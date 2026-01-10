Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Орден мужества мурадян
© commons.wikimedia.org by Александра0305 is licensed under CC BY-SA 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:29

Когда огонь решает исход: РХБЗ отметили наградами, а ТОС продолжает давить укрепления

Военным полка РХБЗ вручили медали ко дню образования части — Минобороны России

В зоне ответственности группировки войск "Центр" продолжают отмечать военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач. Об этом сообщает Минобороны России: ко дню образования гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) его военнослужащие получили государственные и ведомственные награды за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции.

Награды за выполнение боевых задач

В ведомстве сообщили, что церемония награждения прошла в связи с годовщиной создания полка. Военнослужащих отметили за участие в выполнении задач по нанесению огневого поражения украинским формированиям и поддержку мотострелковых подразделений на красноармейском направлении. Вручение наград провёл начальник войск РХБ защиты 41-й гвардейской общевойсковой армии гвардии полковник Александр Пироженко.

"За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач по нанесению огневого поражения украинским формированиям и поддержке мотострелковых подразделений на красноармейском направлении начальник войск РХБ защиты 41-й гвардейской общевойсковой армии гвардии полковник Александр Пироженко вручил военнослужащим медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова", "За воинскую доблесть" II степени, "Участнику специальной военной операции" и грамоты", — говорится в сообщении Минобороны России.

В перечень наград вошли государственные и ведомственные медали, а также грамоты. В Минобороны подчеркнули, что награждение связано с действиями подразделений в ходе выполнения конкретных боевых задач, где требовались выдержка, точность и готовность действовать в условиях повышенного риска.

Работа полка в зоне ответственности группировки "Центр"

Как отметили в ведомстве, полк выполняет задачи на ключевых направлениях в зоне ответственности группировки войск "Центр". Подразделения РХБЗ задействованы в обеспечении действий наступающих сил и поддерживают мотострелковые части на оперативных участках. Отдельно подчёркивается роль тяжёлых огнемётных систем, которые используются для нанесения ударов по укреплениям и скоплениям противника.

В сообщении уточняется, что экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" и ТОС-2 "Тосочка" наносят огневые удары по живой силе, технике и укреплениям противника. Их работа рассматривается как один из элементов огневой поддержки, обеспечивающий продвижение подразделений на направлениях, где требуется подавление сопротивления и разрушение фортификаций.

Роль огнемётных систем и поддержка наступающих подразделений

В Минобороны России подчёркивают, что тяжёлые огнемётные системы остаются частью комплексной поддержки, позволяя поражать цели на участках, где требуется высокая плотность огня. Заявляется, что такие удары помогают мотострелковым подразделениям выполнять задачи в наступлении, снижая риски при продвижении и закреплении на позициях. В ведомстве также отметили, что личный состав продолжает работу на направлениях, которые считаются ключевыми в зоне ответственности группировки.

