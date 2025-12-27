Когда один человек ломает все прогнозы: Европа готовится к неожиданному исходу переговоров

Европейские политики с настороженностью оценивают предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, опасаясь непредсказуемого исхода переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейских и натовских чиновников. В европейских столицах признают, что даже при благоприятных ожиданиях фактор Трампа остается ключевым источником неопределенности.

Ожидания и опасения Европы

По данным источников телеканала, в Европе рассчитывают на позитивные результаты встречи, поскольку текущую динамику отношений между Вашингтоном и Киевом считают в целом продуктивной. При этом собеседники CNN подчеркивают, что любые контакты с Трампом могут развиваться по неожиданному сценарию, независимо от предварительных договоренностей и дипломатических сигналов.

Европейские чиновники отмечают, что неопределенность связана не только с позицией США по Украине, но и с общим стилем ведения переговоров американского лидера. Это заставляет партнеров заранее готовиться к различным вариантам развития событий.

"Европейцы ожидают позитивных результатов встречи, поскольку считают текущую динамику отношений между США и Украиной продуктивной. Тем не менее они признают, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем", — говорится в статье CNN.

Оценка со стороны НАТО

Один из представителей НАТО в комментарии телеканалу подчеркнул, что взаимодействие с Дональдом Трампом не предполагает "сценариев с низким уровнем риска". По его словам, даже тщательно подготовленные контакты могут привести к неожиданным политическим последствиям.

В альянсе, как отмечают источники, внимательно следят за развитием диалога между США и Украиной, понимая, что его итоги способны повлиять не только на двусторонние отношения, но и на общую конфигурацию безопасности в Европе.