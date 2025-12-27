Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
© commons.wikimedia.org by The White House is licensed under Public domain
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:14

Когда один человек ломает все прогнозы: Европа готовится к неожиданному исходу переговоров

Чиновники НАТО не исключили неожиданных последствий встречи Трампа и Зеленского — CNN

Европейские политики с настороженностью оценивают предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, опасаясь непредсказуемого исхода переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейских и натовских чиновников. В европейских столицах признают, что даже при благоприятных ожиданиях фактор Трампа остается ключевым источником неопределенности.

Ожидания и опасения Европы

По данным источников телеканала, в Европе рассчитывают на позитивные результаты встречи, поскольку текущую динамику отношений между Вашингтоном и Киевом считают в целом продуктивной. При этом собеседники CNN подчеркивают, что любые контакты с Трампом могут развиваться по неожиданному сценарию, независимо от предварительных договоренностей и дипломатических сигналов.

Европейские чиновники отмечают, что неопределенность связана не только с позицией США по Украине, но и с общим стилем ведения переговоров американского лидера. Это заставляет партнеров заранее готовиться к различным вариантам развития событий.

"Европейцы ожидают позитивных результатов встречи, поскольку считают текущую динамику отношений между США и Украиной продуктивной. Тем не менее они признают, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем", — говорится в статье CNN.

Оценка со стороны НАТО

Один из представителей НАТО в комментарии телеканалу подчеркнул, что взаимодействие с Дональдом Трампом не предполагает "сценариев с низким уровнем риска". По его словам, даже тщательно подготовленные контакты могут привести к неожиданным политическим последствиям.

В альянсе, как отмечают источники, внимательно следят за развитием диалога между США и Украиной, понимая, что его итоги способны повлиять не только на двусторонние отношения, но и на общую конфигурацию безопасности в Европе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Муниципалитеты Германии предложили создать фонд против одиночества — Berliner Morgenpost 25.12.2025 в 22:19
Каждый четвёртый — в изоляции: Германия столкнулась с проблемой, которую не закрыть волонтёрами

В Германии предложили создать федеральный фонд на 500 млн евро для борьбы с одиночеством и развития социальной инфраструктуры.

Читать полностью » Кевина из фильма Один дома намеренно забыли — киноманы 25.12.2025 в 18:27
Невинная комедия оказалась с тёмным дном: одна сцена в Один дома ломает сюжет целиком

В культовой рождественской комедии спустя годы нашли деталь, которая меняет смысл всей истории и заставляет иначе взглянуть на семью главного героя.

Читать полностью » Блогерша из Теннесси делает макияж с помощью мужа из-за артрогрипоза — People 25.12.2025 в 16:02
Как муж и жена создают магию макияжа: блогерша с артрогрипозом учит, как преодолевать преграды

Блогерша Ариэль Лет с артрогрипозом прославилась в сети, показывая, как она делает макияж с помощью мужа. Её видео вдохновляет родителей детей с подобными заболеваниями.

Читать полностью » В Техасе мужчины пытались украсть банкомат с АЗС, но план не удался — CBS 25.12.2025 в 15:46
Техасский фиаско: как грабители на внедорожнике пытались украсть банкомат, но потерпели неудачу

В Техасе грабители пытались украсть банкомат с АЗС, но потерпели неудачу. Позднее полицейские нашли банкомат, а расследование продолжается.

Читать полностью » Рождественский обед для одиноких в Хельсинки переполнен — председатель фонда Хурсти 25.12.2025 в 15:32
Праздник закончился у дверей: сотни людей остались без рождественского обеда в Финляндии

Рождественский обед для нуждающихся в Хельсинки оказался переполнен. Организаторы признали: желающих оказалось больше, чем возможностей помочь.

Читать полностью » Жители Берлина собирали деньги на елки — представитель МИД РФ Захарова 25.12.2025 в 14:25
Рождество под угрозой: Берлин остался без денег даже на праздничные украшения

Берлин оказался без средств даже на рождественские украшения. В МИД РФ объяснили, почему праздничная символика стала отражением экономического курса Германии.

Читать полностью » В Иране обсудили разблокировку западных соцсетей и мессенджеров — Салими 25.12.2025 в 14:16
Иран пересматривает интернет-барьеры: Верховный совет обсуждает снятие ограничений на мессенджеры и платформы

Иранская политика в сфере интернета может измениться: власти рассматривают возможность разблокировки западных соцсетей и мессенджеров. Узнайте, какие платформы под прицелом.

Читать полностью » Песков обвинил Зеленского в малоадекватности после его рождественского выступления – ТАСС 25.12.2025 в 14:01
Речь Зеленского на Рождество: Песков раскрыл, как она повлияла на дипломатические перспективы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Владимира Зеленского "малоадекватным человеком" после его рождественского выступления.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Небольшие порции на новогоднем столе снижают риск переедания — эндокринолог Виктория Садовская
Общество
В России сохраняется норма 40-часовой рабочей недели — Светлана Бессараб
Экономика
Возвращение России в мировую экономику может пройти быстрыми темпами — депутат Светлана Журова
Красота и здоровье
Чай матча окрашивает зубную эмаль сильнее кофе — стоматолог Екатерина Цыбина
Общество
Мошенники используют рабочий контекст для срочных финансовых атак — Виктор Иевлев
Красота и здоровье
Алкоголь ежегодно становится причиной 800 тысяч смертей в Европе — ВОЗ
Наука
Генетически модифицированные свиные почки начали пересаживать пациентам — Guardian
Красота и здоровье
Спрос на услуги стилистов в Тюменской области вырос на 27% — Авито
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet