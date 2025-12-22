Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:19

Когда океан становится дорогой: Дальний Восток открывают для массовых морских путешествий

Новый круизный маршрут свяжет Владивосток, Сахалин и Камчатку – PrimaMedia

Морской туризм на Дальнем Востоке выходит на новый этап: в регионе запускается масштабный круизный проект, который должен связать сразу несколько субъектов и сформировать принципиально новый туристический продукт. Организацией морских круизов займётся специально созданная компания, а первые маршруты охватят ключевые точки Дальнего Востока. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Новая круизная компания и регионы проекта

Организацией морских круизов по Дальнему Востоку будет заниматься АО "Русская круизная компания" ("Рускруиз"), зарегистрированная 11 ноября 2025 года в Северо-Курильске на территории опережающего развития "Курилы". В проекте, помимо Сахалинской области, участвуют Приморский и Камчатский края.

По предварительным оценкам, запуск круизной линии обеспечит порту Владивостока дополнительный пассажирооборот до 40 тысяч человек в год. Камчатка, в свою очередь, может рассчитывать на приток до 20 тысяч туристов ежегодно. Таким образом, проект рассматривается как значимый фактор развития регионального туризма и портовой инфраструктуры.

Структура компании и участники

Уставный капитал АО "Русская круизная компания" составляет 1 млн рублей. Компания создана при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Единственным акционером и управляющей компанией является московское АО "КС-Стратегический Альянс".

В реализации проекта задействован широкий круг участников. Среди них — ФГУП "Росморпорт", ПАО "Совкомфлот", АО "КС-Стратегический Альянс", АО "Корпорация развития Приморского края" и АО "Корпорация развития Камчатки". Такое партнёрство позволяет объединить ресурсы государства и бизнеса.

Маршрут круизов и планы расширения

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, базовый десятидневный маршрут будет начинаться во Владивостоке. Далее лайнер проследует через Корсаков на Сахалине, затем посетит Курильские острова Итуруп и Кунашир, после чего завершит рейс в Петропавловске-Камчатском.

Обратный путь во Владивосток предусматривает заход на Командорские острова. В дальнейшем география маршрута будет расширяться. Уже в 2027 году планируется включить в программу Магадан, Николаевск-на-Амуре и Шантарские острова, расположенные у побережья Хабаровского края в Охотском море.

Лайнер и формат путешествия

Круизы будут выполняться на лайнере "Астория Нова". На борту судна предусмотрены восемь тематических ресторанов и баров, театрально-концертный зал на тысячу посадочных мест, спа-комплекс, фитнес-центр и открытый бассейн. Формат путешествия ориентирован на сочетание комфорта и насыщенной экскурсионной программы.

"Судно станет комфортабельной плавучей гостиницей, а каждая остановка — уникальным путешествием с насыщенной экскурсионной программой. Это принципиально новый для России продукт", — отметил генеральный директор ООО "Интермарин круиз ферри менеджмент" Игорь Глухов.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, "Астория Нова" является однотипным судном с лайнером "Астория Гранде", который уже выполняет круизы из Сочи по Средиземному морю. Новый проект должен перенести этот опыт на Дальний Восток и адаптировать его к специфике региона.

