Когда рассеянность — это сила: новое исследование показало, что люди с СДВГ чаще проявляют гениальную креативность
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) часто воспринимается как препятствие: беспокойный ум, трудности с концентрацией, невозможность долго удерживать внимание. Но новое исследование, представленное на конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии (ECNP) в Амстердаме, предлагает взглянуть на СДВГ под другим углом.
Учёные из Университета Радбауд (Нидерланды) под руководством доктора Хана Фанга выяснили, что люди с выраженными чертами СДВГ демонстрируют повышенную креативность и производят больше оригинальных идей. И ключ к этому — в том, как именно работает их "рассеянный" мозг.
Когда отвлечённость становится преимуществом
В популярной культуре СДВГ часто ассоциируется с хаосом и забывчивостью. Однако, как выяснили исследователи, ментальное "блуждание" у людей с этим расстройством не просто случайное, а гибкое и продуктивное.
"Наши данные показывают, что особенности мышления при СДВГ не всегда мешают — они могут открывать новые пути для творчества", — отметил доктор Хан Фанг.
Именно способность ума спонтанно перескакивать между идеями помогает таким людям находить неожиданные решения, генерировать свежие образы и нестандартно подходить к задачам.
Как проводилось исследование
Команда Фанга провела два взаимосвязанных эксперимента с участием 750 человек из Европы и Великобритании. Добровольцы проходили тесты, оценивающие черты СДВГ, типы "ментального блуждания" и уровень творческой продуктивности.
Испытуемые выполняли задания на генерацию идей (например, "придумайте как можно больше применений для обычного кирпича"), а также описывали, как часто их мысли "уходят" от текущей задачи.
Результаты показали: участники с выраженными чертами СДВГ демонстрировали больше оригинальных и разнообразных идей, чем те, кто имел стабильное внимание.
Сравнение типов мышления
|Тип мышления
|Особенности
|Креативный потенциал
|Сфокусированное
|внимание направлено на одну задачу
|высока точность, но меньше идей
|Рассеянное
|частые отвлечения и переключения
|высокая скорость ассоциаций
|Комбинированное (СДВГ-профиль)
|спонтанные скачки между идеями, но с удержанием темы
|оптимален для генерации новых решений
Исследователи подчеркнули, что мозг людей с СДВГ чаще "перепрыгивает" между концепциями, а значит, активирует нестандартные связи между участками, отвечающими за воображение и ассоциативное мышление.
Почему мозг с СДВГ креативнее
Участники с чертами СДВГ чаще описывали, что их мысли "гуляют" между несвязанными идеями, но именно это, как показали тесты, позволяет им генерировать нестандартные решения.
"Ментальное блуждание, свойственное людям с СДВГ, может быть не отвлечением, а альтернативным способом обрабатывать информацию и искать закономерности там, где другие их не видят", — подчеркнул Фанг.
Нейробиологи предполагают, что у таких людей активнее работает сеть пассивного режима мозга - система, включающаяся во время отдыха или размышлений. Она ответственна за интуицию, образы и творческое предвосхищение.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать СДВГ исключительно патологией.
Последствие: стигматизация и игнорирование сильных сторон.
Альтернатива: рассматривать СДВГ как особенность мышления, которую можно направить в конструктивное русло.
-
Ошибка: заставлять человека с СДВГ концентрироваться жёстко и долго.
Последствие: истощение, тревожность.
Альтернатива: использовать гибкий график, переключение задач и творческие паузы.
А что если…
…мы начнём использовать особенности СДВГ для развития идей?
Такие люди могут стать идеальными участниками мозговых штурмов, дизайнерских и исследовательских групп, где ценятся скорость ассоциаций и способность "думать вне рамок".
…детям с СДВГ давать больше творческих заданий?
Это поможет не только раскрыть их потенциал, но и улучшить концентрацию через интерес.
Плюсы и минусы "рассеянного" мышления
|Плюсы
|Минусы
|Богатое воображение, способность видеть необычные связи
|Трудности с планированием
|Быстрая генерация идей
|Сложность доведения проектов до конца
|Гибкость мышления и адаптация к новым задачам
|Повышенная утомляемость
|Высокий творческий потенциал
|Риск эмоционального выгорания
FAQ
Можно ли считать СДВГ источником гениальности?
Не всегда. Но у некоторых людей особенности внимания и восприятия действительно способствуют инновационному мышлению.
Как помочь взрослым с СДВГ реализовать креативность?
Создавать условия без давления, где ценится процесс, а не только результат.
А медикаменты мешают творчеству?
Исследования показывают, что правильно подобранная терапия не снижает креативность, а помогает структурировать идеи.
Мифы и правда
-
Миф: люди с СДВГ не способны сосредоточиться.
Правда: при интересе к задаче они могут проявлять гиперфокус — длительное глубокое внимание.
-
Миф: СДВГ — исключительно детская проблема.
Правда: черты сохраняются у многих взрослых, но проявляются мягче.
-
Миф: рассеянность всегда мешает успеху.
Правда: у творческих людей она часто становится источником оригинальности.
Исторический контекст
-
Первые упоминания о симптомах СДВГ появились в конце XIX века у немецких психиатров, описавших "дефицит произвольного внимания".
-
В 1960-х заболевание официально выделили в медицинскую категорию.
-
Современные исследования фокусируются на сильных сторонах людей с СДВГ — гибкости, креативности и эмоциональной отзывчивости.
Три интересных факта
-
По данным Университета Калифорнии, люди с СДВГ в 2 раза чаще выбирают творческие профессии.
-
У писателя Эрнеста Хемингуэя и художника Сальвадора Дали отмечались признаки СДВГ.
-
В состоянии "ментального блуждания" активируются те же зоны мозга, что и во время вдохновения у художников и изобретателей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru