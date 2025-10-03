Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Органоид почки в чашке Петри
Органоид почки в чашке Петри
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:05

Когда пробирка заменит доноров: искусственные почки впервые выделили мочу у мышей

Стволовые клетки превратили в органоиды для моделирования болезней почек

Учёные всё ближе к созданию настоящих искусственных органов. В журнале Cell Stem Cell опубликована работа, где описаны самые реалистичные на сегодняшний день аналоги почек, выращенные из стволовых клеток. Эти миниатюрные органоиды не только повторяют сложную структуру нефронов, но и способны фильтровать кровь и выделять разбавленную мочу после пересадки мышам.

Сравнение: старые и новые почечные органоиды

Характеристика Ранние органоиды Новые органоиды
Структура Упрощённые канальцы, слабая организация Более сложная сеть канальцев, паттерны как у почек новорождённых мышей
Функции Ограниченное моделирование процессов Фильтрация крови, выделение разбавленной мочи
Использование Лабораторные исследования Модели заболеваний, тестирование терапии, первые шаги к трансплантации
Соединение с кровеносной системой Ограничено Легко интегрируются у мышей

Советы шаг за шагом

  1. Выращивать органоиды из стволовых клеток с помощью усовершенствованных питательных сред.

  2. Проверять их организацию и развитие нефронов, собирательных трубок и сосудов.

  3. Имплантировать мышам для тестирования фильтрации крови и взаимодействия с иммунной системой.

  4. Создавать органоиды с генетическими дефектами для изучения болезней, например, поликистоза.

  5. Развивать методы ускорения созревания сосудов и мочеточников для приближения к полноценным органам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать примитивные среды для роста клеток.
    Последствие: формируются неорганизованные структуры.
    Альтернатива: применение новых химических смесей, стимулирующих сложные канальцы.

  • Ошибка: полагаться только на эксперименты in vitro.
    Последствие: нельзя проверить работу органа в реальной системе.
    Альтернатива: имплантация мышам для изучения интеграции с кровеносными сосудами.

  • Ошибка: игнорировать моделирование болезней.
    Последствие: ограниченные возможности для медицины.
    Альтернатива: выращивание дефектных органоидов для исследования патологий.

А что если…

А что если в ближайшие годы удастся наладить рост сосудов и мочеточников в искусственных почках? Это станет шагом к созданию органов для трансплантации. Пациенты, ждущие донорские почки, смогут получить "персонализированные" органы из собственных клеток, что снизит риск отторжения.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Возможность моделировать болезни Пока ограниченное созревание органоидов
Перспектива трансплантации без донора Не способны концентрировать мочу
Уникальный инструмент для тестирования лекарств Сложность выращивания сосудов и мочеточников
Персонализированный подход из клеток пациента Долгий путь до клинического применения

FAQ

Можно ли уже пересаживать такие органоиды людям?
Нет, пока только мышам. Для человека они слишком незрелые.

Что они уже умеют?
Фильтровать кровь, выделять разбавленную мочу, выделять гормоны и образовывать клубочки.

Когда появятся полноценные почки из лаборатории?
По оценкам исследователей, потребуется как минимум 5-10 лет для решения главных проблем.

Мифы и правда

  • Миф: искусственные почки уже готовы для трансплантации.
    Правда: пока это органоиды, которые останавливаются в развитии на ранних стадиях.

  • Миф: такие органоиды бесполезны.
    Правда: они уже используются для моделирования болезней и тестирования терапии.

  • Миф: вырастить почку проще, чем мозг.
    Правда: почки уступают по сложности только мозгу, и их структура крайне трудна для воспроизведения.

Исторический контекст

Первые попытки создать почечные органоиды предпринимались в начале XXI века. Долгое время учёным удавалось формировать лишь простые клеточные скопления. Прорыв произошёл, когда стали применять усовершенствованные среды и методы дифференцировки стволовых клеток. Сегодня органоиды могут не только фильтровать кровь, но и моделировать наследственные болезни, что делает их ключевым инструментом в нефрологии.

Три интересных факта

  1. В почках человека более миллиона нефронов — именно их пытаются воспроизвести в органоидах.

  2. Поликистозную болезнь впервые удалось смоделировать на искусственных органоидах.

  3. Органоиды из человеческих клеток уже образуют клубочки, похожие на настоящие фильтры крови.

