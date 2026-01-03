Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Николас Мадуро
Николас Мадуро
© commons.wikimedia.org by Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr is licensed under CC BY 3.0 BR
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:45

Когда президент отвечает обещанием: Трамп свёл реакцию на Венесуэлу к фразе про пресс-конференцию

Трамп отказался раскрывать дальнейшие планы США по Венесуэле — The New York Times

Президент США предпочёл говорить намёками, а не формулировать позицию прямо, даже когда события вокруг Венесуэлы резко обострились. Об этом сообщает The New York Times, описывая телефонное интервью, которое Дональд Трамп дал ранним утром в субботу сразу после заявления о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Разговор с журналистом состоялся в момент, когда внимание к действиям Вашингтона было максимальным, но ответы главы Белого дома оказались краткими и уклончивыми.

Интервью через 10 минут после публикации в соцсетях

По данным NYT, звонок произошёл около 04:30 по местному времени — всего через десять минут после того, как президент опубликовал сообщение об "успехе миссии" в своих социальных сетях. Формат разговора был предельно коротким: интервью длилось 50 секунд. В издании отмечают, что этот временной промежуток подчёркивает контраст между публичным заявлением о результатах операции и нежеланием обсуждать её параметры в живую.

Журналист спросил, запрашивал ли Трамп разрешение Конгресса на проведение "масштабного удара" с участием военных и правоохранительных органов. Однако прямого ответа не последовало. Вместо пояснений президент предложил вернуться к теме позже и сослался на предстоящее официальное выступление.

Уклончивые ответы и ставка на пресс-конференцию

На вопрос о роли Конгресса в принятии решений глава государства отреагировал формулой, оставляющей пространство для манёвра. В NYT подчёркивают: Трамп не стал ни подтверждать, ни опровергать факт консультаций с законодателями. Его комментарий был оформлен как обещание обсудить вопрос публично и в более широком формате.

"Мы это обсудим. У нас будет пресс-конференция", — ответил президент США Дональд Трамп.

Издание также сообщает, что президент отказался раскрывать дальнейшие планы США в отношении Венесуэлы. Он не стал уточнять и причины, по которым счёл "рискованную миссию" оправданной, снова отправив собеседника к официальному заявлению. Завершая разговор, Трамп обозначил конкретное время будущего выступления и положил трубку.

Что известно о времени выступления

В публикации NYT уточняется, что ранее президент анонсировал пресс-конференцию, запланированную на 19:00 по московскому времени. В самом интервью он также обозначил, что "все услышат в 11:00 часов", не раскрывая дополнительных деталей. Такой разрыв между кратким телефонным комментарием и обещанием более развёрнутого заявления стал ключевой линией материала.

В результате утренний звонок превратился скорее в обозначение рамки, чем в попытку дать ответы на главные вопросы. NYT фиксирует: даже на фоне громких событий вокруг Венесуэлы президент США выбрал стратегию ожидания и переноса объяснений на официальную площадку.

