Когда погода ломает инфраструктуру: два населённых пункта остались без света

В двух населённых пунктах Камчатского края из-за последствий мощного циклона введён режим чрезвычайной ситуации. Более суток люди остаются без электроснабжения, при этом власти заверяют, что принимаются меры по жизнеобеспечению населения. Об этом сообщает ТАСС.

ЧС в Елизовском муниципальном округе

Режим ЧС введён в сёлах Березняки и Лесной Елизовского муниципального округа. Решение принято на фоне прохождения охотоморского циклона, который привёл к аварийным отключениям электроэнергии сразу в нескольких населённых пунктах.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что свет в этих сёлах отсутствует более суток, а комиссии по чрезвычайным ситуациям приступили к экстренным мерам поддержки жителей.

"В селах Березняки, Лесной нет света более суток. КЧС Елизовского округа с сегодняшнего дня ввела режим ЧС на территории этих сел. Принимаются меры по жизнеобеспечению населению", — сообщил Сергей Лебедев.

Электроснабжение и меры поддержки населения

В краевом правительстве уточнили, что восстановительные работы на сетях продолжаются. Несмотря на отсутствие электроэнергии, теплоснабжение жилых домов обеспечено в полном объёме. Для жителей обесточенных населённых пунктов организовано горячее питание.

По данным прокуратуры Камчатского края, в результате неблагоприятных погодных условий без электричества полностью или частично остались несколько населённых пунктов, под отключение попали около 5,5 тысячи человек. Надзорное ведомство взяло ситуацию под контроль, чтобы не допустить нарушения прав граждан.

Пункты размещения и работа прокуратуры

На базе школы в селе Лесной развёрнут пункт временного размещения вместимостью порядка 400 человек. Там организовано питание и предусмотрены условия для временного проживания. Органы местного самоуправления проводят поквартирный обход жителей, чтобы определить, кто нуждается в размещении в ПВР.

Елизовская городская прокуратура контролирует ход восстановительных работ и соблюдение социальных гарантий для населения, оказавшегося в зоне ЧС.

Ситуация в Петропавловске-Камчатском

Петропавловск-Камчатский второй день находится под влиянием циклона. В городе фиксируются порывы ветра до 15-20 м/с, метель и практически нулевая видимость. Магистральные дороги расчищены не во всех районах, движение транспорта осложнено снежными колеями.

В ночную смену для уборки улиц задействовали 87 единиц техники. Это позволило восстановить работу 12 автобусных маршрутов, включая направления от 10-го километра до КП, а также в микрорайоны Горизонт и Северо-Восток. В течение дня решение о запуске других маршрутов будет приниматься с учётом погодных условий.

Работы по расчистке города

В настоящее время на улицах Петропавловска-Камчатского работают 57 единиц дорожной техники. Подрядные организации занимаются расширением внутриквартальных проездов. Глава города Евгений Беляев поручил усилить посыпку дорог противогололёдной смесью, чтобы снизить риск аварий и травматизма.

Синоптическая обстановка остаётся сложной, экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме.