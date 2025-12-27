Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:31

Когда праздник выходит на трассу: какие регионы чаще сталкиваются с нетрезвым вождением

В Краснодарском крае зафиксировали 414 ДТП с пьяными водителями за 11 месяцев — ГАИ

С января по ноябрь 2025 года наибольшее число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения зафиксировано в Краснодарском крае. Такие данные следуют из материалов ГАИ, проанализированных ТАСС.

Регионы с наибольшим числом ДТП

Согласно статистике, за 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае произошло 414 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Этот показатель оказался самым высоким в стране за рассматриваемый период.

В пятёрку регионов с наибольшим числом подобных аварий также вошли Нижегородская область, где зарегистрировано 329 ДТП, Красноярский край — 308, Иркутская область — 304 и Приморский край — 289. Таким образом, на эти субъекты приходится значительная доля всех происшествий, связанных с нетрезвым вождением.

Территории с минимальными показателями

Наименьшее количество ДТП с участием пьяных водителей зафиксировано на федеральной территории "Сириус" и в Ненецком автономном округе. В каждом из этих регионов за январь-ноябрь произошло по три подобных происшествия.

В целом по России за указанный период зарегистрировано более 9 902 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о снижении общего числа таких аварий, несмотря на сохраняющуюся напряжённую ситуацию в ряде регионов.

