем те, кто имел стабильное внимание.

Сравнение типов мышления

Тип мышления Особенности Креативный потенциал Сфокусированное внимание направлено на одну задачу высока точность, но меньше идей Рассеянное частые отвлечения и переключения высокая скорость ассоциаций Комбинированное (СДВГ-профиль) спонтанные скачки между идеями, но с удержанием темы оптимален для генерации новых решений

Исследователи подчеркнули, что мозг людей с СДВГ чаще "перепрыгивает" между концепциями, а значит, активирует нестандартные связи между участками, отвечающими за воображение и ассоциативное мышление.

Почему мозг с СДВГ креативнее

Участники с чертами СДВГ чаще описывали, что их мысли "гуляют" между несвязанными идеями, но именно это, как показали тесты, позволяет им генерировать нестандартные решения.

"Ментальное блуждание, свойственное людям с СДВГ, может быть не отвлечением, а альтернативным способом обрабатывать информацию и искать закономерности там, где другие их не видят", — подчеркнул Фанг.

Нейробиологи предполагают, что у таких людей активнее работает сеть пассивного режима мозга - система, включающаяся во время отдыха или размышлений. Она ответственна за интуицию, образы и творческое предвосхищение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать СДВГ исключительно патологией.

Последствие: стигматизация и игнорирование сильных сторон.

Альтернатива: рассматривать СДВГ как особенность мышления, которую можно направить в конструктивное русло.

Ошибка: заставлять человека с СДВГ концентрироваться жёстко и долго.

Последствие: истощение, тревожность.

Альтернатива: использовать гибкий график, переключение задач и творческие паузы.

А что если…

…мы начнём использовать особенности СДВГ для развития идей?

Такие люди могут стать идеальными участниками мозговых штурмов, дизайнерских и исследовательских групп, где ценятся скорость ассоциаций и способность "думать вне рамок".

…детям с СДВГ давать больше творческих заданий?

Это поможет не только раскрыть их потенциал, но и улучшить концентрацию через интерес.

Плюсы и минусы "рассеянного" мышления

Плюсы Минусы Богатое воображение, способность видеть необычные связи Трудности с планированием Быстрая генерация идей Сложность доведения проектов до конца Гибкость мышления и адаптация к новым задачам Повышенная утомляемость Высокий творческий потенциал Риск эмоционального выгорания

FAQ

Можно ли считать СДВГ источником гениальности?

Не всегда. Но у некоторых людей особенности внимания и восприятия действительно способствуют инновационному мышлению.

Как помочь взрослым с СДВГ реализовать креативность?

Создавать условия без давления, где ценится процесс, а не только результат.

А медикаменты мешают творчеству?

Исследования показывают, что правильно подобранная терапия не снижает креативность, а помогает структурировать идеи.

Мифы и правда

Миф: люди с СДВГ не способны сосредоточиться.

Правда: при интересе к задаче они могут проявлять гиперфокус — длительное глубокое внимание.

Миф: СДВГ — исключительно детская проблема.

Правда: черты сохраняются у многих взрослых, но проявляются мягче.

Миф: рассеянность всегда мешает успеху.

Правда: у творческих людей она часто становится источником оригинальности.

Исторический контекст

Первые упоминания о симптомах СДВГ появились в конце XIX века у немецких психиатров, описавших "дефицит произвольного внимания". В 1960-х заболевание официально выделили в медицинскую категорию. Современные исследования фокусируются на сильных сторонах людей с СДВГ — гибкости, креативности и эмоциональной отзывчивости.

Три интересных факта