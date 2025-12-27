Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:17

Когда праздник оборачивается тяжестью: новогоднее меню выдало слабое место застолья

Майонез в новогодних салатах увеличивает нагрузку на ЖКТ — гастроэнтеролог Гончар

Новогоднее застолье традиционно ассоциируется с обилием блюд, однако именно праздничное меню нередко становится причиной тяжести и проблем с пищеварением. Сделать стол более щадящим для здоровья возможно без отказа от любимых угощений. Об этом рассказала гастроэнтеролог и диетолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Виктория Гончар. Своими рекомендациями специалист поделилась с изданием "Лента.ру".

Почему привычные салаты считаются самой опасной частью стола

По словам врача, основной риск для организма в новогоднем меню кроется в традиционных салатах, обильно заправленных майонезом. Особенно это касается магазинных соусов, которые содержат трансжиры, большое количество соли и консерванты, негативно влияющие на состояние сосудов и пищеварительной системы.

Гончар отметила, что именно такие блюда чаще всего становятся причиной перегрузки желудочно-кишечного тракта во время праздников. При этом полностью отказываться от салатов не требуется — достаточно изменить подход к их приготовлению и заправке, чтобы снизить нагрузку на организм.

Чем заменить майонез и как облегчить меню

В качестве более полезной альтернативы врач рекомендовала использовать сметану или греческий йогурт. Эти продукты обладают более легкой текстурой и не содержат вредных жиров, характерных для промышленного майонеза. Такая замена позволяет сохранить привычный вкус блюд, но сделать их менее калорийными и тяжелыми.

По мнению диетолога, даже частичная замена майонеза в праздничных салатах заметно снижает риск переедания и дискомфорта после застолья, особенно если речь идет о нескольких закусках подряд.

Ошибочные сочетания в горячих блюдах

Вторая важная рекомендация касается сочетания продуктов в горячих блюдах. Гончар подчеркнула, что рыбу, птицу или мясо не стоит подавать с углеводными гарнирами, прежде всего с картофелем. Такое сочетание считается неблагоприятным для пищеварения, особенно если горячее следует после салатов, копченостей и мясных нарезок.

"Сочетание крахмалистых овощей с животным белком относится к числу вредных, особенно если такие блюда подают после салатов, копченостей, мясных нарезок и прочих закусок. На гарнир к горячему лучше выбрать что-то легкое: зеленый салат, запеченные или свежие овощи", — пояснила врач.

Более легкий подход к праздничному столу

Специалист отметила, что правильный подбор гарниров и заправок позволяет снизить нагрузку на организм без радикальных ограничений. Легкие овощные блюда и свежая зелень помогают сбалансировать рацион и сделать новогоднее застолье менее тяжелым для пищеварения.

