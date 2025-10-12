Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ихтиозавр
Ихтиозавр
© dmitrchel@mail.ru by Dmitry Bogdanov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:45

Когда океан правили рептилии: британские учёные описали юрского дракона с мечом

Палеонтологи обнаружили новый вид ихтиозавра на Юрском побережье — Дин Ломакс

На юго-западе Великобритании, на знаменитом Юрском побережье, ученые обнаружили новый вид морской рептилии, господствовавшей в древних океанах. Почти полный скелет древнего хищника пролежал в земле более 190 миллионов лет, прежде чем стал сенсацией современной палеонтологии. Его назвали Xiphodracon goldencapensis - "мечедракон из Голден-Кэп".

Сравнение

Параметр Xiphodracon goldencapensis Ichthyosaurus communis Ichthyotitan Ophthalmosaurus
Период Ранняя юра (193-184 млн лет назад) Ранняя юра Поздний триас Средняя юра
Длина тела Около 3 м До 2 м До 25 м До 6 м
Питание Рыба, кальмары Рыба Крупная добыча Рыба
Особенности Длинное рыло, огромные глаза, уникальная слезная кость Типичная форма "дельфина" Гигантский размер Приспособление к глубинной охоте
Место находки Голден-Кэп, Британия Лайм-Реджис, Британия Гренландия Европа

Советы шаг за шагом

  1. Осмотр и извлечение. Скелет был найден в 2001 году близ Голден-Кэп. Палеонтологи извлекли его, не повредив хрупкие кости черепа.

  2. Долгое хранение. Образец находился в коллекции Королевского музея Онтарио (Канада) более двадцати лет, пока не был заново изучен.

  3. Современные методы. Команда Дина Ломакса использовала трёхмерное сканирование и морфометрический анализ для точного определения особенностей костей.

  4. Публикация. Результаты исследования были опубликованы в журнале Papers in Palaeontology, где новый вид получил официальное название.

  5. Интерпретация. Анализ показал: мечедракон питался мягкотелыми животными, охотясь с помощью зрения даже при слабом освещении.

"Можно легко представить, как это существо выглядело при жизни: оно, вероятно, полагалось на превосходное зрение для охоты в условиях слабого освещения", — полагает палеонтолог Дин Ломакс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить окаменелость без консервации.
    Последствие: разрушение костей и потеря деталей.
    Альтернатива: использовать стабилизирующие смолы и поддерживать постоянную влажность.

  • Ошибка: недооценивать старые находки.
    Последствие: десятилетиями неизвестные виды остаются в архивах.
    Альтернатива: регулярно пересматривать музейные коллекции с применением современных технологий.

  • Ошибка: считать юрских ихтиозавров "однотипными".
    Последствие: неполное понимание эволюционного разнообразия.
    Альтернатива: включать морфологический анализ и генетические методы в систематику.

А что если…

А что если мечедракон был не одиночкой, а охотился стаями, как современные дельфины? Исследователи не исключают, что развитое зрение и ловкость позволяли этому виду действовать группами, преследуя рыбу и кальмаров. Это бы объяснило его относительно небольшие размеры — скорость и манёвренность могли быть ключом к выживанию в мире гигантов.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Состояние находки Исключительная сохранность Труднодоступное местонахождение
Научное значение Новый вид, уточнение эволюции Требует долгой реставрации
Методика исследования Использованы 3D-технологии Не даёт данных о цвете и мягких тканях
Географический контекст Расширяет карту находок Единичный экземпляр
Музейное хранение Обеспечивает сохранность Ограничивает доступ исследователей

FAQ

Где нашли нового ихтиозавра?
Близ Голден-Кэп, на юго-западном побережье Англии — месте, известном богатейшими юрскими отложениями.

Чем он отличается от других видов?
У него уникальная слезная кость с зубчатыми отростками и огромные глазницы, указывающие на охоту при слабом свете.

Как погиб мечедракон?
Судя по деформациям костей, животное было тяжело ранено — вероятно, укушено крупным хищником.

Мифы и правда

  • Миф: все ихтиозавры были гигантами.
    Правда: большинство юрских видов имели размеры 2-4 метра, лишь некоторые достигали 20 метров.

  • Миф: ихтиозавры — предки дельфинов.
    Правда: это рептилии, не имеющие прямого отношения к млекопитающим.

  • Миф: после вымирания динозавров они тоже исчезли.
    Правда: ихтиозавры исчезли намного раньше — ещё в меловом периоде, за 25 млн лет до конца эры динозавров.

Исторический контекст

Юрское побережье Великобритании — одно из самых богатых мест для палеонтологических находок в мире. Именно здесь, в начале XIX века, Мэри Эннинг впервые обнаружила ихтиозавра, что стало прорывом в науке о древней жизни. С тех пор побережье от Лайм-Реджис до Голден-Кэп называют "кладовой Юры". Новый вид мечедракона стал достойным продолжением этой истории: спустя два века британская земля вновь подарила миру открытие, подтверждающее, что океаны юрского периода были не менее опасны, чем суша.

"Уровень трёхмерной сохранности, особенно черепных швов и таких хрупких структур, как слёзная кость, просто исключительный", — отметила палеонтолог Обри Робертс.

Три интересных факта

  1. Глаза мечедракона были одними из крупнейших среди ихтиозавров — их диаметр достигал 20 см.

  2. Название Xiphodracon происходит от греческих слов "xiphos" (меч) и "drakon" (дракон).

  3. Скелет находился в музее более 20 лет, прежде чем был изучен — его значение заметили только при повторной ревизии коллекции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В глубинах Мёртвого моря формируются гигантские кристаллы галита сегодня в 8:25
Море, которое умирает и рождается заново: как под толщей соли происходит геологическое чудо

Под водой Мёртвого моря растут гигантские соляные массивы, формирующиеся прямо на наших глазах. Учёные раскрыли, как создаются эти "соляные гиганты" и почему они могут изменить судьбу моря.

Читать полностью » NASA официально подтвердило открытие 6000 экзопланет за пределами Солнечной системы вчера в 23:49
За пределами нашего мира: NASA открыла тысячи новых планет, и они невероятны

NASA зафиксировало 6000 подтверждённых экзопланет. Каждый новый мир — шаг к ответу на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной. Что ждёт нас дальше в охоте за другой Землёй?

Читать полностью » Предки страусов и эму умели летать через океаны вчера в 23:22
Не поверите, но предки страусов были отличными летунами: учёные нашли доказательства

Учёные выяснили, что предки страусов и эму не всегда были нелетающими. Древние птицы умели преодолевать океаны, а потом потеряли способность к полёту, став гигантами на земле.

Читать полностью » На территории Финлаггана раскопали древнюю башню размером 19×19 метров вчера в 22:42
На краю света нашли королевский дворец: эта находка переписывает историю Шотландии

Археологи нашли следы древнего замка в Финлаггане на острове Айлей — резиденции забытых королей, правивших западной Шотландией задолго до лордов Островов.

Читать полностью » Исследователи создали работающие почечные органоиды из стволовых клеток вчера в 22:15
Почки из стволовых клеток научились фильтровать кровь: прорыв, который ждали десятилетия

Учёные вырастили в лаборатории миниатюрные почки, которые после пересадки мышам начали фильтровать кровь и выделять мочу — шаг к созданию трансплантируемых органов будущего.

Читать полностью » Древняя рыба Platysomus parvulus использовала язык для пережёвывания пищи 310 миллионов лет назад вчера в 21:36
Рыба-новатор: как древний хищник изобрёл способ питания раньше времени

Учёные обнаружили древнюю рыбу Platysomus parvulus, которая первой в истории научилась "кусать языком". Это открытие меняет понимание эволюции питания у рыб.

Читать полностью » Спутники GRACE зафиксировали аномалию на границе мантии и ядра Земли вчера в 21:19
Планета подала сигнал бедствия: спутники поймали странный гравитационный всплеск из недр Земли

Учёные впервые зафиксировали с орбиты загадочное событие на границе мантии и ядра Земли. Оно изменило гравитацию планеты и, возможно, повлияло на её магнитное поле.

Читать полностью » В комете 3I/ATLAS нашли необъяснимое зелёное излучение вчера в 20:53
Гостья из космоса светится не так, как положено: что скрывают тайны 3I/ATLAS

Межзвёздная комета 3I/ATLAS неожиданно начала светиться зелёным. Учёные пытаются понять, почему у неё нет молекул, обычно отвечающих за это сияние.

Читать полностью »

Новости
Дом
Пять популярных стилей кухни-гостиной - от минимализма до современной классики
Дом
Дизайнеры дали советы по сохранению порядка в квартире и избавлению от пыли
Спорт и фитнес
Пять видов отжиманий, которые развивают грудные мышцы, руки и пресс без оборудования
Садоводство
Садовые инструменты требуют очистки и смазки перед зимним хранением
Туризм
Таруса: Город Цветаевой, Паустовского и Поленова на берегу Оки
Еда
Салат с рукколой и говядиной рекомендован диетологами как лёгкий ужин
Еда
Черёмуховый торт с сметанным кремом приобретает шоколадный вкус без какао
Садоводство
Обрезка ветвей без согласия соседа может считаться порчей имущества
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet