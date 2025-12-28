Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Krasheninnikov Volcano
Krasheninnikov Volcano
© commons.wikimedia.org by Ian Scrimger is licensed under CC BY 3.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:11

Когда погода ломает инфраструктуру: два населённых пункта остались без света

Два населённых пункта Камчатки останутся в режиме ЧС — ТАСС

В двух населённых пунктах Камчатского края из-за последствий мощного циклона введён режим чрезвычайной ситуации. Более суток люди остаются без электроснабжения, при этом власти заверяют, что принимаются меры по жизнеобеспечению населения. Об этом сообщает ТАСС.

ЧС в Елизовском муниципальном округе

Режим ЧС введён в сёлах Березняки и Лесной Елизовского муниципального округа. Решение принято на фоне прохождения охотоморского циклона, который привёл к аварийным отключениям электроэнергии сразу в нескольких населённых пунктах.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что свет в этих сёлах отсутствует более суток, а комиссии по чрезвычайным ситуациям приступили к экстренным мерам поддержки жителей.

"В селах Березняки, Лесной нет света более суток. КЧС Елизовского округа с сегодняшнего дня ввела режим ЧС на территории этих сел. Принимаются меры по жизнеобеспечению населению", — сообщил Сергей Лебедев.

Электроснабжение и меры поддержки населения

В краевом правительстве уточнили, что восстановительные работы на сетях продолжаются. Несмотря на отсутствие электроэнергии, теплоснабжение жилых домов обеспечено в полном объёме. Для жителей обесточенных населённых пунктов организовано горячее питание.

По данным прокуратуры Камчатского края, в результате неблагоприятных погодных условий без электричества полностью или частично остались несколько населённых пунктов, под отключение попали около 5,5 тысячи человек. Надзорное ведомство взяло ситуацию под контроль, чтобы не допустить нарушения прав граждан.

Пункты размещения и работа прокуратуры

На базе школы в селе Лесной развёрнут пункт временного размещения вместимостью порядка 400 человек. Там организовано питание и предусмотрены условия для временного проживания. Органы местного самоуправления проводят поквартирный обход жителей, чтобы определить, кто нуждается в размещении в ПВР.

Елизовская городская прокуратура контролирует ход восстановительных работ и соблюдение социальных гарантий для населения, оказавшегося в зоне ЧС.

Ситуация в Петропавловске-Камчатском

Петропавловск-Камчатский второй день находится под влиянием циклона. В городе фиксируются порывы ветра до 15-20 м/с, метель и практически нулевая видимость. Магистральные дороги расчищены не во всех районах, движение транспорта осложнено снежными колеями.

В ночную смену для уборки улиц задействовали 87 единиц техники. Это позволило восстановить работу 12 автобусных маршрутов, включая направления от 10-го километра до КП, а также в микрорайоны Горизонт и Северо-Восток. В течение дня решение о запуске других маршрутов будет приниматься с учётом погодных условий.

Работы по расчистке города

В настоящее время на улицах Петропавловска-Камчатского работают 57 единиц дорожной техники. Подрядные организации занимаются расширением внутриквартальных проездов. Глава города Евгений Беляев поручил усилить посыпку дорог противогололёдной смесью, чтобы снизить риск аварий и травматизма.

Синоптическая обстановка остаётся сложной, экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ГИБДД Приморья сократила прием по регистрации авто в праздники — УМВД Приморья 26.12.2025 в 3:54
Каникулы для людей, но не для машин: регистрация транспорта в Приморье работает по особым правилам

В новогодние каникулы регистрация автомобилей в Приморье будет доступна всего три дня — автовладельцам советуют поторопиться.

Читать полностью » Во Владивостоке открыли новогодний городок на центральной площади — PrimaMedia 26.12.2025 в 3:54
Ёлка выросла, каток заработал, люди не разошлись: вечер, когда центр стал праздничным

Во Владивостоке открыли новогодний городок с катком, ярмаркой и арт-объектами. Центральная площадь уже стала местом зимних прогулок.

Читать полностью » Амурский тигр стал причиной аварии с четырьмя автомобилями — Госавтоинспекция Хабаровского района 25.12.2025 в 15:46
Амурский тигр стал жертвой ДТП: как трагедия на дороге может обернуться для автомобилистов штрафами

Амурский тигр погиб в ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток. Водители, покинувшие место происшествия, могут понести административное наказание.

Читать полностью » Ирина Яровая помогла камчатской женщине получить лечение за пределами региона 25.12.2025 в 3:22
От Камчатки до клиники: как вмешательство депутата вывело женщину на путь выздоровления

Ирина Яровая помогла жительнице Камчатки получить срочную медицинскую помощь за пределами региона. Своевременная операция позволила избежать тяжёлых последствий для здоровья.

Читать полностью » Камчатка продолжит работу по улучшению механизма лицензирования алкоголя – Камчатка Сегодня 25.12.2025 в 3:22
Шаги к трезвости: депутаты Камчатки планируют новые законы для контроля за продажей алкоголя

В 2026 году депутаты Камчатского края продолжат работу по ужесточению правил продажи алкоголя с целью повышения общественной безопасности и здоровья.

Читать полностью » С 2026 года в России ограничат количество банковских карт на человека – DIETA.RU 25.12.2025 в 3:22
Ограничение на карты и налоги: что скрывается за новыми мерами для держателей банковских карт

В 2026 году в России начнут действовать новые правила для банковских карт, включая ограничения на количество карт, новые признаки подозрительных операций и введение НДС на карты.

Читать полностью » Негашёная известь и хлористый кальций помогут снизить влажность в погребе – PrimaMedia 25.12.2025 в 3:22
Не давайте сырости шанс: как простые вещества превращают погреб в сухой и безопасный уголок

Простые средства, такие как известь и хлористый кальций, помогут снизить влажность в погребе и сохранить урожай свежим до весны.

Читать полностью » За сутки на Камчатке зафиксировано семь афтершоков магнитудой до 4,8 – ГУ МЧС 25.12.2025 в 3:08
Сейсмическое дежавю: афтершоки Камчатки не прекращаются, пока вулканы остаются под угрозой

На Камчатке продолжаются афтершоки после июльского землетрясения. За сутки зафиксировано семь сейсмособытий, вулканы остаются активными.

Читать полностью »

Новости
Еда
Ичли кёфте представляет собой котлеты с начинкой из булгура и мяса — кулинары
Общество
Телефонные аферисты выманивают деньги под предлогом замены купюр — МВД РФ
Мир
Лавров отметил отсутствие призывов к сдерживанию России в стратегии США — Сергей Лавров
Общество
Банки с 2026 года начнут блокировать переводы по новым признакам мошенничества — DEITA.RU
Наука
Анализ скелета Little Foot поставил под вопрос схему ранней эволюции человека — Earth
Туризм
Апрель, июль и октябрь выгоднее для отпуска по размеру отпускных — соцсети
Общество
Жительница Дальнего Востока выиграла 31,5 млн рублей в лотерее Супер 8 — РИА Новости
Общество
Правительство РФ запретило 14 новых синтетических наркотиков в 2025 году — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet